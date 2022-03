Drejtuesi pyeti: Çfarë ekipi jeni dhe më pas nxorën shkopinjtë/ Athina bie pre e huliganizmit ekstrem (Fakte, dëshmi, foto)

Ata u rrahën, grabitën, dogjën, thyen dhe më pas shfaqën “arritjet” e tyre në rrjetet sociale. Ata zakonisht u bënin viktimave të tyre një pyetje të vetme: “Çfarë ekipi jeni ju?” Nëse përgjigja nuk i kënaqte, atëherë ata dërgoheshin në spital. Shkopinj, thika, bomba molotovi dhe leva ishin “arsenali” i 17 “protagonistëve” të rastit të parë madhor të dhunës së tifozëve, që u formua nga ‘Drejtësia’ pas vrasjes së Alkis Kampanos në Selanik.





Të akuzuarit, tifozë të “Panathinaikos”, tashmë kalojnë njëri pas tjetrit zyrën e hetuesisë për të kërkuar falje për sulmet e çdo lloji ndaj tifozëve të “Olympiakos” dhe në fakt tashmë “kanë rënë” në paraburgimi. Beteja e tyre vijojnë edhe këtë javë, si dhe hetimi i madh prokurorial për veprime të ngjashme të mbështetësve dhe grupeve të tjera, në tentativë, këtë herë, pas ndërhyrjes përkatëse të prokurorit të Gjykatës së Lartë, Vassilios Pliotas, për të zhytur thellë thikën në kockë.

Dosja e ngjarjes

Veprimi i të akuzuarit regjistrohet kornizë për kornizë në shkresat e lëndës që është formuar për rastin, elementet më të rëndësishme të së cilës i zbulon media greke “TEMA”. Nëpërmjet dosjes masive del në pah roli drejtues i anëtarëve drejtues të organizatës kriminale. Mes tyre është edhe një 27-vjeçare, e cila ndodhet në burg që prej të hënës së kaluar.

Fakti veçanërisht i habitshëm – dhe në të njëjtën kohë i egër – është se një pjesë e madhe e “liderëve” ishin arrestuar të paktën një herë gjatë kontrolleve të rastësishme të policisë. Në fakt, e reja, siç përmendet në shkresat e lëndës, ishte arrestuar shtatë herë në të kaluarën për sulme të tilla, por nuk dihet se si, ashtu si të akuzuarit e saj, qëndronte e lirë dhe të vazhdonte aktin e saj të tmerrshëm. Një veprim që të kujton atë të batalioneve sulmuese të Agimit të Artë, me bastisje, rrahje, rekrutim anëtarësh të rinj, shpëlarje truri dhe shumë dhunë për të siguruar “epërsinë numerike dërrmuese” të organizatës kriminale ndaj atyre që i konsideronte kundërshtare.

Sipas provave në shkresat e lëndës, autorët dinin gjithçka për viktimat e tyre, nga ku punonin dhe kush ishin anëtarët e familjes dhe miqtë e tyre deri në cilën orë i kishte zënë gjumi. I kanë filmuar në mënyrë provokative sulmet që kanë bërë – për këtë kanë pasur kameraman! – dhe i “ngarkuar” në rrjetet sociale.

Surpriza

Sipas shkresave të lëndës, strategjia kryesore e të akuzuarve ishte “befasia e plotë e kundërshtarëve të tyre”. Fillimisht zgjodhën “shënjestrën” që do të godisnin dhe më pas nisi shikimi i zonës ku do të ndodhte sulmi. Ata “studiuan” zona të tëra ku banonin “shënjestrat” për të gjetur përmes tyre adresat e zyrave të klubeve dhe të tifozerive të skuadrës kundërshtare. Për komunikimin e tyre ata kanë zhvilluar biseda në grup në Viber dhe WhatsApp, ndërsa në bisedat e tyre telefonike kanë përdorur shprehje të koduara si “hajde për kafe”, “merr një letër të luajmë”, “nesër të ndajmë pak pako”.

Pas shkëmbimit të informacioneve, ka pasur një takim live dhe aty “liderët” kanë dhënë “sinjalin” për sulmin. Sipas shkresave të dosjes, veprimi ka qenë gjithmonë në grup. Për këtë arsye “rrahjet individuale, dëmtimet e automjeteve dhe objekteve, ndërtimi dhe përdorimi i mjeteve shpërthyese dhe ndezëse, grabitjet ndaj personave, përdorimi i armëve dhe vepra të tjera të kryera nuk duhet të konsiderohen si veprime individuale të autorëve të tyre natyrorë, por si pjesë e projektit të përgjithshëm të organizatës kriminale, duke qenë pjesë përbërëse e veprimit të tyre”.

Të akuzuarit informoheshin vazhdimisht për dispozitat e reja të legjislacionit sportiv, ndiqnin zhvillimin e çështjeve përkatëse gjyqësore, ndërsa në rastet e arrestimit të anëtarëve të tyre kujdeseshin të siguronin shpenzimet për një avokat, për ushqimin, veshjen etj. Për të shmangur hakmarrjen nga anëtarët e ekipit kundërshtar, ata shpesh ndërronin shtëpi dhe disa prej tyre lanë edhe punën. Megjithatë, ata arritën të siguronin paratë e nevojshme për “municionin” e tyre bazuar në “dashurinë vetëmohuese” të tifozëve të “Panathinaikos” dhe në veçanti duke organizuar evente kundrejt pagesës dhe duke shitur sende me shenjat e skuadrës.

Për të ditur lëvizjet e tifozëve të “Olympiacos”, të pandehurit kanë ndjekur çdo njoftim të skuadrës në fjalë, postimet e saj në rrjetet sociale për tubime, thirrje për shoqatat e tifozëve etj. Në të njëjtën mënyrë kanë ndjekur edhe jetën private të tyre”, objektiva”, madje edhe prania e tyre në resorte turistike, plazhe, kafene, restorante etj. Për këtë arsye, ata kishin krijuar profile false në rrjetet sociale, në mënyrë që përveç adresës së shtëpisë së viktimave të tyre të mundshme, të “identifikonin persona nga rrethi (partnerët, të afërmit etj), por edhe zakonet e tyre të përditshme (vendet), orët e punës, orët, ora e gjumit etj.)”.

Me të njëjtin studim ata ruanin “arsenalin” e tyre, i cili përbëhej nga kokteje molotovi, flakë detare që i quanin “detarë”, flakë dore (që i quanin “prindër”), materiale të ndezshme, spraj, thika (që quheshin “tsouria” ose “ritsou”), lakuriqët e natës, shufra metalike të palosshme, doreza kockash, kapuçë të plotë të fytyrës, rroba të errëta etj. Ata rekrutonin vazhdimisht persona të rinj në organizatën kriminale “në bazë të injorancës së tyre”. Fuqia dhe forca e secilit anëtar të ekipit drejtues pasqyrohej në numrin e njerëzve që kishin nën ndikimin e tyre të drejtpërdrejtë “të tyren,” ekuipazhin “”, siç donin t’i quanin ata që i ndiqnin. Këta ishin kryesisht të rinj që “ndoqën verbërisht drejtuesit e tyre”, të cilët u kujdesën për të nesërmen e organizimit, duke treguar studime të veçanta për katekizmin dhe zhvillimin e anëtarëve më të rinj të saj, për të marrë frenat në rast të tërheqjes së tyre.

Ata kishin një kameraman

Pasi kryen sulmet e tyre, autorët përpunuan materialin që kishin regjistruar, e “vishnin” me muzikë në sfond, komente dhe titra dhe e postuan në formën e “spoteve”, në profile aplikacionesh në rrjetet sociale. Në fakt, një vëmendje e veçantë mori “plaçka” e këtyre sulmeve, pra objektet që ata u kishin hequr viktimave të tyre sipas shkresave të lëndës, pasi rolin e “kameramanit” ia kishin caktuar njërit prej anëtarëve të saj, për të evidentuar me detaje veprimin e kundërligjshëm të bashkëpunëtorëve të tij, përkatësisht rrahjet, zjarrvënëset dhe dëmtimet”. Zakonisht “kameramani” përdorte celularin për regjistrimin dhe për të “mos privuar nga pjesëmarrja në përgjime, ka përdorur edhe kamera aksioni portative (aksion kamera të tipit gro pro”!

Festat “revolucionare”.

Fanatizmi i të akuzuarve ishte i tillë që edhe gjatë pushimeve organizonin sulme. Sipas shkresave të lëndës, “ata kujdeseshin të bënin pushime në grup me bashkëpunëtorët e tyre, duke kërkuar -në një lloj argëtimi- tifozë të klubeve sportive konkurruese për të konkurruar”. Grafitet ishin shumë të rëndësishme për imazhin e tyre në vendet e ngarkuara të Atikës. Vazhdimisht ishin në kërkim të mureve që ofroheshin për këtë qëllim, ndërsa shkak i luftës ishin grafitetet e tifozëve të klubeve sportive konkurruese të cilët po nxitonin për ta shuar atë”, thuhet në shkresat e lëndës. Kjo praktikë luajti një rol të rëndësishëm në ndjekjen e epërsisë së fansave “pasi në zonat ku “mbizotëronte” vepra e tyre artistike, ato konsideroheshin nga të njëjtat zona dominimi absolut, në standardet e veprimit të grupeve përkatëse kriminale në qytetet kryesore të SHBA-së.

“Çfarë ekipi jeni ju;”

Komploti i këtij rasti nisi të zbardhej në prill të vitit 2020, me rastin e një sulmi që kishte ndodhur ndaj tifozëve të shoqatës “Olympiacos” në Korydallos. Pas këtij sulmi, 12 parlamente u nxorën për heqjen e sekretit telefonik të të akuzuarve dhe prokurori sportiv Konstantinos Spiropulos arriti të lidhë akuzat, të ndiqte penalisht dhe të lëshonte urdhër arresti.

Dosja e çështjes detajon sulmet e të akuzuarve, ku njëri prej tyre ndodhi në maj të vitit 2020, kur një grup prej 25 personash me tipare të mbuluara dhe duke mbajtur thika, shkopinj dhe trarë sulmuan gjashtë tifozë të “Olympiakos” teksa po iknin në Porto Germeno. Pasi plagosën njërin prej tyre, pak më vonë kanë postuar në Facebook një video me kohëzgjatjen e sulmit me titull: “Më keni bërë pike, notarët më të mirë janë perëndimorët”.

Ata sulmuan me shkopinj një distributor të huaj në Aspropirgos dhe tentuan ta grabisin. I pafati ka mbetur i plagosur dhe është dërguar në spital. Për këtë sulm, 27-vjeçari, një nga drejtuesit e organizatës, më pas dëgjohet duke i thënë në telefon një të akuzuarit të saj: qepje në kokë”. Në një rast tjetër, ata kanë sulmuar një shpërndarës, sërish kësaj radhe në Ilion duke goditur me makinë motorin e tij, ndërsa viktima 24-vjeçare sapo është rrëzuar përtokë kanë dalë nga automjeti dhe kanë nisur ta godasin me grushte dhe shkelma në kokë.

Në janar 2021, i akuzuari sulmoi një tifoz 20-vjeçar të “Olympiacos”, i cili po ecte me tre shokët e tij në një rrugë në Ampelokipi në Athinë. Autorët i kanë ndjekur me motoçikleta dhe kanë mobilizuar njërin prej tyre. Më pas, 27-vjeçari “me përdorimin e një thike që ka sjellë, ka arritur – me dorezë – të godasë vazhdimisht të riun në kokë, duke e plagosur”. Në momentin e sulmit, i akuzuari e kishte pyetur: “Nga cili ekip je?”.

Avokati

“Pas përfundimit të hetimeve paraprake policore me veprime konkrete të ndërmarra në drejtim të grumbullimit të provave për të akuzuarit e përfshirë në dy vitet e gjysmë të fundit, dosja i është përcjellë Prokurorisë Publike të Athinës për ndjekje penale”, tha avokati, i cili përfaqëson një pjesë të të akuzuarve dhe shton: “Në vijim, javën e kaluar të akuzuarit për të cilët është lëshuar urdhër arresti janë dërguar në kryehetues që po hetonte rastin për të kërkuar falje, duke u përballur me një aktakuzë shumë të rëndë me disa kriminelë por pjesa më e madhe e të akuzuarve do të thirren të kërkojnë falje për të sqaruar rolin e tyre, por gjithsesi supozohet se shumica e akteve të aktakuzës nuk i kanë provat ligjore të nevojshme për të vërtetuar fajësinë e tyre dhe për këtë arsye, sipas gjykimit të ardhshëm të kësaj çështjeje, pabazueshmëria e tyre do të bëhet e qartë të paktën kallëzime penale”.