Kishte pasion sportin e fitnesit, vdes në rrethana misterioze 22-vjeçari!

I riu Italian me emrin Samuel Carletti i fiksuar pas sportit të ‘Bodybuilder’ ka gjetur vdekjen në rrethana mistersioze, por mjekët besojnë se shkak është bërë një goditje në zemër. Goditja i ndodhi në momentin kur sapo kishte mbërritur para portës së shtëpisë, në makinën e tij, me motorin ende të ndezur.





Babai i tij Corrado, duke mos e parë të kthehej në shtëpi, doli dhe e gjeti të pajetë, në kabinën e pasagjerëve: ai kishte ende telefonin në dorë, me një mesazh që ende nuk ishte dërguar. Tragjedia u zbulua në mëngjesin e djeshëm, e martë 22 mars, në Selva di Volpago del Montello, në via Castagnè, në Itali.

Mjeku dhe infermierët nga Suem 118 nuk ishin në gjendje të bënin asgjë për t’i shpëtuar jetën. Në Selvë ka ndërhyrë edhe një patrullë e Karabinierëve të Compagnia di Montebelluna për të kryer hetimet e nevojshme. Trupi i gjetur nga mbrojtja civile u dërgua në morgun e spitalit Montebelluna, në pritje të vendimit të organit gjyqësor që mund të urdhërojë ekspertizën pas vdekjes së 22-vjeçarit, shumë sportiv dhe me pasion për trupin. Në makinë, kur u gjet kufoma, ishte e pranishme edhe çanta e palestrës. Samueli kishte ndjekur më parë institutin Fermi, aktualisht ai nuk punonte dhe stërvitej pothuajse çdo ditë në një palestër në Treviso, Mc Fit në Viale della Repubblica. Këtu ai u pa i gjallë për herë të fundit, të hënën në mbrëmje rreth orës 23:20. Mc Fit në viale della Repubblica.

“Ai kishte ndjekur palestrën për gjashtë vjet – kujton një nga instruktoret, Elisa – ai ishte një person i mirë, një djalë i mirë, shumë i vendosur: ishte i apasionuar pas fitnesit dhe po ndiqte një rrugë. Mbrëmë po bisedonim, ai ishte pak më i lodhur se zakonisht por ishte mirë. Për të gjithë ai ishte një emblemë, një nuskë, gjithmonë shumë i vëmendshëm ndaj ushqimit dhe formës. Ai ishte një djalë i bukur. ‘

Dhimbje e madhe për prindërit, Corrado dhe Nora. Djali i tyre ishte i dashur nga të gjithë, një djalë i mirë. Pas studimeve në Fermi ai iu përkushtua dizajnit Cad për një kompani në atë zonë. Samueli ëndërronte të bëhej një trajner personal dhe të udhëtonte, veçanërisht ai donte të arrinte në Australi, atdheun e nënës së tij. Së fundmi ka punuar si oficer sigurie në lokalin e natës “Anima”. I vaksinuar për Covid-19, pesë muaj më parë ai u infektua me virusin, pa probleme të veçanta. “Ishte një rrufe e dyfishtë e tmerrshme. Flitet për një atak në zemër, por tani presim përfundimin e hetimeve”, thotë babai Corrado.

“Mendoj se flas për të gjithë – shkruan një mik që shpesh stërvitej me të – kur flas për Samuelin e përkufizoj si një person me zemër të artë. Gjithmonë në dispozicion, gjithmonë të buzëqeshur, me një pasion të shëndetshëm dhe të pafund për bodybuilding. Një pasion morbid, që për mendimin tim e ka ndihmuar ta mbajë larg ambienteve të këqija dhe frekuentimeve, një klasik i sportit. Palestra ishte vendi i tij i sigurt dhe aty u krijuan miqësi ndër vite, mes djersës, pasionit dhe të qeshurës. Një miqësi që është kthyer në një marrëdhënie thuajse vëllazërore, e cila me kalimin e kohës shkoi shumë përtej pasionit të përbashkët për sportin. Një vëlla besnik, ndonjëherë naiv sepse ishte thjesht shumë i mirë për të parë atë që ishte negative tek të tjerët. I dashur nga të gjithë, besoj fort se askush, mik apo i njohur, nuk mund të shprehë një gjykim negativ për Samuelin si person, sepse ai ishte kaq, pafundësisht i mirë. Dhe në të gjitha këto, vëllau ynë i dashur, e di që do të shihni ende anën e mirë: në gazeta të kanë quajtur “bodybuilder” dhe e di që asgjë nuk do të të bënte më krenar. Ne ju duam, jemi pranë jush sa jemi pranë familjes tuaj. Do shihemi sërish një ditë, ti provo të na lejosh të gjejmë një palestrën e Carl’s gati dhe top metalik, edhe nëse në parajsë nuk e di nëse do të të lënë ta dëgjosh. Mirupafshim Karl, miqtë dhe vëllezërit tuaj. ‘