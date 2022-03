“Krim i neveritshëm!”/ Sulmi në depon e naftës në Arabinë Saudite, reagon Rama: OKB-ja të dënojnë organizatën terroriste që qëndron pas sulmit

Një sulm ndaj një rafinerie nafte është regjistruar të premten në Arabinë Saudite, pas të cilit ka reaguar edhe kryeministri shqiptar, Edi Rama.

Me anë të një deklarate në rrjetet sociale, kreu i qeverisë dënoi ashpër këtë sulm, duke thënë se është një krim i neveritshëm, që synon të ndikojë më tej në sigurinë globale të energjisë.

Gjithashtu, kreu i qeverisë i bëri thirrje të gjithë shteteve anëtarë të OKB-së që të dënojnë me vendosmëri organizatën terroriste që qëndron pas këtij sulmi.

“Një tjetër krim i neveritshëm kundër Arabisë Saudite , i cili synon të ndikojë më tej në sigurinë globale të energjisë në një kohë të trazuar për të gjithë botën! # Shqipëria qëndron në krah të Arabisë Saudite dhe u bën thirrje të gjithë anëtarëve të OKB-së që të dënojnë me vendosmëri organizatën terroriste që qëndron pas sulmeve të tilla”, tha Rama.

Another despicable crime against #SaudiArabia which aims to further affect the global energy security in a turbulent time for the whole world! #Albania stands with #SaudiArabia and calls upon all members of the UN to firmly condemn the terrorist organization behind such attacks. pic.twitter.com/UfAMRBvh6N

— Edi Rama (@ediramaal) March 25, 2022