Kursimi i energjisë/ Nga 3 prilli, e diela e parë e çdo muaji dita pa makina, Kumbaro: Angazhime që përmirësojnë jetën tonë

Duke filluar nga data 3 prill, e diela e parë e çdo muaji do jetë pa makina në qytetet kryesore të vendit. Lajmin e dha ministrja e Mjedisit dhe Turizmit, Mirela Kumbaro ditën e sotme në kuadër të periudhës së krizës energjetike që ka prekur edhe vendin tonë. Sipas Kumbaros, angazhimi për shmangien e krizës së karburanteve, shportës dhe çmimeve në tërësi do të vazhdojnë pa reshtur.

“Krizën energjetike, si një kronikë të paralajmëruar jo shumë kohë më parë, fatkeqësisht po e ndjejmë pa dallim. Ngjarjet e fundit kanë vënë në vështirësi të gjitha ekonomitë globale dhe xhepat e çdo familjeje, sigurisht që pasojat po ndihen edhe në vendin tonë. Reagimi ka qenë i shpejtë, ku qeveria me ngritjen e Bordit të Transparencës po luan rolin vendimtar në shmangien e abuzimit me çmimin e karburanteve dhe të produkteve të shportës, me qëllim mbrojtjen e çdo qytetari. Angazhim ky që do të vazhdojë pa reshtur, por nga ana tjetër sa i takon krizës së karburanteve kërkon mirëkuptimin e tonë në reduktimin e lëvizjeve me automjete sa më shumë të kemi mundësi. Dhe nëse s’mund ta shmangim ndezjen e makinës çdo ditë, të paktën ta fillojmë nga ditët e pushimit. Prandaj e nisim planin e Ditës pa Makina nga e diela e parë e çdo muaji, duke filluar prej datës 3 prill”, tha gjatë njoftimit Kumbaro.