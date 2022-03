“Shtëpi bari” në Malaga, në pranga 15 shqiptarë. Si nisi hetimi ndaj kultivuesve dhe historia e 4 muajve më parë

Pas Anglisë, Gjermanisë, Holandës dhe Italisë, sigurisht që një vend mjaft i sigurt për aktivitetin fitimprurës është edhe Spanja, kryesisht me dy vende mjaft të lakmuara nga ana e shqiptarëve. Bëhet fjalë për Barcelonën dhe Malagën. Pikërisht në këtë të fundit, Policia spanjolle ka ndërmarrë një operacion, në të cilin ka goditur një grup shqiptarësh të cilët kultivonin kanabis në shtëpi të ndryshme.





Lajmi është mësuar nga mediat vendase, të cilat kanë bërë me dije se janë 15 të vënë në pranga dhe janë sekuestruar qindra-mijëra rrënjë kanabisi, fara, marijuanë dhe një sasi valute. Policia nuk ka nxjerrë emra të arrestuarish, por bën me dije se ky operacion është nisur që në majin e një viti më parë, kur një grup shqiptarësh janë mbajtur nën përgjim dhe vëzhgim derisa është ndërhyrë ditëve të fundit për t’i sjellë në pranga. Sipas të dhënave, gjykata i ka mbajtur në burg të gjithë shqiptarët, pasi pretendohet se ka një sërë provash dhe faktesh që e vërtetojnë këtë aktivitet kriminal.

MEDIAT PËR OPERACIONIN

Janë 15 shqiptarë që kanë rënë në prangat e Policisë spanjolle, pas zbulimit të nëntë “shtëpish bari” në Malaga të Spanjës. Mediat spanjolle shkruajnë se “në kuadër të operacionit të ashtuquajtur ‘Kulturë-Romina’, agjentë të Gardës Civile dhe Policisë Kombëtare kanë shkatërruar një organizatë kriminale të dedikuar për trafikun e drogës që vepronte në Malaga”. Kjo organizatë kishte krijuar plantacione të brendshme të marijuanës brenda shtëpive të shpërndara në vende të ndryshme në provincë. Operacioni filloi në maj 2021, kur agjentët gjetën një shtëpi në Coín pasi mbante erë të fortë marijuane jashtë ambienteve të saj, kështu që u ndërmorën hapat përkatës për të gjetur banorët. Gjatë hetimeve, u zbulua se ishte një organizatë kriminale që përdorte këtë dhe shtëpi të tjera për të rritur marijuanën në ambiente të mbyllura. Pas disa muajsh hetime nga agjentët e të dy forcave policore, ata gjetën 6 shtëpi të tjera me karakteristika të ngjashme në Komunat Mijas, Alhaurín de la Torre, Marbella dhe Fuengirola, që përdoreshin gjithashtu nga organizata.

SEKUESTRIMI

Nga hetimi ka mundur të konstatohet se drejtuesit e rrjetit kriminal ishin ngarkuar me sigurimin e logjistikës së nevojshme për anëtarët e tjerë që kryenin detyrat e ruajtjes së banesave. Njëra prej shtëpive përdorej si tharëse për marijuanën që kultivohej në plantacionet e tjera, dhe në të u gjetën 127 kilogramë sytha të kësaj droge të gatshme për shitje. Nga operacioni u sekuestruan gjithsej 3696 bimë marijuanë në faza të ndryshme të rritjes, 167 kilogramë sytha marijuane, 6336 euro para cash, 3 automjete dhe 1 detektor të sistemit GPS. 15 shqiptarët e arrestuar janë lënë në burg.

KATËR MUAJ MË PARË

Spanjollët pak muaj më parë ndërmorën një tjetër operacion, duke sjellë në pranga 33 persona dhe duke hedhur idenë se vendi ishte i mbushur me drogë. Mediat spanjolle bënë me dije se grupi kriminal kishte 12 plantacione droge në zona me akses të vështirë. Për më tepër, ata kishin prerë pemët e pyjeve për të krijuar hapësira për kultivimin e bimëve narkotike. Plantacionet ishin të vendosura në provincat e Segovia, në qytetet La Mata, Rosuero, Gallegos, Fresno de Cantespino, Cerezo de Arriba dhe Arevalillo de Cega. Po ashtu, edhe Zaragoza, Málaga, Granada dhe Almeria. Sipas Gardës Civile, grupi kishte kapacitetin për të rritur dhe përpunuar për shitje më shumë se 50,000 bimë marijuanë në vit. Ata e shisnin drogën në disa provinca spanjolle, Belgjikë dhe Gjermani. Në një nga plantacionet, u tha se mund të shkohej vetëm me anë të varkës. Grupi kishte krijuar një sistem të ujitjes me pika për të siguruar prodhim maksimal. Për të ujitur bimët, ata ndryshonin grykat, duke ndërtuar vende për të hequr ujin e depozituar dhe për ta çuar atë në fushat e kanabisit me zorrë, pompa uji dhe motorë të groposur nën tokë. Hetimi spanjoll bëri me dije se shqiptarët në atë grup kishin funksion vendimmarrës, pasi ata merrnin vendimet dhe shpërndanin drogën. Organizata kishte një strukturë shumë hierarkike, duke përdorur teknika paraushtarake për të qëndruar e fshehur në pyll. Përdoreshin syze për shikim natën dhe u vendoseshin roje me stafetë. Për më tepër, trajnimi i tyre paraushtarak i bënte ata që të mund të mbijetonin në rrethana të pafavorshme në mes të pyjeve të izoluar për muaj të tërë me pak furnizime, me përjashtim të atij të ofruar në mënyrë sporadike nga anëtarët e tjerë të organizatës.