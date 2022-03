“Mund të ketë pasoja katastrofike”/ SHBA i “përgjigjet” kërcënimeve bërthamore të Putinit me grupin “Tiger”

Shtëpia e Bardhë ka udhëzuar në mënyrë diskrete një grup zyrtarësh të sigurisë kombëtare që të hartojnë skenarët për SHBA-në dhe aleatët e saj në rast se Vladimir Putin vendos të përdorë arsenalin e tij të gjerë kimik, biologjik dhe bërthamor në Ukrainë, qoftë sipas kursit rus, ose si një paralajmërim për Perëndimin që të mos përfshihet në armiqësi.





Nju Jork Times zbardh sa më sipër në një artikull për të ashtuquajturin “Grupi i Tigrave”, i cili sipas burimeve të gazetës mblidhet tre herë në javë në takime sekrete, për të shqyrtuar një sërë skenarësh dhe reagime të mundshme. Këta skenarë përfshijnë “sulme” të mundshme nga Moska në territorin e NATO-s që synojnë autokolona që transportojnë armë dhe ndihma për Ukrainën, ose një sulm të mundshëm rus ndaj fqinjëve të Ukrainës, si Moldavia dhe Gjeorgjia. Një tjetër çështje delikate që po diskutohet është përgatitja e vendeve evropiane për pritjen e valës së refugjatëve nga vendi i testimit, raporton NYT.

Sipas raportit, këto plane emergjente pritet të luajnë një rol kyç në takimin e sotëm në Bruksel, ku Biden do të takohet me liderët e 29 vendeve të tjera anëtare të NATO-s për herë të parë që nga fillimi i pushtimit rus në Ukrainë.

Vetëm një muaj më parë, të gjithë këta skenarë për përdorimin e armëve bërthamore ose kimike ose një sulm rus në territorin e NATO-s dukeshin krejtësisht joreale. Megjithatë, sot, pas një muaji lufte në Ukrainë, shumë në Shtëpinë e Bardhë dhe selinë e NATO-s në Bruksel besojnë se Putini mund t’i drejtohet armëve të tij më të fuqishme për të dalë nga moçali ushtarak në të cilin është gjendur.

Zëdhënësi i Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, theksoi dje se është e rëndësishme që Aleanca të përgatitet për kërcënimet bërthamore të Putinit, duke u thënë gazetarëve për herë të parë se edhe nëse rusët përdorin armë të shkatërrimit në masë vetëm brenda Ukrainës, ato mund të kenë pasoja katastrofike për edhe njerëzit e vendeve të NATO-s. Stoltenberg ndoshta po i referohej frikës se retë kimike ose radioaktive mund të kalonin kufijtë e vendit, shkruan NYT. Një pyetje në shqyrtim është nëse “humbje kolaterale” të tilla duhet të shihen si një “sulm” ndaj NATO-s, sipas statutit të saj, dhe ndoshta një përgjigje ushtarake.

Përbërja aktuale e “Grupit Tiger” u krijua me udhëzimet e Jake Sullivan, këshilltar i Bidenit për sigurinë kombëtare, më 28 shkurt, katër ditë pas fillimit të pushtimit rus, sipas zyrtarëve të përfshirë në proces, të cilët folën me anonimitet për shkak të natyrës së ndjeshme të informacionit. Një “version” i mëparshëm i grupit kishte punuar më parë për muaj në prapaskenë, duke përgatitur qeverinë amerikane për mundësinë e një pushtimi rus të Ukrainës.

Ai grup luajti një rol jetik në hartimin e planeve gjithëpërfshirëse për paketat e sanksioneve, ndihmën ushtarake për vendet anëtare të NATO-s dhe mbështetjen për Forcat e Armatosura të Ukrainës. Të gjitha këto plane përfituan nga dobësitë e Moskës dhe rezultuan në presion të madh mbi qeverinë dhe ekonominë ruse.

Një nga çështjet më të rëndësishme që trajtohet nga “Grupi i Tigrave” është sigurisht përcaktimi i “vijës së kuqe”, e cila, nëse kalohet nga Moska, do të kishte efektin e mundshëm të ndërhyrjes ushtarake të NATO-s në Ukrainë. Presidenti amerikan e ka bërë të qartë se është jashtëzakonisht ngurrues për ta bërë këtë, nga frika se një konfrontim i drejtpërdrejtë me Rusinë mund të dalë jashtë kontrollit. “Do të ishte Lufta e Tretë Botërore”, kishte thënë së fundmi.

Një grup i dytë zyrtarësh i formuar gjithashtu më 28 shkurt nga zoti Sullivan po kërkon mundësi që Shtetet e Bashkuara të përmirësojnë pozicionin e tyre gjeopolitik në planin afatgjatë si rezultat i pushtimit rus. Shumë brenda Shtëpisë së Bardhë besojnë se udhëheqësi rus bëri një gabim të madh strategjik, i cili do të shtypë ekonominë ruse, do të dëmtojë statusin e saj dhe do të mbajë larg aleatët e mundshëm për vite me rradhë.

Zyrtarë të tjerë, megjithatë, paralajmërojnë se jemi ende në fazat e hershme të luftës dhe është jashtëzakonisht e parakohshme të nxjerrim përfundime.