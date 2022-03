Sanksionet kundër oligarkëve/ Si i shpëtoi Alisher Usmanov sekuestrimit të vilave në Britaninë e Madhe dhe telashet e Abramoviç me jahtin e luksit

Miliarderi rus i sanksionuar nga Britania e Madhe thotë se nuk i zotëron më pronat e mëparshme, duke i vënë ato përtej mundësive të ligjit.





Shtëpia 82 milionë paund e ish-aksionarit të Arsenalit, Alisher Usmanov në Londër dhe rezidenca e Surrey-t u vendosën në sekuestro nga autoritete britanike.

Kjo ngre pyetje mbi efektivitetin e sanksioneve të vendosura që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës.

Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar thotë se Usmanov “nuk mund të hyjë në asetet e tij”.

Më 3 mars, shtatë ditë pas pushtimit rus të Ukrainës, Alisher Usmanov iu shtua listës së biznesmenëve rusë të sanksionuar.

Pasuritë e tij u ngrinë, atij iu ndalua vizita në Anbli dhe qytetarëve dhe bizneseve britanike iu ndalua të merreshin me të.

Sekretarja e Jashtme Liz Truss tha: “Ne do të godasim oligarkët dhe individët e lidhur ngushtë me regjimin e Putinit dhe luftën e tij barbare”.

Qeveria tha se sanksionet do ta shkëputnin atë nga “interesat e rëndësishme të Mbretërisë së Bashkuar, duke përfshirë pallate me vlerë dhjetëra miliona”.

Por kjo tani është në dyshim sepse zëdhënësi i Usmanov thotë se ai nuk është më pronari ligjor i shumë prej atyre aseteve.

I lindur në Uzbekistan në Bashkimin Sovjetik, Alisher Usmanov, 68 vjeç, zotëron USM Holdings, një konglomerat i madh i përfshirë në miniera dhe telekomunikacion, duke përfshirë rrjetin e dytë më të madh celular të Rusisë MegaFon.

Pasuria e tij është vlerësuar në 18.4 miliardë dollarë (14 miliardë paund), duke përfshirë “Beechwood House në Highgate… dhe pasurinë e shekullit të 16-të të Sutton Place në Surrey”, tha qeveria e Mbretërisë së Bashkuar.

Hulumtimi i BBC vlerëson se Beechwood House tani mund të vlejë rreth 82 milion £.

Por një zëdhënës i Usmanov tha se shumica e pronës së miliarderit në Mbretërinë e Bashkuar, si dhe jahti i tij, tashmë ishin “transferuar në truste të pakthyeshme”.

Këto janë besime që zakonisht nuk mund të ndryshohen, modifikohen ose revokohen pasi të krijohen.

Kur pasuritë u transferuan, Usmanov nuk i zotëronte më ato, tha zëdhënësi i tij. “Ai as nuk ishte në gjendje t’i menaxhonte ato apo të merrej me shitjen e tyre, por mund t’i përdorte vetëm me qira.”

“Z. Usmanov u tërhoq nga përfituesit e trusteve, duke ia dhuruar të drejtat e tij përfituese familjes së tij”, tha ai.

Zëdhënësi po i përgjigjej pyetjeve në lidhje me pasurinë e Usmanovit, që iu bë si pjesë e një hetimi mbi pasuritë e 35 oligarkëve të afërt me Putinin.

Russian Asset Tracker është një partneritet global që përfshin 27 organizata mediatike, duke përfshirë Guardian, Projektin e Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (OCCRP) dhe BBC Panorama.

Projekti identifikoi asete specifike me vlerë 3.4 miliardë dollarë (2.6 miliardë paund), të cilat sipas tij i përkasin z. Usmanov.

Por nëse Usmanov nuk është pronari përfitues i pjesës më të madhe të kësaj prone, ajo mund të jetë përtej mundësive të sanksioneve të Anglisë. Dhe e njëjta gjë mund të jetë e vërtetë për oligarkët e tjerë.

Sipas avokatit dhe ekspertit të sanksioneve, Michael O’Kane, “është shumë e zakonshme që individët me vlerë të lartë neto… të strukturojnë si ndërmarrjet e tyre tregtare ashtu edhe pasurinë e tyre personale në një mënyrë që u jep atyre efikasitet maksimal tatimor. Shumë shpesh kjo rezulton në struktura ku ata lirojnë pronësinë dhe kontrollin në këmbim të më shumë efikasitetit tatimor”.

“Në mënyrë që një subjekt të caktohet nën sanksione, ai duhet të jetë në pronësi ose të kontrollohet nga një person i sanksionuar. Sa më të errëta dhe komplekse të jenë strukturat e pronësisë, aq më e vështirë është të krijohet.”

Kush e zotëron realisht Sutton Place?

Gjurmimi i pronësisë së dy shtëpive të synuara nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar është jashtëzakonisht i vështirë. Ato janë mbajtur përmes një rrjeti kompleks trustesh dhe kompanish të regjistruara në vende si Ishujt e Virgjër Britanikë, të cilat deri vonë nuk kanë kërkuar që pronari përfundimtar të zbulohet. Kjo ilustron vështirësinë që do të kenë hetuesit për të gjetur se cilat asete duhet t’i nënshtrohen sanksioneve.

Pavarësisht sekretit në ‘ofshore’, BBC ka qenë në gjendje të identifikojë dy truste që kanë zotëruar pronat, dhe përfshirjen e një prej bashkëpunëtorëve më të afërt të biznesit të z. Usmanov.

Ato përfshijnë një bashkëpunëtor prej kohësh të z. Usmanov, Farhad Moshiri, pronar i klubit të futbollit Everton, i cili nuk është subjekt i sanksioneve. Ai është aksioner në kompaninë USM të Z. Usmanov, i cili sponsorizoi klubin e futbollit të Everton derisa e ndërpreu marrëdhënien pas pushtimit në Ukrainë.

Dokumentet e zbuluara të marra nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Investigativë dhe të dhëna të tjera të korporatës tregojnë se zoti Moshiri ishte aksioner i një kompanie në Ishujt Virgin Britanikë të quajtur Coney Holdings Limited.

Deri në vitin 2014 ajo zotëronte aksionet e administratorëve të korporatës së Sutton Place Property Unit Trust, e cila zotëron rezidencën Surrey, duke krijuar një lidhje të drejtpërdrejtë midis z. Moshiri dhe shtëpisë.

Pas krijimit të Sutton Place Property Unit Trust në 2005, z. Usmanov iu dha një kredi 6 milion £ e siguruar kundrejt besimit.

Usmanov ishte gjithashtu përfitues i Pauillac Trust, pronar i Hanley Limited, kompania Isle of Man që zotëron Beechwood, prona tjetër e shënjestruar nga qeveria.

Edhe një herë, z. Moshiri u përfshi, këtë herë si drejtor i Pauillac Properties Limited, një kompani në pronësi të trustit, që mbante aksione në Hanley Limited.

Usmanov refuzoi t’u përgjigjej pyetjeve në lidhje me marrëdhëniet e tij me dy trustet, ose nëse ai kishte pushuar së pasuri një interes të dobishëm për to. Ndërsa provat konfirmojnë se ai dikur ishte i përfshirë, saktësisht se kush qëndron prapa dy trusteve tani, dhe për këtë arsye zotëron pronat, është një mister.

Në lidhje me USM, zëdhënësi i zotit Moshiri tha se ai kishte shitur 50% të aksioneve të tij në kompani, por nuk është penguar të shesë pjesën tjetër nga qeveria ruse. Ai ka dhënë dorëheqjen nga bordi.

Dy prona të tjera lidhin Usmanov dhe Moshiri

Moshiri zotëron një tjetër pronë të identifikuar nga hetimi ynë.

Usmanov bleu një pronë luksoze në Londrën veriore për 15.8 milionë paund në vitin 2011.

Në vitin 2014 Rusia pushtoi Krimenë. Në mars të atij viti u vendosën sanksione perëndimore që synonin ata që ishin më të afërt me Presidentin Putin dhe u bënë thirrje që asetet e Usmanov në Mbretërinë e Bashkuar të ngriheshin.

Një muaj më vonë, aksionet e kompanisë që zotëronte pronën, Oakhill Avenue Limited, iu transferuan një kompanie në pronësi të z. Usmanov

Ai tha për BBC se ‘Oakhill Avenue’ “është 100% në pronësi të z. Moshiri dhe ka qenë në pronësi që nga viti 2014 kur z. Moshiri bleu shtëpinë”.

Ai tha se “As Z. Usmanov, as ndonjë subjekt i lidhur me të, nuk kanë ndonjë lidhje aktuale me shtëpinë apo në të vërtetë kompaninë që e zotëron shtëpinë”.

Por kjo nuk është e vetmja pronë që z. Moshiri mori nga z. Usmanov.

Në vitin 2004, Usmanov kishte blerë një pronë tjetër në Londrën veriore për 2 milionë paund .

Pesë vjet më vonë prona, në Tercelet Terrace në Hampstead, iu transferua z. Moshiri “jo për para”.

Në qershor të vitit 2010, ai u transferua, sërish “jo për para”, këtë herë te motra e z. Moshiri.

Nuk është hera e parë që Moshiri përballet me pyetje mbi marrëdhëniet e tij komplekse financiare me Usmanov, siç janë investimet e tij në Arsenal dhe Everton FC.

I pyetur pse Usmanov ia kishte dorëzuar pronën Moshirit “jo për para”, zëdhënësi i z. Moshiri nuk pranoi të komentonte.

“Një krah i lidhur pas shpine”

Përdorimi i subjekteve në ‘ofshore’ e bën të vështirë për qeveritë që të krijojnë një pamje të qartë të asaj që dikush që ata kanë sanksionuar zotëron në të vërtetë.

“Qendrat financiare në ‘Ofshore’ të Britanisë, si Ishujt e Virgjër Britanikë, kanë qenë prej kohësh një destinacion i zgjedhur për miqtë dhe kleptokratët e Kremlinit”, thotë Steve Goodrich, Drejtor i Kërkimeve dhe Hetimeve në Transparency International UK (TIUK).

“Rrjetet komplekse të kompanive të fshehta të guaskës në këto juridiksione do të thotë se qeveria e Mbretërisë së Bashkuar po përpiqet t’i zbatojë këto sanksione me një krah të lidhur pas shpine.”

TIUK thotë se qeveria e Mbretërisë së Bashkuar duhet të punojë me Territoret e Jashtme dhe Varësitë e Kurorës për të rritur ritmin e reformave të tyre të transparencës.

Një zëdhënës i Usmanov tha se “të karakterizosh burimin e parave të tij si “jotransparente” është në thelb e pasaktë dhe dëmton reputacionin e z. Usmanov si një sipërmarrës dhe filantrop i ndershëm”.

“I tërë kapitali i zotit Usmanov u ndërtua përmes investimeve të suksesshme, ndonjëherë të rrezikshme, si dhe përmes menaxhimit efektiv të aseteve të tij.”

Qeveria thotë se sanksionet e saj kanë një ndikim me 250 miliardë dollarë (189 miliardë £) të fshira nga tregu i aksioneve ruse.

“Sanksionet kundër Alisher Usmanov u miratuan me efekt të menjëhershëm”, tha një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme. “Tani është e paligjshme që çdo person apo kompani në Angli të bëjë biznes me të”.

Klubi ukrainas i lundrimit proteston ndaj superjahtit të oligarkut rus, Roman Abramovich të zhvendosur në portin turk

Një superjaht i lidhur me miliarderin e sanksionuar dhe pronarin e Klubit të Futbollit Chelsea, Roman Abramovich, është pritur me protestë teksa ka mbërritur në portin e Bodrumit në Turqi.

Anëtarët e ekipit ‘Sailing Ukraine’ u përballën me anijen në një varkë të vogël, duke brohoritur “jo luftë në Ukrainë” dhe duke valëvitur flamurin e vendit të tyre.

Ata ishin pjesë e një ekipi të rinjsh me vela që ishte në Turqi për të konkurruar në një garë vjetore, pasi kishin lënë Ukrainën përpara pushtimit rus.

Sipas BBC, protestuesit kanë hipur në disa gomone të vogla dhe kanë dalë përpara jahtit super luksoz.

Nuk dihej nëse Abramovich ishte në bordin e jahtit apo nëse ai është zhvendosur përfundimisht në Turqi, për të shmangur sanksionet.

Javën e kaluar, Bashkimi Evropian vendosi sanksione ndaj Roman Abramovich, pasi përditësoi një listë të individëve që përballen me ngrirjen e aseteve dhe ndalimin e udhëtimit për lidhjet e tyre me qeverinë e presidentit të Rusisë, Vladimir Putin, i cili ka dërguar ushtrinë ruse për të pushtuar Ukrainën.

Mali i Zi nuk është në Bashkimin Europian, megjithëse pritet të anëtarësohet në vitin 2025, e për këtë arsye porti i Tivatit po përdoret nga disa pronarë rusë të superjahteve.

Nga ana tjetër, Turqia e cila është anëtare e NATO-S, ka lidhje të ngushta me Rusinë dhe Ukrainën. Ajo ka kritikuar pushtimin e Ukrainës nga Moska, por gjithashtu e ka pozicionuar veten si një palë neutrale që përpiqet të ndërmjetësojë mes të dyjave.