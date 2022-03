ANALIZA/ “Pse ndaloi marshimi drejt Kievit? Ukraina i ka mohuar Rusisë një fitore për katër javë, por tani nis…

Të hënën, pas luftimeve intensive, forcat ukrainase rifituan kontrollin e Makariv, një qytet në perëndim të Kievit që ishte goditur nga sulmet ajrore ruse.





Është joshëse të shihet kjo fitore e vogël për forcat ukrainase si një ndryshim i vrullit në betejën për Kievin: në kohë më të mira, kjo periferi do të ishte vetëm një orë me makinë nga Khreshchatyk, bulevardin qendror të kryeqytetit.

Kyiv dikur dukej se ishte objektivi kryesor i asaj që Kremlini duhet të kishte parashikuar si një operacion të shpejtë të ndryshimit të regjimit. Kryeqyteti është tronditur nga shpërthime ditët e fundit, por është larg të qenit i rrethuar.

Në detin Azov, qyteti i rrethuar juglindor i Mariupolit — pavarësisht se është i rrethuar dhe goditur pa mëshirë, bllok pas blloku, nga fuqia e zjarrit rus — ende i shmanget kontrollit rus. Mbrojtësit e saj refuzuan një ultimatum për t’u dorëzuar deri të hënën në mëngjes, duke penguar një përpjekje ruse për të kapur një urë tokësore që lidh Krimenë me republikat separatiste të rajonit lindor të Donbasit.

Gati një muaj pasi Rusia nisi pushtimin e saj në Ukrainë, ushtria ukrainase ka ndryshuar dukshëm mesazhet e saj. Përparimet e ushtrisë ruse janë penguar, thonë ukrainasit, duke detyruar një ndryshim në taktikat ruse.

“Për shkak të mungesës së suksesit të fazës tokësore të operacionit, armiku vazhdon të lëshojë në mënyrë aktive sulme me raketa dhe bomba mbi infrastrukturën e rëndësishme ushtarake dhe civile duke përdorur avionë operacionalë dhe taktikë, armë raketore me precizion të lartë dhe municione pa dallim”, shtoi Shtabi i Përgjithshëm. tha të martën në një deklaratë të Forcave të Armatosura të Ukrainës.

Ka shumë prova që sugjerojnë se rusët po marrin më shumë një qasje ngecjeje, duke lëshuar raketa nga jashtë hapësirës ajrore të Ukrainës.

Në një deklaratë të lëshuar të dielën, ministria ruse e mbrojtjes tha se luftanijet në detin Kaspik lëshuan raketa lundrimi Kalibr dhe avionët lëshuan sisteme raketore hipersonike Kinzhal nga hapësira ajrore mbi Krime. Këto raketa synonin atë që rusët e përshkruan si një bazë të madhe magazinimi për karburantet dhe lubrifikantët e ushtrisë ukrainase pranë vendbanimit Kostyantynivka, në rajonin jugor të Mykolaiv.

Më vete, ushtria ruse tha se raketat e lundrimit Kalibr u qëlluan nga Deti i Zi, duke synuar një fabrikë për riparimin e automjeteve të blinduara ukrainase. Raketat ruse precize shënjestruan gjithashtu atë që Rusia e përshkroi si një qendër trajnimi ushtarak ukrainas pranë vendbanimit Ovruch, në rajonin verior Zhytomyr.

Ekziston një element i PR në shfaqje të tilla të kushtueshme të fuqisë së zjarrit: Rusia është e prirur të eksportojë një version të Kalibr dhe ka shpallur Kinzhal si të aftë për t’iu shmangur sistemeve të mbrojtjes raketore.

Ministria e mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar, nuk pranoi pretendimet ruse në lidhje me debutimin luftarak të Kinzhal, duke thënë se përdorimi i tij kishte “me shumë gjasa të synonte të zvogëlonte mungesën e përparimit në fushatën tokësore të Rusisë. Vendosja e Kinzhal ka shumë pak gjasa të ndikojë materialisht në rezultatin të fushatës së Rusisë në Ukrainë”.

Sidoqoftë, vlerësime të tilla i japin pak ngushëllim kujtdo që merr fuqinë e zjarrit rus. Dhjetra u vranë të premten në një sulm me raketa në një kazermë që strehonte ushtarë në Mykolaiv, dhe sulmet ruse në distanca të gjata kanë goditur zona shumë larg vijave të frontit: Të paktën 35 njerëz u vranë në sulmet më 13 mars kundër terrenit të stërvitjes ushtarake Yavoriv në rajoni Lviv i Ukrainës perëndimore, jo shumë larg kufirit polak. Më shumë se 30 raketa të lëshuara nga avionë luftarakë mbi detet e Zi dhe Azov goditën bazën.

Megjithatë, Rusia deri më tani nuk ka kapur asnjë qytet të madh ukrainas në ofensivë: as Kharkiv në verilindje, as Odesa në jugperëndim. Edhe Sumy dhe Chernihiv në veri, që të dyja janë vetëm përtej kufirit nga zonat kryesore të organizimit ushtarak brenda Rusisë, mbeten nën kontrollin e Ukrainës. Dhe në Kherson, një qytet i mesëm në jug nën kontrollin rus, forcat ruse janë përballur me një problem tjetër të zgjatur: vendasit e zemëruar që mblidhen çdo ditë në sheshin qendror për t’u thënë trupave ruse të shkojnë në shtëpi. Një nga ato tubime përfundoi të hënën me një person të plagosur rëndë pasi trupat ruse përdorën të shtëna me armë zjarri dhe granata trullosëse për të shpërndarë turmën.

Analistët ushtarakë shqetësohen për një tjetër pasojë të kësaj faze në zhvillim të luftës: ndërsa forcat tokësore ruse ngecin dhe bëjnë pak përparim të ri, udhëheqësit e tyre përdorin më shumë përdorimin pa dallim dhe ndëshkues të fuqisë së zjarrit kundër qyteteve ukrainase.

Një vlerësim i 19 marsit nga Instituti për Studimin e Luftës dha pikërisht atë prognozë të zymtë.

“Nëse lufta në Ukrainë vendoset në një gjendje ngërçi, forcat ruse do të vazhdojnë të bombardojnë dhe bombardojnë qytetet ukrainase, duke i shkatërruar ato dhe duke vrarë civilë, edhe kur forcat ukrainase u imponojnë humbje sulmuesve rusë dhe kryejnë kundërsulme të tyre”, thuhet në deklaratë.

“Rusët mund të shpresojnë të thyejnë vullnetin e ukrainasve për të vazhduar luftën në rrethana të tilla duke demonstruar paaftësinë e Kievit për të dëbuar forcat ruse ose për të ndalur sulmet e tyre edhe nëse rusët nuk janë dukshëm në gjendje të marrin qytetet e Ukrainës. Humbja e Ukrainës ndaj fushatës fillestare ruse mund të shkaktojë kushtet për një zgjatje shkatërruese të konfliktit dhe një periudhë të re të rrezikshme që teston vendosmërinë e Ukrainës dhe Perëndimit.”

Duke i shtuar këtij parashikimi të zymtë, zyrtarët ukrainas kanë filluar të paralajmërojnë për një front të ri të mundshëm në luftë, me Shtabin e Përgjithshëm të vendit duke thënë të dielën se kërcënimi i një ofensive nga Bjellorusia në drejtim të Ukrainës veriperëndimore ishte “i lartë”, pa dhënë detaje të mëtejshme.

Rajoni veriperëndimor i Ukrainës Volyn kufizohet me Bjellorusinë në veri dhe Poloninë, një aleat i NATO-s, në perëndim. Ai mund të shërbejë — teorikisht — si një portë për të sulmuar forcat nga veriu për t’iu afruar Lvivit, një qytet strategjik në Ukrainën perëndimore që është një qendër për logjistikën e qeverisë dhe përpjekjet e ndihmës, si dhe një pikë tranziti për shumë civilë që kërkojnë të ikin nga luftimet në pjesë të tjera të vendit.

Rusia e ka përdorur tashmë territorin Bjellorusi si një pikë nisjeje për pushtimin e saj, me forcat ruse që organizojnë një shtytje sulmuese drejt Kievit dhe Ukrainës qendrore nga Bjellorusia jugore.

Është e paqartë nëse Bjellorusia do t’i bashkohej në mënyrë aktive luftës. Por Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës tashmë po paralajmëron se Rusia tani po kërkon të sjellë forca rezervë në kufijtë e Ukrainës.

Nëse është e vërtetë, kjo flet shumë. Ajo dëshmon për koston e lartë që ushtria ruse ka paguar tashmë për sa i përket jetëve — edhe pse Kremlini nuk ka bërë të ditur numrin e viktimave që nga 2 marsi./ Përkthyer nga CNN