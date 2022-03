‘Gati shpërthimi i Luftës së Tretë Botërore?’/ Koreja e Veriut lëshon raketat e saj balisitike, alarmohet Japonia fqinje

Koreja e Veriut lëshoi ​​një “raketë të mundshme balistike” të enjten në ujërat në lindje të Japonisë, tha zyra e kryeministrit japonez në një deklaratë të postuar në internet.





Koreja e Jugut raportoi gjithashtu lëshimin e raketës, me Shefat e Përbashkët të Shtabit të Koresë së Jugut duke thënë në një deklaratë se, Seuli ishte ende duke u përpjekur të përcaktojë se sa predha ishin lëshuar.

Nëse konfirmohet, lëshimi i së enjtes do të ishte lëshimi i 11-të i raketës i Koresë së Veriut këtë vit, duke përfshirë një më 16 mars që supozohet se ka dështuar, sipas Shefit të Shtabit të Përbashkët të Koresë së Jugut.

Lëshimet e tjera më të fundit të Phenianit, më 26 shkurt dhe 4 mars, ka të ngjarë të synonin të testonin një sistem të ri rakete balistike ndërkontinentale (ICBM), tha në fillim të këtij muaji Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara.

Komanda e SHBA-së Indo-Paqësorit njoftoi në fillim të këtij muaji se SHBA po intensifikon “aktivitetet e grumbullimit të inteligjencës, gatishmërisë dhe mbikëqyrjes” në lidhje me Korenë e Veriut pas valës së fundit të lëshimeve të raketave.

Lëvizja është një sinjal nga administrata Biden se ajo duhet të forcojë pozicionin e saj ushtarak për të siguruar që SHBA dhe aleatët në rajon si Koreja e Jugut dhe Japonia të mbrohen kundër testeve raketore të Koresë së Veriut.

Komanda tha se ata “kanë urdhëruar intensifikimin e aktiviteteve të inteligjencës, vëzhgimit dhe mbledhjes së zbulimit në Detin e Verdhë, si dhe gatishmërinë e shtuar midis forcave tona të mbrojtjes raketore balistike në rajon”.

Javën e kaluar, ushtria amerikane organizoi stërvitje në dhe rreth Gadishullit Korean për të treguar gatishmërinë e saj në vazhdën e aktivitetit të Koresë së Veriut, duke përfshirë simulimin e sistemeve të mbrojtjes nga raketat balistike.

Brigada e 35-të e Artilerisë së Mbrojtjes Ajrore të Ushtrisë Amerikane u zhvendos në një vendndodhje të largët, “duke zënë pozicionin e saj mbrojtës gjatë kohës së luftës, duke vënë në vend sistemin e raketave Patriot dhe duke ekzekutuar operacione të mbrojtjes ajrore dhe raketore sipas një skenari të simuluar luftarak”, tha Forcat Amerikane në Kore në një njoftim për shtyp.

Në det, avionët luftarakë F-35 dhe F/A-18 që fluturonin jashtë aeroplanmbajtëses USS Abraham Lincoln së bashku me asetet e Forcave Ajrore të SHBA-së me bazë në rajon, shfaqën forcë në Detin e Verdhë në brigjet perëndimore të Koresë së Jugut, sipas një deklarate nga Flota e 7-të e Marinës Amerikane në Japoni.

Provokimet e vazhdueshme të ‘Trashaluqit’ Kim Jong-Un

Koreja e Veriut nën sundimin e Kim Jong-un ka investuar shumë dhe ka punuar fort për të zhvilluar raketa balistike të afta për të hedhur bomba bërthamore. Partnerëve të saj – dhe në të vërtetë të gjithë botës – nuk i është dhënë mundësi tjetër veçse të ashpërsonin sanksionet, të shtonin vigjilencën dhe, në rastin e Shteteve të Bashkuara dhe të aleatëve të vet, të zhvillonin mbrojtje të teknologjisë së lartë me synimin që t’i bënin sistemet sulmuese të Koresë së Veriut të pavlefshëm që para se ato të përfundonin së zhvilluari.

Gjatë procesit gjashtëpalësh, përgjatë katër viteve, bashkëbiseduesit e Koresë së Veriut (SHBA, Koreja e Jugut, Kina, Rusia dhe Japonia) i ofruan regjimit një paketë shumë bujare: Mbyll programin bërthamor në shkëmbim të një ndihme në shkallë të gjerë dhe garancish.

Kim Jong-un ka hequr dorë nga përfitimet që mund të vijnë nga njohja si një anëtar i bashkësisë ndërkombëtare me qëndrim të mirë, dukshëm me synimin për ta shtyrë vendin e tij më tutje në çmenduri.

Duke parë këtë, është e lehtë të kuptohet se pse shumë analistë kanë filluar të përqendrohen në atë që mund të sjellë rrëzimi i Koresë së Veriut për situatën aktuale politike në Gadishullin e Koresë. Në një farë pikë, dhe në mënyrë ende të panjohur, Koreja e Veriut nuk do të jetë në gjendje të funksionojë dhe Koreja e Jugut do të bëhet shteti pasardhës.

Shumë koreanojugorë nuk janë ende të sigurte nëse janë të përgatitur për të pranuar përgjegjësinë për përthithjen e popullsisë së veriut. Por, megjithëse ata do të debatojnë dhe vendosin mbi detajet, vështirë se do të kenë mundësi të zgjedhin. Të përballur me një sfidë të tillë hitorike, koreanët, duke marrë parasysh të ardhmen për trashëgimtarët e tyre dhe dëshirat e të shkuarës të paraardhësve, do të pranojnë dhe në fund, përqafojnë ribashkimin.

Kjo është një detyrë monumentale. Shembulli relativisht i freskët i ribashkimit të Gjermanisë ofron një mundësi për t’u studiuar por Koreja do të duhet të hartojë një rrugë të vetën. Ajo ka nevojë jo vetëm për planifikim të fortë por edhe për miq, aleatë e partnerë në këtë proces.