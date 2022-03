“Nuk ndalet Shpopullimi i Shqipërisë”/ Meta publikon shifrat: Sërish të parët për numrin e aplikimeve si azilkërkues

Presidenti Ilir Meta ka publikuar një tabelë që tregon shifra të larta të azilkërkuesve shqiptarë në një nga vendet e Bashkimit Europian.





Meta shkruan se janë larguar vitin e shkuar 11 246 shqiptarë nga vendi duke na renditur sërish të parët për numrin e aplikimeve.

“Shpopullimi i Shqipërisë nuk po ndalet, ta ndalim duke bashkuar energjitë për ti rikthyer shpresën vendit”-shkruan kreu i shtetit.

Postimi i plotë:

Shpopullimi i Shqipërisë nuk po ndalet. Vitin e kaluar, sipas “European Union Agency for Asylum”, 11,246 shqiptarë kërkuan azil në një nga vendet e Bashkimit Europian, duke na renditur sërish të parët për numrin e aplikimeve.

Largimi i të rinjve, si dhe i fuqisë intelektuale dhe punëtore më të kualifikuar, në mungesë të shpresës dhe perspektivës, është një problem kombëtar alarmues, që duhet të na bashkojë të gjithëve, duke e adresuar me përgjegjshmëri, me atdhetari dhe me profesionalizëm.

Të ndalim shpopullimin duke përmirësuar standardet e qeverisjes, të llogaridhënies demokratike dhe rritur përfaqësimin e të rinjve në vendimmarrje!

Të bashkojmë energjitë për të rikthyer shpresën dhe për t’i dhënë Shqipërisë drejtimin dhe perspektivën e merituar europiane, që të gjithë e dëshirojmë!