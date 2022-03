E PLOTË/ Nga Rama te Meta, si reagoi politika shqiptare për ndarjen nga jeta të Sekretares së parë grua të SHBA-ve?

Ish-Sekretarja amerikane e Shtetit, Madeleine Albright është ndarë nga jeta të mërkurën, pas 84 vitesh jetë. Shkaku i vdekjes së Albright-it kanë qenë pasojat fatale të kancerit, sipas raportimeve të mediave të huaja.

Në lidhje me ngjarjen e papritur kanë reaguar edhe figura të shumta të politikës shqiptare, si kryeministri Edi Rama, Ministrja e Jashtme Olta Xhaçka, Presidenti Ilir Meta, ish-kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ish-kryeministri Sali Berisha, kryetarja e Kuvendit Lindita Nikolla dhe kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi.

Çfarë shkruajnë politikanët shqiptarë për Madeleine Albright-in?

Përmes një mesazhi, Rama thekson se Albright, ishte gruaja që mbikëqyri rrugën e lirisë së Kosovë.

Me një mesazh në Tëitter, Basha ka shprehur mirënjohjen për mbështetjen e saj të vendosur për procesin e anëtarësimit të Shqipërisë NATO.

Përmes një mesazhi, Xhaçka thekson se Albright ishte një grua e mahnitshme dhe një frymëzim për miliona vajza dhe gra në mbarë botën.

Berisha shkruan se deri në fund, ajo mbeti një avokate e shkëlqyer e Kosovës. Ish-kryeministri shpreh mirënjohjen ndaj kontributit të saj.

Postimi i Sali Berishës:

Nderim dhe mirenjohje per miken e shquar te kombit tone, Madeleine Albright! Te dashur miq, ish Sekretaria e Shtetit Madeleine Albright mbylli syte pergjithmonë. Zonja Albright ishte nje mike e shquar e kombit shqiptar. Ajo vizitoi disa here Shqiperine dhe Kosoven. Une kam patur rastin qe ta pres ate ne Tirane si ambasadore e SHBA ne OKB. Ne krye te diplomacise se SHBA Sekretaria e Shtetit Madeleine Albright u be promotore e fuqishme e angazhimit te diplomacise boterore dhe fuqive ushtarake te Aleances se Atllantikut te Veriut per çlirimin e dy milione shqiptareve ne Kosove. Ajo mbeti deri ne fund te jetes nje avokate e shkelqyer e Kosoves. Me kete rast duke u perulur me nderimin me te madh dhe mirenjohjen me te thelle para kujtimit te ndritur te Sekretares Albright i lutem Zotit qe shpirti i saj i mire te gjeje paqen e metituar. Amin!