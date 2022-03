Si të mbani “zjarrin” gjallë/ Nga abuzimi te mungesa e komunikimit, cilat janë 8 arsyet që çiftet ndahen

Në ditën tuaj të martesës, mes gjithë romancës dhe dashurisë, ideja se një ditë mund të ndaheni nga partneri juaj duket absolutisht e pamundur.





Çfarë mund të shkojë aq keq sa nuk mund të rregullohet? Çfarë nuk mundi të kapërcejë dashuria juaj?

42% e martesave përfundojnë me divorc. Të gjithë ata çifte të ndarë me gjasë nuk e kishin imagjinuar kurrë se do të ishin pjesë e asaj statistike, pra ia vlen të pyesni veten se çfarë shkoi keq? Pse nuk funksionojnë martesat?

Sara Davison, konsulentja për divorcin ka ndihmuar qindra njerëz të kalojnë divorcet dhe ndarjet, kështu që ajo di gjithçka të mundshme për të metat dhe prishjen e marrëdhënieve, nga arsyeja pse ndodhin deri tek mënyrat për t’i kapërcyer ato.

Si fillim, ajo zbërthyer tetë arsyet e zakonshme të ndarjeve që ajo i sheh të shfaqen vazhdimisht:

Tradhëtia

Abuzimi

Papajtueshmëria

Të bërit me fëmijë

Një ndryshim në pritshmëritë

Paratë

Mungesa e komunikimit

Mungesa e intimitetit

Tradhëtia është një gjë e madhe. Në disa raste është e mundur të shëroheni nga kjo tradhti shkatërruese, por për shumë njerëz, thyerja e besimit do të thotë se marrëdhënia thjesht nuk mund të vazhdojë.

Është e lehtë të përfshihesh në fazën e muajit të mjaltit, aq shumë sa të mos vëresh se ti dhe partneri yt jeni krejtësisht të papajtueshëm.

Herë të tjera, ju filloni të ndiheni super të lidhur, por ndërsa secili rriteni si individë, marrëdhënia nuk ka më kuptim, thotë Davison