Revista prestigjioze amerikane: Si mund të arrihet paqja me Putinin

Çfarë kushtesh duhet të pranojë Ukraina për t’i dhënë fund luftës së paprovokuar dhe të pajustifikueshme të Rusisë? Disa mund ta konsiderojnë këtë një pyetje të paturpshme. Në një luftë midis demokracisë dhe autokracisë, ose të mirës dhe të keqes, vetëm paqja e fitimtarit të drejtë është e mbrojtshme. Pyetja e duhur, në këtë këndvështrim, është se çfarë kërkon që Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e saj, para së gjithash, Ukraina, t’i imponojnë Rusisë si ndëshkim për agresionin e saj skandaloz.





Në realitet, një fitore e kënaqshme ka të ngjarë të mos arrihet, të paktën tani për tani. Presidenti rus Vladimir Putin ka hasur në rezistencë të paparashikuar, të ashpër nga ukrainasit dhe sanksione të ashpra nga një Perëndim i unifikuar, por asgjë nuk sugjeron se ai do të tërhiqet. Në vend të kësaj, ai po dyfishohet. Ushtria e tij po synon gjithnjë e më shumë civilët, veçanërisht në qytetet e mëdha. Ndërsa numri i të vdekurve, shkalla e shkatërrimit dhe rreziku i një konflikti të zgjeruar rritet, prioriteti duhet të jetë fundi i vuajtjeve. Kjo mund të arrihet vetëm përmes angazhimit diplomatik që prodhon një zgjidhje politike.

Sfida e parë, më urgjente është ndërmjetësimi i një armëpushimi dhe ofrimi i ndihmës humanitare për refugjatët, brenda dhe jashtë Ukrainës. Tjetra është të negociohet për t’i dhënë fund luftës. Një armëpushim do të krijonte kushte për diplomaci më të frytshme, por bisedimet, si ato që po zhvillohen tani midis ukrainasve dhe rusëve, duhet të vazhdojnë edhe nëse rezultojnë të paarritshme. Sido që të jetë, ushtria ruse do të pushtojë një territor të konsiderueshëm ukrainas: Krimenë, me siguri, por edhe pjesë të Ukrainës veriore, verilindore dhe lindore, duke përfshirë një korridor tokësor që lidh Krimenë me Rusinë dhe tokën në veri të gadishullit. Ukraina dhe Perëndimi do të duhet të përcaktojnë se çfarë kompromisesh mund të bëjnë për të nxitur Putinin të ndalojë luftën e tij dhe të tërheqë forcat e tij. Çmilitarizimi i Ukrainës ose zbritja e vendit në sferën e ndikimit të Rusisë, siç kërkon Moska, do të ishte e papranueshme. Megjithatë, pa një zbutje të tillë, Kievi dhe partnerët e tij tani duhet të konsiderojnë se sa janë të gatshëm të pranojnë.

Në një marrëveshje përfundimtare, oferta e Kievit për t’u bashkuar me NATO-n dhe, ndoshta, zgjerimi i mëtejshëm i aleancës në hapësirën ish-sovjetike, ka të ngjarë të përjashtohet, por Rusia do të duhet gjithashtu të pranojë që një Ukrainë neutrale do të ruajë lidhje të ngushta sigurie me Perëndimin. Marrëveshja duhet të përfshijë gjithashtu plane që Rusia të kontribuojë në koston e rindërtimit të Ukrainës dhe referendumet për të zgjidhur të ardhmen politike të Krimesë dhe “republikave” të Donbasit. Perëndimi, nga ana e tij, duhet të sqarojë rrethanat në të cilat është i përgatitur të heqë sanksionet ndaj Rusisë. Asnjë palë nuk do të jetë e kënaqur me të gjitha aspektet e zgjidhjes përfundimtare. Por pa kompromise të vështira, lufta mund të mos përfundojë.

Opsionet

Nuk ka asnjë rrugë të qartë për një fitore të hershme, vendimtare ndaj Rusisë. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre kanë hedhur poshtë mundësinë e ndërhyrjes së drejtpërdrejtë ushtarake për të mbrojtur Ukrainën, duke pasur parasysh rrezikun që ajo mund të shkaktojë një luftë bërthamore. Armët perëndimore që rrjedhin në Ukrainë do të rrisin humbjet tashmë të konsiderueshme të Rusisë në ushtarë dhe armatime, por Putini duket i përgatitur të pranojë koston nëse kjo është ajo që duhet për të nënshtruar ushtrinë ukrainase.

Putini filloi këtë luftë, por rrëzimi i tij nuk do t’i jepte fund. Një kryengritje popullore që e rrëzon atë nuk ka gjasa; Shteti rus ka mjete të frikshme represioni në dispozicion dhe ka dëshmuar gatishmërinë e tij për t’i përdorur ato. Në rast të një grushti shteti në pallat, një udhëheqës i ri mund të ishte më i gatshëm për të folur, por vështirë se do të ishte i interesuar të dorëzohej, duke pasur parasysh rreziqet që do të përbënin për të mbetur në pushtet. Ka pak arsye për të menduar se ndryshimi i regjimit i tentuar nga jashtë do të prodhonte gjithashtu një rezultat pozitiv. Ata që mbrojnë këtë rrugë supozojnë një nga dy skenarët: shfaqjen e një autokrati të ri që është i gatshëm t’i japë fund luftës pa fitore, ose akoma më mirë, protesta masive që përfundimisht çojnë në një Rusi demokratike. Ata anashkalojnë një rezultat të tretë që nuk mund të përjashtohet: trazirat e zgjatura politike dhe dhuna që destabilizon një superfuqi bërthamore.

Po kështu, sanksionet e ashpra ndëshkuese nuk do t’i japin fund luftës së shpejti. Të dhënat historike tregojnë se sanksionet kërkojnë një kohë të gjatë për të ndikuar në llogaritjet e shtetit të synuar, nëse ato ndikojnë; merrni parasysh shembullin e Koresë së Veriut. Udhëheqësit që besojnë se veprimet e tyre janë thelbësore për të arritur objektivat jetike të sigurisë kombëtare, siç bën sot Putini, shpesh janë treguar të gatshëm të paguajnë një çmim të lartë ekonomik.

Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre evropianë, ndërkohë, nuk presin të zbulojnë se sa kohë Kremlini mund të përballojë kostot e luftës së tij. Ata po i afrohen me shpejtësi kufirit të sanksioneve që mund të vendosin pa vuajtur vetë pasojat ekonomike. Çmimet e gazit po rriten, ashtu si edhe kostoja e grurit (si Rusia dhe Ukraina janë eksportuesit kryesorë). Inflacioni, tashmë i rëndë, pritet të përkeqësohet dhe ritmet e rritjes ekonomike të bien, duke sjellë rrezikun e stagflacionit të stilit të viteve 1970. Ndërprerja e zinxhirëve të furnizimit që filloi gjatë pandemisë është përkeqësuar nga lufta, pasi kompanitë e transportit me kontejnerë përballen me tarifa më të larta sigurimi dhe avionët e ngarkesave janë të detyruar të përdorin rrugë më të gjata pas vendimit të Rusisë për të mohuar të drejtat e fluturimit në 36 vende.

Zgjatja e ofensivës ruse do të çojë në vdekjen e shumë ukrainasve të tjerë të pafajshëm dhe do të shkaktojë dëme të mëtejshme ekonomike në Ukrainë që do të duhen vite, ndoshta dekada, për t’u riparuar. Dhe kjo do të rrisë shanset e përhapjes së luftës përtej Ukrainës, duke tërhequr Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj të NATO-s në një konfrontim të armatosur me Rusinë. Moska ka deklaruar tashmë se autokolonat që transportojnë armë perëndimore në Ukrainë janë objektiva legjitime dhe ka shtuar sulmet ajrore dhe sulmet me raketa në vendndodhje pranë kufirit të Ukrainës me Poloninë. Kërkesat për të krijuar një zonë ndalim-fluturimi mbi Ukrainë ose për të vendosur sanksione me qëllim të rrëzimit të rendit politik të Putinit mbartin rrezikun e pasojave katastrofike të paqëllimshme pa arritur rezultatet e dëshiruara.

Koha për të filluar negociatat

Edhe pse Ukraina dhe mbështetësit e saj perëndimorë nuk janë në gjendje të mposhtin Rusinë në një shkallë të arsyeshme kohore, ata kanë fuqi për të nxitur negociatat. Rezistenca e fortë nga ushtria e Ukrainës dhe forcat e parregullta po i shumëfishojnë viktimat ruse, të cilat – së bashku me përkeqësimin e kushteve ekonomike në Rusi dhe frikën e elitës në pushtet për pakënaqësinë popullore – mund të ushtronin mjaftueshëm presion mbi Putinin për ta bërë atë të pranueshëm për një zgjidhje politike. Liderët e Ukrainës, nga ana e tyre, mund të jenë të hapur ndaj lëshimeve të mëdha për t’i dhënë fund vuajtjes njerëzore dhe dëmit ekonomik të shkaktuar nga sulmi rus. Pika kthese që të dyja palët të angazhohen për llojin e marrëveshjes që mund t’i japë fund luftës mund të jetë vetëm disa javë larg.

Kjo do të thotë se koha për të skicuar skicat e një zgjidhjeje diplomatike është tani. Është e drejta e ukrainasve, natyrisht, të vendosin kushtet e pranueshme për t’i dhënë fund rezistencës së tyre të armatosur ndaj agresionit rus. Por negociatat nuk do të kufizohen vetëm në Ukrainë dhe Rusi, pasi çdo zgjidhje për krizën do të duhet të trajtojë jo vetëm orientimin gjeopolitik të Ukrainës, por shqetësimet më të gjera të Moskës për arkitekturën e sigurisë së Evropës. Për këto diskutime, Rusia nuk do të pranojë asnjë bashkëbisedues tjetër përveç Shteteve të Bashkuara, i vetmi vend tjetër me fuqi të mjaftueshme ushtarake për të ndryshuar ekuilibrin e fuqisë në kontinent – dhe për të vepruar si garantues për një zgjidhje përfundimtare.

E para dhe në qendër të këtyre negociatave do të jetë çështja e zgjerimit të NATO-s drejt lindjes, të cilën Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj deri tani kanë refuzuar kategorikisht ta diskutojnë me Rusinë. Megjithatë, është e vështirë të imagjinohet se Putini do të heqë dorë nga kërkesa e tij që anëtarësimi i Ukrainës në NATO të bllokohet përpara se të tërheqë trupat e tij. Para luftës, anëtarësimi në NATO ishte i panegociueshëm për presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky. Por deklaratat e tij të fundit e kanë kthyer neutralitetin në tavolinë. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre, ndërkohë, mund të duhet të vendosin nëse janë të gatshëm t’i mbyllin derën e NATO-s ndaj vendeve të tjera ish-sovjetike që kërkojnë anëtarësim.

Sfida tjetër është gjetja e një marrëveshjeje sipas së cilës një Ukrainë e paangazhuar ushtarakisht – ose neutrale – mund të jetë e sigurt në sigurinë e saj. Pas pushtimit të Rusisë, një marrëveshje me kushte të ngjashme me ato të Memorandumit të Budapestit të vitit 1994 – në të cilën Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar ofruan garanci sigurie në këmbim që Ukraina të braktiste arsenalin bërthamor që trashëgoi nga Bashkimi Sovjetik – vështirë se do të arrihet por e pranueshme për liderët ukrainas. Padyshim që Kievi do të kërkojë nga Shtetet e Bashkuara dhe anëtarët e tjerë të NATO-s për trajnime armatimi dhe ushtarake, si dhe ndihmë në modernizimin e industrive të tij të mbrojtjes, për të siguruar që Ukraina të ketë kapacitetin për vetëmbrojtje.

Rusia do të jetë e shqetësuar me një rezultat të tillë, por mund ta pranojë atë për sa kohë që Ukraina pranon të mos lejojë trupa luftarake, armatime ose baza të NATO-s në tokën e saj. Në këmbim, Ukraina mund të kërkojë kufizime në vendosjet ushtarake të Rusisë në territorin e saj ngjitur me Ukrainën.

Një zgjidhje duhet gjithashtu të sigurojë që Rusia të braktisë territoret që ka pushtuar që nga pushtimi i saj i 24 shkurtit dhe të vendosë një procedurë për përcaktimin e statusit të ardhshëm të Krimesë dhe shteteve të Donbasit, pavarësinë e të cilave Putin e njohu përpara sulmit. Idealisht, ajo procedurë do të përfundonte me një vendim të bazuar në referendumet e monitoruara ndërkombëtarisht të certifikuara si të lira dhe të drejta. Një votim i tillë ka të ngjarë të afirmojë Krimenë si pjesë të Rusisë, të cilën Ukraina mund ta pranojë si realitet pa e njohur zyrtarisht atë – kjo do të ishte e ngjashme me mënyrën se si Republika Federale e Gjermanisë dhe Republika Demokratike Gjermane trajtuan marrëdhëniet e tyre në një traktat të nënshkruar në 1972. Rezultati i një referendumi në Donbas do të ishte më pak i sigurt. Meqenëse liderët separatistë kanë pretenduar, me mbështetjen ruse, tërësinë e provincave Donetsk dhe Luhansk, vetëm një të tretën e të cilave ata e kontrollonin fizikisht përpara luftës, Kievi duhet të insistojë që referendumet të zhvillohen në të dy provincat. Kjo pothuajse me siguri do të rezultonte në një disfatë për separatistët dhe likuidimin e bastioneve të tyre.

Së fundi, zgjidhja duhet të përfshijë dispozita për rindërtimin e Ukrainës së shkatërruar nga lufta. Rusët nuk do të jenë të gatshëm të mbajnë të gjithë barrën, por Moska duhet të mbulojë një pjesë të madhe të kostove që ka shkaktuar pushtimi i saj, me Shtetet e Bashkuara, Evropën dhe institucionet financiare ndërkombëtare që marrin pjesën tjetër.

Bindja e Rusisë për të ndërmarrë një angazhim të konsiderueshëm financiar – ose për të bërë ndonjë nga lëshimet e ashpra të përshkruara këtu – do të kërkojë që Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj të paraqesin një plan për heqjen e sanksioneve. Moska do të dëshirojë të dijë kushtet dhe orarin për lehtësimin ekonomik në faza dhe përfundimisht përfundimin e të gjitha gjobave. Pa këtë garanci, ajo nuk do të ketë asnjë nxitje për të rënë dakord për një zgjidhje.

Jo ende fitore

Kushtet përfundimtare të një marrëveshjeje aktuale do të varen nga vendi ku qëndron lufta ndërsa zhvillohen negociatat. Pozicionet në fushën e betejës dhe kushtet ekonomike dhe politike brenda Rusisë, Ukrainës dhe Perëndimit do të ndikojnë të gjitha në ritmin dhe rezultatet e bisedimeve. Rusia dhe Ukraina mund të përgatiten për të bërë lëshimet e nevojshme vetëm pasi të dyja të arrijnë në përfundimin se kostot e luftimeve të vazhdueshme tejkalojnë sakrificat që do të kërkojë një zgjidhje diplomatike. Dhe Perëndimi mund të shtyjë fuqishëm për një zgjidhje vetëm kur të kuptojë se sanksionet ndaj Rusisë kërkojnë që ajo të durojë një goditje të rëndë ekonomike. Asnjë palë nuk ka arritur ende në atë fazë, por duke pasur parasysh brutalitetin e konfliktit, humbjet në rritje nga të dyja palët dhe kushtet e brishta socio-ekonomike në Perëndim, koha mund të vijë më shpejt se sa pritej.

Një zgjidhje e qëndrueshme do të duhet të balancojë interesat e të gjitha palëve në konflikt. Në kuadrin e propozuar këtu, asnjë palë nuk arrin qëllimet e saj përfundimtare, por secila merr diçka që i nevojitet urgjentisht – ky është rezultati i pashmangshëm i çdo negocimi për t’i dhënë fund një lufte të tmerrshme. Nuk do të duket si fitorja që dëshirojnë shumë në Perëndim dhe Ukrainë. Megjithatë, një zgjidhje që ruan një Ukrainë të pavarur me mjetet për të mbrojtur veten duhet të konsiderohet si një sukses i madh. Vlen të kujtohet se Perëndimi e fitoi Luftën e Ftohtë jo me një goditje të vetme, por përmes një sërë hapash – duke përfshirë, kur është e nevojshme, kompromise me Moskën për të shmangur luftën. Rezultati ishte akumulimi i qëndrueshëm i avantazheve gjatë 40 viteve. Kjo është qasja që Perëndimi duhet të adoptojë sot. Foreign Affairs