Marina e Ukrainës: Kemi shkatërruar një anije ruse në portin e pushtuar në jugperëndim të Mariupolit

Një anije e madhe ruse është shkatërruar të enjten në portin e pushtuar nga Rusia të Berdyansk, në Ukrainën juglindore, sipas marinës ukrainase. Anija transportonte tanke, mjete tjera të blinduara dhe parashutistë.

CNN nuk mundi të konfirmonte pretendimin e Marinës, megjithëse videot e mediave sociale dukej se tregonin një zjarr shumë të madh me shpërthime dytësore në port.

Berdyansk ndodhet në detin Azov dhe është afërsisht 45 milje (70 kilometra) në jugperëndim të Mariupolit. Qyteti ka një bazë të vogël detare dhe një popullsi prej rreth 100,000 banorësh. Trupat ushtarake ruse pushtuan për herë të parë ndërtesat qeveritare të Berdyansk më 27 shkurt.

⚡️ The port of #Berdyansk is on fire

Presumably, the #Russian occupiers blew up fuel tanks. pic.twitter.com/r6OzC00cmM

— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022