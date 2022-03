Ndarja nga jeta e ish-Sekretares amerikane të Shtetit, reagon Osmani: Ajo na dha shpresë kur nuk e kishim atë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka reaguar për ndarjen nga jeta të ish-sekretares së shtetit të SHBA-së, Madeleine Albright, në moshën 84-vjeçare.





Sipas raportimeve, vdekja e ish-Sekretares amerikane tw Shtetit u konfirmua në një email drejtuar stafit të Albright Stonebridge Group, një firmë strategjike globale e themeluar nga Albright. Osmani e ka kujtuar Albright-in në një status në Facebook.

“E tronditur thellësisht nga humbja e mikes së madhe të Kosovës, Madeleine Albright, ish- sekretare e Shtetit të SHBA-ve. Ajo na dha shpresë, kur nuk e kishim atë, u bë zëri ynë e krahu ynë kur nuk kishim as zë e as krah. E njohu dhimbjen e popullin tonë sepse edhe vet e kishte përjetuar persekutimin qysh në fëmijëri, prandaj qëndroi e vendosur kundër Millosheviqit deri në ndaljen e gjenocidit të tij në Kosovë. E përkrahi parreshtur Kosovën deri në frymën e fundit, prandaj populli i Kosovës do ta kujtojë përjetësisht”, ka shkruar ajo.

“Modeli i saj i një heroine të pamposhtur, guximtare e të vendosur për të mbjellur vlerat demokratike në çdo vend, do të mbetet përherë modeli që do e ndjekim ne që patëm fatin ta njohim si dhe shumë breza pas nesh”, ka theksuar Osmani.