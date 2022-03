E akuzoi se po bënte punën e Putinit, Berisha sulmon ashpër eurodeputetin gjerman: Ishte në krye të listës së Sorosit

Edhe me politikanët gjermanë është përplasur ish-kryeministri Sali Berisha, teksa ka akuzuar eurodeputetin gjerman Knut Fleckenstein se ka qenë në krye të listës së njerëzve të George Sorosit në Parlamentin Evropian.





Berisha bëri të ditur episodin me Fleckenstein, duke theksuar se ish-eurodeputeti Fleckenstein erdhi një verë në Shqipëri dhe i kërkoi llogari ish-kryeministri se përse sulmon filantropin George Soros.

Berisha “Në një verë vjen këtu një deputet gjerman dhe papritur dhe pa kujtuar bën një konferencë shtypi, mbledh mediat dhe thotë se Berisha e ka gabim se është lider i fortë, pse e sulmon Sorosin ai? Nuk ka pse ta sulmojë.

Gazetarët nxorën të gjithë listën e eurodeputetëve që ishin nën influencën e Sorosit, Sorosi i konsideronte njerëz të tij.

I them unë miku im, Knut me Sorosin ruaje miqësinë por këshillat mos ia dëgjo atij dhe ky pasdite takohet me OJF-të e Sorosit dhe u thotë atyre mos u mërzisni nga deklaratat e Berishës, se ai po bën punën e Putinit, ato shkrihen gazit sepse kjo s’mund t’i thuhet atij, funksionon me një politikë të tij të jashtme” u shpreh Berisha gjatë promovimit të librit të autorit Matt Palombo mbi influecën e George Soros me titull “The man behind the Curtain” (Njeriu prapa perdes).