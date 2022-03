Si dështoi Rendi Botëror për ndalimin e luftës në Ukrainë

Duke folur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara me lidhje video për shkak të pandemisë së koronavirusit, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky paralajmëroi udhëheqësit se OKB-ja – e krijuar pas Luftës së Dytë Botërore për të “shpëtuar brezat pasardhës nga fatkeqësia e luftës” – ishte në prag të dështimit sistemik.





“Njerëzimi ka pushtuar hapësirën dhe madje mund të mbajë mbledhjet e OKB-së nga distanca, duke përdorur teknologjinë moderne”, tha Zelensky në shtator 2020. “Duke folur gjuhën e së njëjtës teknologji, OKB-ja është bërë “softuer” që e shpëtoi botën nga gabimi kritik. Në të njëjtën kohë, ne duhet të pranojmë se sistemi po dështon gjithnjë e më shumë. Ai sulmohet nga ‘bugset’ dhe ‘viruse’ të rinj. Dhe luftimi i tyre nuk është gjithmonë efektiv”.

Më pas, duke iu kthyer pushtimit dhe aneksimit të Krimesë nga Rusia dhe rolit të Moskës në financimin dhe drejtimin e një lufte separatiste në rajonin e Donbasit të Ukrainës, Zelensky tha: “Është e papranueshme kur sovraniteti i një shteti të pavarur cenohet nga një prej anëtarëve të përhershëm të OKB-së. Këshilli i Sigurimit. Kjo më në fund dëshmon se mekanizmat e modelit të vitit 1945 nuk janë plotësisht funksionalë sot”.

Udhëheqësit botërorë, nëse po dëgjonin, i kushtuan pak vëmendje. Dhe ata bënë edhe më pak.

Ndërsa presidenti amerikan Joe Biden dhe liderë të tjerë mblidhen në Bruksel të enjten për samitet e NATO-s, G7 dhe BE-së, ata do të përballen jo vetëm me disa nga dështimet e tyre në diplomaci dhe parandalim, por me ato të një sistemi të tërë ndërkombëtar që synon të garantojë paqen, por kjo tani duket të shtrihen në disa pjesë.

Brenda 18 muajve nga fjalimi i Zelensky, presidenti rus Vladimir Putin urdhëroi pushtimin dhe bombardimin e Ukrainës, duke sjellë luftë në shkallë të plotë në Kontinentin Evropian për herë të parë në shekullin e 21-të dhe duke demonstruar dështimin e OKB-së dhe, më gjerë, të e gjithë arkitektura e sigurisë e pas Luftës së Dytë Botërore që u projektua kryesisht nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj evropianë.

“Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara është dëshmuar edhe një herë të jetë i padobishëm”, shkroi Francis Fukuyama, shkencëtari politik me bazë në Universitetin e Stanfordit në revistën ‘American Purpose’ këtë muaj, duke paraqitur disa përfundime fillestare rreth luftës së Putinit në Ukrainë.

Asambleja e Përgjithshme e OKB-së në fillim të këtij muaji miratoi me shumicë dërrmuese një rezolutë për t’i bërë thirrje Rusisë që “të tërhiqet menjëherë, plotësisht dhe pa kushte” nga Ukraina, me 141 vende në favor, vetëm pesë kundër – Rusia, Bjellorusia, Siria, Koreja e Veriut dhe Eritrea – dhe 35 abstenimet. Por OKB-ja është e pafuqishme për të ndërmarrë ndonjë veprim të mëtejshëm për shkak të të drejtës së vetos së Rusisë në Këshillin e Sigurimit. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, António Guterres ka mbetur duke iu lutur Rusisë që thjesht t’i japë fund kësaj lufte absurde. Rusia ka injoruar gjithashtu urdhrin për ndalimin e luftës nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, dhe po ashtu nuk ka asnjë mekanizëm zbatues.

Por vështirë se janë vetëm Kombet e Bashkuara

Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut dhe Këshilli i Evropës, dy shtylla të tjera të infrastrukturës së sigurisë së pasluftës, u krijuan në vitin 1949 me paqen në qendër të dokumenteve të tyre themeluese dhe në mënyrë të ngjashme kanë rezultuar të paaftë për të ndaluar agresionin e Putinit kundër Ukrainës.

Në Traktatin e Uashingtonit, aleatët e NATO-s shpallën “dëshirën e tyre për të jetuar në paqe me të gjithë popujt dhe të gjitha qeveritë”. Në Statutin e Evropës, 11 kombet themeluese të Këshillit të Evropës deklaruan, “ndjekja e paqes e bazuar në drejtësi dhe bashkëpunim ndërkombëtar është jetike për ruajtjen e shoqërisë njerëzore dhe qytetërimit”.

Zyrtarë, diplomatë, akademikë dhe ekspertë të tjerë thonë se thelbi i problemit qëndron në refuzimin e vazhdueshëm të udhëheqësve për të modernizuar institucionet ndërkombëtare në përputhje me një peizazh gjeopolitik të rivizatuar shumë. Dekada kërkesash për rishikimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së janë penguar nga pesë anëtarët e përhershëm – Britania, Kina, Franca, Rusia dhe SHBA – të cilat mund të shohin rënien e fuqisë së tyre sipas rregullave të reja.

Disa si Fukuyama gjithashtu i atribuojnë një faj më të gjerë shoqërisë perëndimore në tërësi. “Ajo që ka ndodhur në 30 vitet që nga rënia e Murit të Berlinit është se njerëzit që jetojnë në demokraci janë vetëkënaqur,” i tha ai Christiane Amanpour në CNN. “Ata supozuan se paqja dhe prosperiteti që po shijonin do të ishin gjithmonë aty dhe nuk duhej të punonin shumë për të.”

Megjithatë, ukrainasit nuk ishin aq të vetëkënaqur në të njëjtat 30 vjet që nga rënia e Bashkimit Sovjetik. Dy herë, në 2004-2005 për Revolucionin Portokalli, dhe përsëri në 2013-2014 gjatë Revolucionit Maidan, ata mbajtën protesta masive për të kërkuar demokraci.

Për ta, dështimi i arkitekturës globale të sigurisë nuk është diçka për t’u studiuar në një nga seminaret e marrëdhënieve ndërkombëtare të Fukuyama-s, por një tragjedi që rezulton në vdekjen e mijëra civilëve të pafajshëm dhe shkatërrimin e pakujdesshëm të qyteteve të tyre.

Për shumë ukrainas, nxitimi i Uashingtonit për t’ia bërë të qartë Moskës se asnjë trupë amerikane nuk do të dërgohej për të luftuar në Ukrainë, refuzimi i SHBA-së dhe BE-së për të vendosur sanksione parandaluese ndaj Rusisë dhe mosgatishmëria e vendeve të NATO-s për të vendosur një zona të ndalimit të fluturimit dhe të bombardimeve të Rusisë, ishte një seri zhvillimesh hutuese që i shtynë ata të pyesin nëse Perëndimi donte në të vërtetë që Putini të pushtonte dhe tani dëshiron që Ukraina të dorëzohet.

Pyetje pa përgjigje

Pse nuk do të na ndihmojnë më shumë? Pse nuk do ta ndalojnë Putinin? Çfarë presin ata?

Si një korrespondent që ka raportuar për Ukrainën nga brenda dhe jashtë vendit për më shumë se disa dekada, i kam dëgjuar të gjitha këto pyetje vazhdimisht nga qytetarët, zyrtarët, miqtë dhe kontaktet e tjera ukrainase me të cilët kam folur gjatë javëve që pas luftës.

Ashtu si Zelensky, i cili u largua nga aspiratat e Ukrainës për NATO-n duke pyetur veten me zë të lartë pse vendi i tij do të dëshironte të ishte pjesë e një aleance që ka frikë nga konfrontimi me Rusinë, shumë ukrainas po pyesin se cili ishte qëllimi i krijimit të të gjitha këtyre organizatave dhe strukturave ndërkombëtare për të përfunduar gjithsesi në prag të Luftës së Tretë Botërore.

“Ata po flasin për këtë nen 5 jo si detyrim, por si kufizim – gjë që nuk është kështu”, më tha kohët e fundit shoqja ime, gazetarja ukrainase, Nataliya Gumenyuk, duke iu referuar klauzolës së mbrojtjes kolektive të NATO-s. Disa aleatë kanë përmendur nenin 5 si një arsye pse asnjë aleat i NATO-s nuk mund të hyjë në luftë në mbështetje të Ukrainës, sepse do të tërhiqte edhe të tjerët në konflikt.

Gumenyuk sapo ishte kthyer në shtëpi në Kiev pasi raportoi nga disa prej qyteteve dhe qytezave në Ukrainën lindore, duke përfshirë Kharkiv dhe Okhtyrka, të cilat janë shndërruar kryesisht në rrënoja të djegura nga bombat ruse. “Ndihma është e nevojshme, por…” shkroi Nataliya për ndihmën perëndimore. “Por pse duhen gjithë ato institucione nëse nuk mund të ndikojnë në situatën kritike?”

Andrei Kurkov, një romancier i njohur ukrainas tha: “Ju e shihni veten se në fakt Kombet e Bashkuara nuk mund të bëjnë asgjë, si dhe OSBE-ja [Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë] dhe Këshilli i Evropës. Të gjitha këto organizime të këndshme, auditore dhe vende për të folur, janë vende shumë të këndshme dhe njerëz të këndshëm për t’u dëgjuar në kohë paqe. Por kur një nga anëtarët e tyre, një anëtar i Këshillit të Sigurimit, fillon një luftë, ai ende mbetet anëtar i Këshillit të Sigurimit.”

Oleksandra Matviichuk, avokate e të drejtave të njeriut me bazë në Kiev, e cila ka dokumentuar krimet e luftës nga Rusia që nga pushtimi i Krimesë në vitin 2014, kishte një vlerësim më të hapur për Perëndimin.

“Ata presin që ne të ndalojmë rusët”, tha Matviichuk, “dhe të vdesim ndërsa ne po ndalojmë rusët”.

Por ndërsa strukturat ndërkombëtare mund të kenë dështuar për ukrainasit, ato nuk kanë dështuar domosdoshmërisht për të gjithë, sipas Ivo Daalder, një ish-ambasador i SHBA-së në NATO dhe tani president i Këshillit të Çikagos për Çështjet Globale.

“Kjo parandaloi luftën në Evropë për 80 vjet,” tha Daalder për NATO-n, Këshillin e Evropës dhe BE-në. “Kjo nuk është asgjë.”

Daalder tha se lufta mund të ishte shmangur, nëse NATO do të kishte dërguar trupa në Ukrainë përpara pushtimit, por se kishte një vendim të qartë për të mos e bërë këtë. “Nëse do të kishim vendosur trupa të NATO-s në numër të madh në Ukrainë, do ta kishim ndalur luftën,” tha ai. “Por ishte një vendim i politikës për të mos bërë këtë. Nuk është një vendim institucional.” Ai tha gjithashtu se kishte një “dështim për të vlerësuar situatën” në lidhje me Putinin dhe mosgatishmërinë e tij për t’iu përmbajtur normave ndërkombëtare.

Daalder pranoi se kishte pasur konflikte të tjera në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore – të tilla si luftërat ballkanike të viteve 1990, si dhe lufta e Rusisë me Gjeorgjinë në 2008 – por ai tha se të dhënat e përgjithshme tregojnë se aleanca ruan paqen.

“Është pak të thuhet se nuk ka pasur asnjë luftë, por për 80 vjet ne kemi parandaluar një luftë të madhe në mbarë kontinentin,” tha ai. “Dhe vazhdon të parandalojë luftën në mbarë kontinentin. Deri më sot. Ka luftime në Ukrainë, në një nivel që nuk e kemi parë që nga viti 1945… por është vetëm në Ukrainë. Nuk është përhapur. Dhe nuk ka gjasa të përhapet sepse ato institucione ekzistojnë.”

Nga Zelensky e poshtë, zyrtarët ukrainas thonë se kjo pikëpamje është e rrezikshme naive.

“Askush nuk i kushtoi vëmendje”

Ihor Zhovkva, nënkryetari i zyrës presidenciale të Ukrainës, vuri në dukje se Zelensky kishte kërkuar veprim parandalues, por Perëndimi nuk kishte arritur të rritej. “Askush nuk i kushtoi vëmendje ose ata po përpiqeshin të thoshin se sanksionet vetëm do ta nervozojnë ose irritojnë Rusinë dhe ata do të fillojnë një luftë – kështu që nuk kishte sanksione parandaluese dhe lufta ka filluar,” tha Zhovkva. “E njëjta gjë për mbylljen e qiellit [me një zonë ndalim-fluturimi] – e njëjta logjikë.”

“Nëse nuk e ndalojmë Rusinë në Ukrainë,” tha ai, “ajo do të përhapë agresionin e saj. Do të fillojë me vendet baltike, dhe më pas do të kalojë në Poloni dhe do të shkojë më tej. Më pas do të vijë në Gjermani dhe Francë dhe më tej.”

Të tjerë thonë se paaftësia për të ndaluar Putinin është vetëm e fundit në një zinxhir të gjatë dështimesh të politikës së jashtme perëndimore që kanë minuar sistemin ndërkombëtar. Këto përfshijnë inteligjencën e dështuar që çoi në pushtimin amerikan të Irakut, luftën e dështuar 20-vjeçare në Afganistan, të udhëhequr nga SHBA me mbështetjen e NATO-s, dhe një sërë gabimesh të tjera nga Ballkani në Libi dhe Siri, që gërryen ngadalë besimin në aftësinë e bashkësisë ndërkombëtare për të vepruar.

“Sipas mendimit tim, Perëndimi dështoi, bëri një gabim të madh, veçanërisht në 2003,” tha një diplomat spanjoll i cili kërkoi anonimitetin për të komentuar politikat e kombeve të tjera. “Sepse ne e humbëm legjitimitetin bazë kur vendosëm nëse thjesht mund t’i drejtoheshim një lufte për të zbatuar pikëpamjet tona liberale dhe demokratike.”

Sergiy Kyslytsya, ambasadori i Ukrainës në OKB, e ka krahasuar Rusinë me një myk helmues, duke përhapur kalbëzimin nëpër strukturat e trupit ndërkombëtar.

Kyslytsya tha se trupi kishte dështuar në ndalimin e kalbjes në shumë raste. Ai vuri në dukje se Federata Ruse mori vendin e Bashkimit Sovjetik në Këshillin e Sigurimit të OKB-së pa hapat e duhur ligjorë dhe ndryshimet në statutin e OKB-së. Ai gjithashtu vuri në dukje se Rusia mbajti presidencën e Këshillit të Sigurimit kur Putin filloi pushtimin e tij në Ukrainë muajin e kaluar – një rastësi që ai tha se tregon përbuzjen e Moskës për ligjin ndërkombëtar.

Por Kyslytsya tha se Perëndimi gjithashtu duhet të pranojë përgjegjësinë dhe të veprojë shpejt për ndryshime. “Gjërat që ne po shohim tani janë rezultat i dështimit të Perëndimit kolektiv”, tha ai në një intervistë telefonike nga Nju Jorku.

“Çështja tani nuk është se si të fajësohet Uashingtoni, Parisi apo Berlini. Çështja tani është nëse lidershipi në ato kryeqytete do të ketë guximin t’i nënshtrohet katarsisit,” tha ai, duke shtuar se pyetja kryesore ishte “nëse do të shohim këtë vit dëshirën e vërtetë të Perëndimit kolektiv” për të rimenduar “arkitekturën e vet” dhe … modus operandi”.

Politico.eu