“Nuk do t’i them më deputeti ‘Brava’”!- Ish-kryeministri Berisha “zbut” qëndrimin me Bashën: Do i kisha dhënë dorën!

Ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se deputeti Lulzim Basha nuk do të thirret më me epitetin “Deputeti Brava”.

Ai u shpreh dorëheqja e tij lidhet me humbjet e njëpasnjëshme ndërsa shtoi se nëse do kishte qenë në zyrë do i kishte dhënë dorën.

“Unë besoj që gradualisht do heqë dorë. E ftoj të heqë dorë. Ky vendim është marrë më 11 Dhjetor para jush dhe para botës. Ky është regjistrim. U regjistrua mori fund. Nuk ka asnjë lloj. Leximi i realitetit është shumë i rëndësishëm.

Gjykatësi, e vërteta është se e ka gjykuar vendimin. Dy herë dhe jo njëherë., Ka zero konflikt interesi. Çështja është shtruar nga përfaqësuesit e zotit Basha. Zoti Basha dha dorëheqjen. Mori përsipër të gjithë pasojat.

Në fakt dorëheqja e tij nuk lidhet vetëm me 9 Shtatorin por me serialin e humbjeve të njëpasnjëshme. Nuk i them më deputeti Brava por deputeti Basha. Ai është deputet i Partisë Demokratike. Po të ishte në zyrë me Gazin dhe Alibeajn do i jepja dorë. Me çdo anëtar do komunikoj”, tha Berisha.