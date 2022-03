E RËNDË/ Mjeti përplas motorit në mes të autostradës! Lë të vdekur në vend drejtuesin e motomjetit

Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur pasditen e sotme në autostradën Tiranë-Elbasan në afërsi të një qendre tregtare.





Sipas policisë, nja makinë është përplasur me një motor, e për pasojë ka ndërruar jetë drejtuesi i motomjetit.

Viktima ende nuk është identifikuar teksa policia ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit.

NJOFTIMI I POLICISË:

Më datë 24.03.2022, në afërsi të TEG-ut, janë përplasur mjeti me drejtues shtetasin B. D., me një motomjet me drejtues ende të paidentifikuar dhe si pasojë e aksidentit, ka humbur jetën drejtuesi i motomjetit.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.