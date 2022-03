Gaz Paja: E vërteta për tokat “e falura” nga shteti dhe shpallja si investitor strategjik

Aktori i njohur i humorit, Gazmend Paja ka reaguar mbi akuzat e Partisë Demokratike dhe ish-kryeministrit Sali Berisha, që e konsideruan një vjedhje të hapur shpalljen e tij investitor strategjik për ndërtimin e një hoteli dhe vilave në Dhërmi.

Aktori mohon të ketë përfituar tokë nga shteti, ndërsa sqaron se kompanitë e Startek dhe Ecotech kanë nënshkruar një marrëveshje me një kompani të huaj, të specializuar në fushën e turizmit për të ndërtuar një resort turistik. Paja thotë se çdo procedurë është ndjekur në bazë të ligjit.

‘Nuk kam përfituar asnjë cm2 toke nga shteti. Ne vijim te shpifjeve te turpshme dhe te motivuara politikisht qe qarkullojnë ne Media, dëshiroj te sqaroj opinionin publik për sa vijon: Kompanitë Startek dhe Ecotech kane nenshkruar nje marrveshje me nje kompani te huaj, te specializuar ne fushen e turizmit për ndërtimin e një resorti turistik. Per kete qellim, kemi vene ne dispozicion nje prone te Cilen e kemi blere nga pronare te ligjshem si dhe asete financiare te garantuara nga Bankat.

Kemi aplikuar per investitor strategjik, si nje e drejte qe na jep ligji ne baze te vleres se investimit. Kushti Ligjor per marrjen e statusit te mesiperm Eshte : dakortesia me gjithe pronaret e ligjshem te pronave ne kete zone, ku me nje pjese te pronarve Jane nenshkruar marrveshjet perkatese, Ndersa me pjesen tjeter jemi ende ne faze negocimi. Pergenjeshtrojme me force shpifjet ne qarkullim dhe theksoj se: qe nga fillimi i ketij procesi e deri me sot, nga ana jone, Nuk eshte perfituar asnje cm2 toke shteterore.’- shkruan Paja.