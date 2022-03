Lëvizje e mençur politike e Ilir Metës!

Po, e tillë është vërtet shkëmbimi disa ditë më parë i mesazheve miqësore dhe ftesa e liderit të opozitës turke Kemal Kiliçdaroglu ndaj Presidentit Ilir Meta për të vizituar Turqinë së shpejti. E paraprirë nga takimi i këtij të fundit me Kryetarin e Bashkisë së Maltepes, zotin Ali Kilic. Natyrisht jo si një « show » i çastit, por i « gatuar » me kohë.





Në fakt, kemi të bëjmë me një lëvizje të nevojshme politike dhe diplomatike në peisazhin e marrëdhënieve miqësore shqiptaro – turke. Ajo nxjerr në pah dhe disa elementë interesantë që do t’i tregojmë më poshtë.

Por, përpara se të kalojmë në analizën e rastit, për t’i dhënë një sfond më të qartë historik dhe politik lexuesit, le të japim pak informacion përkatës.

Maltepe, kjo perlë turistike dhe universitare, me gati 500.000 banorë ndodhet në pjesën aziatike të Stambollit, sapo kalon Urën e famshme të Bosforit. Atë e drejton atë qysh nga viti 2014 bashkëbiseduesi i Ilir Metës, Ali Kilic, i Partisë Popullore Republikane ( CHP ). Vlen të theksohet se në zgjedhjet e vitit 2019 ai e rriti kuotën e votave nga 49 në 52 për qind.

Ndërkohë, CHP-ja, të cilën e drejton nga viti 2010, 74 vjeçari Kemal Kiliçdaroglu është forca e dytë politike më e madhe në Turqi me 135 nga 600 deputetë në Parlamentin turk. Është parti Social-Demokrate, më e vjetra në vend, e themeluar nga legjendari Kemal Ataturk.

Kiliçdaroglu bën pjesë te kundërshtarët më të ashpër të Presidentit Erdogan. Në vitin 2016 është proceduar penalisht mbasi doli në mbrojtje të disa akademikëve të Paqes, duke e quajtur Erdoganin « i ashtuquajturi diktator »

Sukesin më të madh opozita e bashkuar turke nën drejtimin e tij e arriti në zgjedhjet vendore në vitin 2019, kur pas një periudhe të gjatë « pushtoi » qytetet më të mëdha, mes tyre Stambollin e Erdoganit, Ankaranë, etj. Kësisoj, ajo ngjalli shumë shpresa dhe pritshmëri për një fitore të mundëshme në zgjedhjet e ardhëshme presidenciale dhe parlamentare 2023.

Dhe tani le të shohim gjendjen dhe pozicionet politike të CHP-së dhe të Presidentit Ilir Meta.

Së pari, opozita turke vitin e ardhshëm synon të rrëzojë me votë Presidentin Erdogan.

Ndërsa Presidenti Meta pas 24 Korrikut do të marrë drejtimin e LSI-së dhe ndoshta të opozitës shqiptare, me synimin për të përmbysur demokratikisht mazhorancën e tanishme në zgjedhjet vendore 2023 dhe ato të përgjithshme më 2025.

Në pamje të parë, nuk tingëllon normale që lideri i opozitës së bashkuar të një vendi të madh si Turqia të ftojë një President Republike, ca më tepër jo të zgjedhur nga populli. Mirëpo, realisht, dihet tashmë se Presidenti Meta ka qenë dhe mbeti deri në fund « opozita » e vetme efektive ndaj pushtetit. Me kthimin e akteve të njohura të saj, kritikat e vazhdueshme, në disa raste të tepëruara dhe pa vend, e deri te dështimi i mazhorancës dy herë rresht për ta shkarkuar atë, veprim që tregonte më shumë inat. Por, kryesorja, pas 24 Korrikut Presidenti Meta ka konfirmuar se do të jetë sërish në fushën e betejës kundër mazhorancës.

Kësisoj, opozita turke, që gëzon mbështetjen e BE-së dhe SHBA-ve kërkon aleatët e saj në Ballkanin Perendimor, duke filluar nga vendi ynë. Në analizat e saj, si çdo opozitë tjetër, duke marrë parasysh dhe zhvillimet më të fundit në kampin blu, me të drejtë asaj i rezulton se Ilir Meta është personaliteti më i përshtatshëm si partner në muajt e ardhshëm, sidomos kur të heqë « kostumin presidencial ».

Veç sa sipër, ftesa e opozitës turke është normale, mbasi lideri aktual i vendit Edi Rama nuk i ka takuar asnjëherë liderët e saj kur ka qenë në Turqi, as i ka ftuar këtu tani dhe kur ka qenë në opozitë. Dihet botërisht miqësia e tij e ngushtë personale me Presidentin Erdogan. Aq sa kur sheh vizitat dhe mesazhet e tyre, të duket sikur dy vendet nuk kanë njeri dhe faktor tjetër, veç Erdogan dhe Rama. Sa për opozitën, median, shoqërine civile, ato as që përmenden.

Për pasojë, opozita turke nuk ka se si ta konsiderojë Ramën dhe PS-në partner të besueshëm, ca më pak të privilegjuar; natyrisht nëse PS-ja fiton sërish, kjo nuk do të jetë pengesë në marrëdhëniet mes tyre, edhe pse jo me bujën e epokës së Erdoganit.

Nga ana tjetër, vizita e ardhëshme e Metës në Turqi, e ftuar nga opozita nuk ka të bëjë me ndonjë revansh apo « hakmarrje » ndaj Erdoganit, i cili as gjatë vizitës më të fundit në Tiranë nuk e takoi homologun e vet. Konkretisht, gjuha e mesazheve Meta – Kiliçdaroglu është tejet korrekte politikisht, pa nëntekst, nënkuptime dhe insinuata, kryefjala e tyre është miqësi dhe mirëkuptim! Gjithsesi, mes rreshtash, ajo jep një mesazh diplomatik për më shumë larmi tematike në marrëdhëniet dypalëshe të shoqëruar, me respekt ndaj aktorëve të tjerë madhorë politikë në Tiranë, sidomos opozitës, pavarësisht nga gjendja e saj e momentit.

Kujdes, nuk bëhet fjalë për Ilir Metën, por Presidentin e Republikës, i cili, duam s’duam, është NJESHI i Shtetit, i cili, duam apo nuk duam, mbetet ndër aktorët dhe faktorët më të fuqishëm politikë dhe institucionalë këto 30 vitet e fundit. Praktika të tilla « embargoje » ku pjesën më të madhe të fajit e ka Mikpritësi shqiptar janë precedentë negativë të përsëritur, të cilët jo vetëm cënojnë imazhin tonë institucional, brenda dhe jashtë vendit, por i venë në pozita të vështira dhe partnerët tanë; në kësi rastesh, siç i thonë fjalës, ata nuk dijnë « kujt t’ia prishin dhe kujt t’ia ndreqin » Inatet dhe mëritë politikanët tanë mund t’i mbajnë brenda, por jo t’i shfaqin jashtë vendit.

E parë në këtë vështrim, ky hap i Metës, i cili me siguri do të pasohet nga lëvizje të tjera diplomatike është sinjal pozitiv. Tashmë « topi » mbetet në fushën e Erdoganit; sipas rregullave të protokollit, mirë është që qoftë dhe moralisht, ta presë Presidentin e Republikës të një vendi miqësor dhe vëlla në Ankara ose Stamboll, qoftë dhe për një çaj diplomatik! Paçka se atë e ka ftuar atje opozita parlamentare, por ku i dihet, mbase nesër vjen ajo në pushtet! Por, ka dhe shansin tjetër të vizitës së tij në Tiranë, në Maj, për të korrigjuar këtë incident diplomatik, bashkë me Ramën, sidomos tani që Gjykata Kushtetuese nuk e shkarkoi Presidentin e Republikës.

Duke shkuar pak tej Turqisë, do theksuar se lëvizje të tilla diplomatike janë në « ADN-në e Ilir Metës qysh në rininë e tij të hershme. Duke qenë pranë PS-së me sektorin e jashtëm në atë fillim të viteve 90 e më tej, shihja, jo pa trishtim, se me përjashtim të grekërve, italianëve dhe bullgarëve, « simotrat « e tjera social-demokrate nuk denjonin as të takonin e bisedonin me përfaqësuesit e saj. Veç rolit të madh të Namik Dokles në KiE, si i askujt tjetër atje deri ditët e sotme, ishte Ilir Meta, i emëruar si zv.Kryetar i PS-së më 1993, i cili hapi dyert e social-demokracisë dhe kancelarive europiane e më gjerë. Falë moshës 23 vjeçare, irelevancës me komunizmin, energjive që rrezatonte dhe pasionit për kontakte, fillimisht si person e më vonë dhe zyrtarisht ai bëri të mundur njohjen e PS-së dhe praninë e saj në aktivitetet zyrtare të Partisë Socialiste Europiane ( PSE) dhe Internacionales Socialiste( IS). Përfaqësues të lartë të social – demokratëve gjermanë, austriakë, francezë, belgë, danezë, sudeze, izraelitë, etj erdhën në Tiranë ose ftuan liderë të PS-në në aktivitetet e tyre zyrtare. Njerin prej Eurosocialistëve belgë që ishte në Tiranë në mesin e viteve 90, Yonnec Polet, e takova pas 25 vitesh në komunën ku jam vendosur në Bruksel, ku ai është Zv.Kryetar i Parë i saj.

Në vitet e mëvonshme disa prej tyre u bënë ministra, kryeministra dhe presidentë kalibri, duke përfshirë emblematikët Simon Peres, Rasmussen dhe të tjerë Ishte po Meta që bindi dhe solli në Tiranë më 1995 Sekretarin e Përgjithshëm të PSE-së, francezin Jean François Valen, i cili bëri njohjen zyrtare të PS-së dhe pranimin e saj si Vëzhguese në PSE! Ky katalog është pasuruar më tej në vitet 2000 me integrimin europian, çështjen e Kosovës, tashmë si Kryeministër, Ministër i Jashtëm, Kryetar i Kuvendit dhe President i Republikës.

Duke u rikthyer te tema jonë, Ilir Meta në të gjitha funksionet e tij ka qenë mbështetës i vazhdueshëm i miqësisë dhe bashkëpunimit me Turqinë me personalitete dhe përfaqësues të forcave politike.

Në mesin e viteve 90, ai vendosi lidhje me Partinë e Majtë Demokratike Turke të ish-Kryeministrit emblematik Bulent Eçevit, « mësuesi » politik i Kiliçdaroglu, i konsideruar qysh në fillimin e viteve 2000 si « ylli » i të majtës turke. Në atë periudhë, fare të pakta ishin gjasat që Eçeviti të rivinte në pushtet mbasi ishte rrëzuar tri herë. Mirëpo, ja që në vitin 1999 deri më 2002, kur Meta ishte Kryeministër, Eçeviti fitoi papritur zgjedhjet dhe u bë kryeministër i një qeverie koalicioni; ndërkohë, marrëdhëniet e tyre miqësore dhe personale të nisura qysh kur ishin zv.kryeministra u forcuan më tej dhe në vijimësi, në interes të miqësisë dhe bashkëpunimti mes dy popuj ve dhe vendeve tona.

Kësisoj, ftesa për të vizituar Turqinë çel perspektiva të reja në marrëdhëniet e miqësisë dhe bashkëpunimit mes dy vendeve tona aleate, shmangies së dukurive negative, tepërimeve dhe zbatimit të elementëve të rinj me karakter Euro-Atlantik. Në fund të fundit ajo tregon se këto marrëdhënie tradicionale nuk janë vetëm « pronë » e dy liderëve të tyre të fortë, por dhe opozitës e në përgjithësi shoqërisë në të dy vendet tona.