“Sot miqtë tanë po ikin”/ Yuri Kim përcjell afganët drejt SHBA-së

Në ceremoninë e përcjelljes së afganëve të parë që u larguan nga Shqipëria drejt SHBA, ambasadorja amerikane Yuri Kim ka vlerësuar gjestin e popullit shqiptar për mikpritjen e tyre në një periudhë të vështirë.





Kim tha se ka dy arsye pse nuk do e harrojë kurrë ardhjen e tyre, e para është guximi i tyre dhe e dyta zemërgjerësia e shqiptarëve që i pritën për muaj të tërë.

“Dhe e di që flas në emër të të gjithëve në Ambasadën Amerikane këtu, kur them se ishim vërtet të nderuar që ishim në gjendje t’ju ndihmonim në një mënyrë, sado të vogël, për ta kaluar këtë periudhë shumë të vështirë. Dua t’ju them se ka dy arsye që nuk do ta harroj kurrë ardhjen tuaj. Njëra është guximi juaj.

Edhe përpara se të kalonit kohët e vështira gjatë muajit gusht në Afganistan, ju ishit njerëz të cilët rrezikuan veten për të punuar për një Afganistan më të fortë, më të mirë dhe më të lirë. Dhe ju punuat për një botë më të mirë për brezin e ardhshëm. Arsyeja e dytë që nuk do ta harroj kurrë atë që ka ndodhur gjatë muajve të fundit është për shkak të popullit shqiptar dhe mënyrës se si ata hapin krahët dhe hapin zemrat e tyre për të gjithë ne”, ka deklaruar ajo.

Kim tha se në Shqipëri ekziston një shprehje: “bukë, kripë dhe zemër të hapur” dhe ajo që ka mësuar në dy vitet e para në Shqipëri është se “nëse shkoni tek një shqiptar në momentin tuaj më të vështirë, kur keni ftohtë, kur jeni të uritur, apo jeni të etur, një shqiptar do ta hapë derën gjerësisht dhe shqiptari do t’ju japë deri thërrimet e fundit të bukës”.

“Të gjithë ju. Shqipëria, siç e dini, ishte vendi i parë që u ngrit dhe tha: Ne do të ndihmojmë. Dyert tona janë të hapura. Ejani tek ne. Dhe ajo që kam mësuar në dy vitet e mia këtu në Shqipëri është se populli shqiptar e merr shumë seriozisht mundësinë, përgjegjësinë për t’i hapur derën një të huaji në nevojë dhe për t’ju bërë të ndiheni se jeni vërtet një mysafir.

Këtu në Shqipëri ekziston një shprehje: “bukë, kripë dhe zemër të hapur”. Dhe ajo që kam ndjerë këtu është se, nëse shkoni tek një shqiptar në momentin tuaj më të vështirë, kur keni ftohtë, kur jeni të uritur, apo jeni të etur, një shqiptar do ta hapë derën gjerësisht dhe shqiptari do t’ju japë deri thërrimet e fundit të bukës, kokrrat e fundit të kripës dhe gjithçka që mbajnë në zemrën e tyre. Është çështje nderi. Ndaj faleminderit mikpritësve tanë shqiptarë, miqve tanë, zyrtarëve të qeverisë. Faleminderit për gjithçka që keni bërë. Ju jeni siguruar që të gjithë ata që vijnë këtu të ndihen si mysafirë dhe të qëndrojnë këtu me dinjitet dhe mirësi”, ka deklaruar Yuri Kim.

Pjesë nga fjala e Kim

Disa prej jush mund ta dinë tashmë se gjatë Luftës së Dytë Botërore, ne pamë sërish nga afër se çfarë bënë shqiptarët. Dhe siç e përmenda, është çështje nderi. Dhe në ato kohë, kur hebrenjtë vinin sepse e gjithë bota ishte kundër tyre, ishin shqiptarët ata që hapën derën. Siç dhe mund ta dini, ata filluan me strehimin e 200 hebrenjve në këtë vend. Shqipëria është i vetmi vend në të gjithë Europën që përfundoi me më shumë hebrenj sesa në fillim. Dhe në fakt, ata kishin pothuajse 4000 hebrenj në kohën kur mbaroi Lufta e Dytë Botërore. E di që, si shumë hebrenj, edhe ju do të keni një vend të veçantë në zemrën tuaj për Shqipërinë dhe për popullin shqiptar, dhe duhet ta dini se edhe ju lini diçka nga pas këtu, një kujtim shumë të veçantë edhe për ta.

Shpresoj ta dini se është një nder i madh për ne që jemi këtu me ju. Ne u përpoqëm të punonim sa më shumë që mundëm duke e ditur që ju po punonit edhe më shumë, dhe jemi të kënaqur që ishim në gjendje të bënim atë pak që kishim mundësi. Do të doja të falënderoja veçanërisht Keith Ëest, një nga pjestarët e stafit tonë. A mund të ngrihesh, Keith? Faleminderit që na ndihmove për t’ia arritur këtij çasti. Faleminderit, Keith, që drejtove me kaq vendosmëri, dinjitet, dhembshuri dhe profesionalizëm. Do të doja të falenderoja gjithashtu Holly Holter, e cila është këtu nga Uashingtoni në emër të zyrtarëve amerikanë, të cilët ende punojnë çdo ditë e natë në përpjekje për të mbështetur afganët që kërkojnë të zhvendosen jashtë Afganistanit.

Holly, a je këtu? Ku je? Faleminderit ty Holly dhe të gjithë kolegëve tanë të kujdesit, të cilët vazhdojnë të ndihmojnë miqtë tanë afganë. Dhe të gjithëve ju, familjeve afgane. Sonte, ju po filloni një kapitull tjetër, kapitullin e jetëve tuaja të reja në Amerikë. Ju do t’i bashkoheni një kombi emigrantësh dhe paraardhësve të emigrantëve nga e gjithë bota, pasardhësve të emigrantëve nga e gjithë bota, duke u bashkuar me të tjerë nga Afganistani dhe Shqipëria dhe qindra të tjerëve. Unë jam vetë emigrante, emigrante e gjeneratës së parë. Dhe ajo që dua t’ju them është se keni bërë një rrugë të gjatë, siç them unë, por edhe rruga përpara do të jetë e gjatë. Do të ketë sërish çaste kur do doni të hiqni dorë.

Mos u dorëzoni. Mos hiqni dorë. Unë mendoj se nëse ju mbani shpresën në zemrat tuaja, do të vijë një ditë kur trishtimi i asaj që keni humbur do të tejkalohet nga gëzimi dhe premtimi i asaj që do të vijë. Dhe unë mendoj se të gjithë ju keni treguar me këmbënguljen dhe mirësinë tuaj këtu se do të bëheni amerikanë të shkëlqyer. Dhe pres me padurim që të mund t’ju thërras kështu. Në emër të të gjithë amerikanëve, dëshiroj t’ju uroj një udhëtim të sigurt në shtëpinë tuaj të re dhe në të ardhmen tuaj të re. Dhe ju uroj gjithë të mirat, teksa filloni sërish nga e para. Shumë faleminderit.