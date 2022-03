“Boll me kofshët në TV”, RAI largon nga drejtimi gazetaren e njohur italiane

Ndeshja mes Italisë dhe Maqedonisë në play-off të Botërorit do të ndryshojë gjithçka sa i përket transmetimeve sportive në televizionin publik italian RAI. Tani e tutje do të ketë një ndryshim rrënjësor për ndeshjet e përfaqësueses italiane dhe për emisionin historik “90° Minuto”.





Drejtoresha e re e departamentit të sportit në RAI, Alesandra De Stefano, ka shpjeguar se tashmë gazetarja e njohur Paola Ferrari, e cila prej vitesh bënte emisionet para dhe pas ndeshjeve të përfaqësueses si dhe emisionin ikonë të Serisë A, nuk do të ishte më në drejtim.

Ajo do të bënte një emision tjetër në darkë, por jo këto transmetime të rëndësishme. Tani e tutje, do të kishte gazetarë në fushë dhe ato në koment, por jo në një studio televizive jashtë stadiumit për ndeshjet në fjalë.

“Paola Ferrari nuk do të drejtojë më studion pas ndeshjes dhe as edicionin e ri të “90° Minuto”, por një emision të të dielës bashkë me gazetare të tjera. Për mua e vetmja gjini që ka rëndësi është aftësia. Sporti është maskilist, e dimë. Mënyra e parë për ta ndryshuar është të ndryshojmë regji, çfarë kuptimi ka të inkuadrojmë gjithmonë nga poshtë femrat për të treguar kofshë, kavilje dhe këpucë?

Le të heqim maskën dekoruese të feminilitetit, atë shprehjen e trishtë “është e bukur dhe e aftë”. Sa i përket veshjes, secili ka stilin e vet, por unë disa dekolte do i përdorja vetëm në plazh”, theksoi De Stefano.