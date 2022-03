Konfuzon Biden: Nuk e kërcënova Kinën, i qartësova se çfarë e pret nëse ndihmon Rusinë

Presidenti i SHBA-ve Joe Biden foli sot rreth të ashtuquajturës “aleancë” mes Rusisë dhe Kinës. Biden tha se beson se Kina i kupton pasojat potencialisht të tmerrshme ekonomike që do të pasonin nëse vendi do t’i japë ndihmë Rusisë në luftën e saj në Ukrainë.





Biden shtoi se kishte zhvilluar një “bisedë shumë të drejtpërdrejtë” me presidentin kinez Xi Jinping javën e kaluar mbi këtë temë.

Biden gjithsesi konfuzoi kur tha se “nuk bëri kërcënime”, por e bëri të qartë se Xi “i kuptoi pasojat e ndihmës së tij ndaj Rusisë”.

Presidenti i SHBA-ve se vuri në dukje pasojat e sjelljes së Rusisë dhe vuri në dukje se Kina kishte kërkuar të zhvillonte lidhje më të forta ekonomike me perëndimin. Ai tha se i kishte komunikuar liderit kinez se ai do ta vinte veten në rrezik të madh në ato synime, nëse, në fakt, ai do të shkonte përpara”.