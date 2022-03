“Nuk dua të vdes por jam gati”! Legjenda e futbollit Italian që vuan nga kanceri ka një mesazh për të gjithë

Legjenda e futbollit Italian, Gianluca Vialli nuk e konsideron luftën kundër kancerit. Ai “luftëtar” i cili në fushë ka spikatur gjithmonë për bujarinë, vendosmërinë dhe shpirtin e sakrificës, cilësi që e kanë lejuar të rrisë më tej fuqinë fizike dhe nuhatjen për golat, ka zgjedhur një qasje të ndryshme ndaj sëmundjes. Në fakt, kanceri i pankreasit nuk i ka ndryshuar vetëm jetën, por edhe këndvështrimin dhe mënyrën e shikimit të gjërave me ish-bombarduesin, kreun aktual të delegacionit të Azzurrit, i cili është përpjekur ta konsiderojë vuajtjen si një mundësi për t’u përmirësuar.





Në serialin televiziv të Netflix “Një pyetje e thjeshtë”, rasti i një loje të veçantë golfi i lejoi Gianluca Viallit t’i shpjegohej Alessandro Cattelan. Klasa e Kremones 1984 foli për atë sëmundje që nuk e ka braktisur ende dhe e mundon që nga viti 2017. Ish-qendërsulmuesi ka mësuar të jetojë me të, për një situatë që e ka bërë të vlerësojë edhe më shumë jetën, duke hedhur mundimet dhe përqendrimin në atë që ka vërtet rëndësi dhe mbi të gjitha familja dhe vajzat.

‘Gaforrja’ si një shuplakë e vendosur mirë i kujtoi Viallit se secili prej nesh ka një “datë skadence”. Një situatë në një farë mënyre edhe ndriçuese për menaxherin blu, sepse nxjerr në pah nevojën për t’i dhënë përparësi gjërave të rëndësishme dhe mesazhin për t’u larguar. Sepse, për ta thënë në mënyrën e tij, ai nuk e di se kur mund të fiket “drita”: “Nëse p.sh. vdes papritur natën, shumë gjëra mbeten të papërfunduara. Sot e di që e kam për detyrë të silleni në një mënyrë të caktuar ndaj njerëzve, ndaj gruas sime, ndaj vajzave të mia, sepse nuk e di sa do të jetoj. Kështu që ju jep mundësinë të shkruani letrat, t’i rregulloni gjërat”.

Mesazhi i Viallit është i fortë dhe mund të jetë një nxitje për shumë njerëz, në situatën e tij. Sëmundja mund të bëhet një mundësi, për t’i dhënë peshën e duhur gjërave: “Sëmundja nuk është vetëm vuajtje. Ka momente të mrekullueshme. Sëmundja mund t’ju mësojë shumë për mënyrën se si jeni krijuar, mund t’ju shtyjë edhe më tej se ajo që jeni. Mënyra siperfaqësore si e jetojmë jetën. Edhe unë e konsideroj një mundësi. Nuk them se shkoj aq larg sa të jem mirënjohës për kancerin, por nuk e konsideroj si betejë. E kam thënë disa herë, nëse fillova të luftoj kancerin, e konsideroj një fazë të jetës sime, një shoqërues udhëtimi, që shpresoj herët a vonë do të lodhet dhe do të më thotë ‘Ok, të kam kalitur, të kam lejuar të ndjekësh një rrugë, tani je gati'”.

Mjerë ata të cilët humbasin kohë, mjerë për të mos shijuar gjithçka që të ofron jeta. Vialli nuk ka ndërmend të humbasë kohë për gjëra të kota, sepse motori i gjithçkaje është pikërisht frika e vdekjes: “Përpiqem të mos humb kohë, t’u them prindërve se e dua, ia vlen të humbas kohë dhe të bëj budallallëqe. Bëni gjërat që ju pëlqeni dhe jeni të apasionuar për pjesën tjetër nuk ka kohë. Ne jemi këtu të përpiqemi të kuptojmë kuptimin e jetës dhe unë ju them se kam frikë të vdes”.

Prandaj, Vialli ka një vetëdije të re, atë që ndoshta ka më pak kohë në dispozicion për të provuar se është një baba i mirë, një bashkëshort i mirë, ose një person i mirë. Ky është qëllimi i jetës, ky është mendimi i parë i mëngjesit që e mbush me vitalitet dhe entuziazëm sapo çohet nga shtrati. Dhe nëse ka një mesazh që Gianluca dëshiron të përcjellë me fjalë dhe fakte, ai është ky: “Shpresoj të jetoj sa më gjatë, por ndihem shumë më i brishtë se më parë dhe çdo sjellje më shtyn të bëj këtë arsyetim, d.m.th. : ‘apo po i tregoj vajzave te mia?’. Dhe ne kete kuptim mundohem te jem nje shembull pozitiv, mundohem t’i mesoj se lumturia varet nga perspektiva me te cilen e shikoni jetën. Përpiqem t’u shpjegoj atyre se ju nuk duhet të beni gabime, duhet te dëgjosh më shumë e të flasësh më pak, të përmireëohesh çdo ditë, duhet të qeshësh shpesh dhe të ndihmosh të tjerët. Për mendimin tim ky është pak sekreti i lumturisë. Dhe mbi të gjitha përpiquni të siguroni që të keni mundësinë për të gjetur profesionin tuaj”.