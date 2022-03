Putin merr masat e para për të shpëtuar ekonominë, vendos t’u shesë gaz “vendeve jomiqësore” në Rubla

Presidenti rus Vladimir Putin tha të mërkurën se Rusia do të fillojë t’u shesë gaz vendeve “jomiqësore” në rubla, pasi një ngrirje e aseteve të Rusisë nga vendet e huaja kishte shkatërruar besimin e Moskës.

Varësia e vendeve evropiane nga gazi rus dhe eksportet e tjera është vënë në qendër të vëmendjes që kur Rusia dërgoi dhjetëra mijëra trupa në Ukrainë më 24 shkurt në atë që e quajti një operacion special për të degraduar aftësitë ushtarake të fqinjit të saj jugor dhe për të çrrënjosur njerëzit që i quajti nacionalistë të rrezikshëm.

“Rusia do të vazhdojë, natyrisht, të furnizojë gaz natyror në përputhje me vëllimet dhe çmimet…të fiksuara në kontratat e lidhura më parë. Ndryshimet do të ndikojnë vetëm në monedhën e pagesës, e cila do të ndryshojë në rubla ruse.”, tha Putin në një takim televiziv me ministrat e lartë të qeverisë.