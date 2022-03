I dënuar për trafik droge/ Plumb për kushëririn, e kishte futur në veshmbathje, kapet vizitori në burgun e Lushnjës

Një send i pazakontë është zbuluar të mërkurën në posedim të një vizitori nga efektivët e Shërbimit të Brendshëm të Burgjeve në Lushnjë. Burimet zyrtare konfirmojnë se një 32-vjeçari i është konstatuar një fishek pistolete, të cilin kishte ndërmend t’ia jepte kushëririt të tij të dënuar.





Kontrolli i Brendshëm i Burgjeve ka informuar se qytetari me iniciale K.Sh, që tentoi ta fuste në burg fishekun është vënë në pranga. ai e kishte fshehur sendin e jashtëligjshëm në veshmbathjet, të cilat do t’ia çonte djalin të tezes, me iniciale A.A.

Njoftimi i plotë:

Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve, ka arrestur sot në IEVP Lushnjë, një vizitor, pasi gjatë kontrollit i është gjetur një fishek pistolete i kalibrit 7.65 mm. I arrestuari në flagrancë, K.Sh, i datëlindjes 05.03.1980, banues në Memaliaj, kishte sjellë një qese me veshmbathje për djalin e tezes A.A, i dënuar me tetë vite burgim për veprat penale të prodhimit, trafikimit dhe shitjes së natkotikëve. Grupi i kontrollit ka vërejtur sendin e ndaluar në fund të qeses dhe SHKBB kreu arrestimin e personit në flagrancë pasi dyshohet se ka konsumuar elementët e veprës penale të: “Futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në Institucionet e Egzekutimit të Vendimeve Penale” si dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit”parashikuar nga neni 278 dhe 324/a i Kodit Penal.