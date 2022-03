‘Shoqëria tradicionale nuk e lejon’/ Ky shtet merr vendimin: Ndalohet shollimi i vajzave pas klasës së 6-të!

Në Afganistan, nxënëset e shkollës përtej klasës së gjashtë u larguan nga mësimet e tyre të mërkurën pas një vendimi të qeverisë së udhëhequr nga talibanët për t’i mbajtur dyert e shkollave të mbyllura për to.





Pavarësisht një vendimi të mëparshëm, ministria e arsimit e talibanëve njoftoi se të gjitha shkollat do të mbeten të mbyllura për vajzat përtej klasës së gjashtë deri në njoftimin e mëtejshëm, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Bakhtar.

Ndërkohë, një uniformë shkolle për vajza do të dizajnohet bazuar në ligjin e Sheriatit, kulturën dhe traditën afgane. Nxënëset që prisnin me padurim rifillimin e mësimeve që nga kthimi i talibanëve në pushtet, u zhgënjyen kur u paraqitën për mësim të mërkurën. Shumë prej tyre u kthyen në shtëpi me sy të përlotur. Vendimi tashmë ka ngjallur reagime të gjera.

Të martën, zëdhënësi i ministrisë së arsimit të talibanëve, Aziz Ahmad Royan tha se shkollat do të rihapen për vajzat, por në kushte specifike si ndarja e ndërtesave të shkollave, respektimi i mbulimit të fytyrës me mbulesë dhe mësimi nga mësueset gra.

Në shoqërinë tradicionale afgane, djemtë dhe vajzat tashmë po ndiqnin klasa të veçanta dhe të gjitha nxënëset vajza dhe mësueset duhet të mbajnë mbulesë. Pas marrjes së pushtetit nga talibanët në gusht të vitit 2021 në Afganistan, janë vendosur më shumë kufizime. Për shembull, vajzave dhe grave u është hequr e drejta për arsimim, punë dhe liri të lëvizjes. (REL)