Komisioni i Rithemelimit në PD, Alibaj zbardh bisedën me Berishën: Asnjë ‘Non Grata’ s’na drejton dot!

Kryetari i komanduar i Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj ka zbuluar bisedën me ish-kryeministrin Sali Berisha.

Pas takimit të grupit të Berishës në selinë blu dhe bisedës “kokë më kokë” të ish-kryeministrit dhe Enkelejd Alibeajt ky i fundit në një deklaratë për media ka zbardhur edhe bisedën që u zhvillua në zyrën e tij.

I vendosur për të rimarrë kreun e Partisë Demokratike, Sali Berisha ka thënë gjatë bisedës se vendimi i cili u shpall sot nga Gjykata është finali dhe se sipas tij ka zeruar gjithçka. Alibeaj theksoi se Partia Demokratike ndjek një ideologji perëndimore që në gjenezën e saj dhe si e tillë nuk mund të drejtohet nga “Non Gratat”. E mira e demokratëve për të rifuqizuar demokratët duke i respektuar në mënyrë strikte këto vlera

“Për këdo për ata të cilët vuajnë pak nga juridiksioni. Nuk është një vendim i formës së prerë. Do jetë gjykata që të vendosë përfundimisht në aspektin juridik. Ky është sqarimi në aspektin juridik. Lidhur me atë çka u komunikua, sëbashku me kolegët e mi, sekretarin e përgjithshëm. Tani po ju them, Berisha pretendonte se vendimi i gjykatës është finali, sipas tij ka zeruar gjithçka. Vendimi i tij ishte që, pretendonte bashkimin e demokratëve përmes votës. Qëndrimi im ishte i tillë. PD ka lindur si parti në vitet 90, si parti pro perëndimore. Parti që ka përqafuar vlerat dhe standardet amerikane. Kjo është një nga vlerat kryesore të kësaj partie. E mira e demokratëve për të ri fuqizuar demokratët kalon duke i respektuar në mënyrë strikte këto vlera. Ajo çfarë i thashë Berishës, ishte kjo, PD 30 vite pas formimit të saj, nuk mund të mbrojë interesat e demokratëve duke pasur brenda saj një individ, një konflikt politik i cili është etiketuar nga SHBA si non-grata. Ajo çka është më e mira e demokratëve. Nuk i bëjnë mirë demokratëve” – tha Alibeaj.