Pse u rrit kredia në shkurt?

Një lajm i mirë ekonomik troket ndrojtur, si harabel i mërdhifur, në dyert tona. Aq ndrojtur, sa ndoshta edhe nuk e kemi vënë re fare. Nuk e kemi dëgjuar trokitjen e tij. Ndoshta edhe ngaqë ngjan aq jashtë realitetit të zymtë të tragjedisë së luftës në Ukrainë, të rritjes marramendëse ndërkombëtare të çmimeve, të protestave të ligjshme të qytetarëve dhe të shtimit të detyruar të kostos së parasë, për shkak të shtimit të inflacionit në muajin shkurt 2022. Megjithatë, lajmi është aty, kokëfortë. Po në këtë muaj, banka jonë qendrore, Banka e Shqipërisë kumton se kredia për sektorin privat u rrit me 11.8 përqind në muajin shkurt, duke ilustruar një mbështetje në shtim të fortë me fonde, si të konsumit dhe të investimeve. Më në fund na del një lajm i mirë për ekonominë, pas parashikimeve të errta në sektorin energjitik, për shkak të reshjeve të pakta dhe çmimeve të çmendura në bursat ndërkombëtare të energjisë. Kishim nevojë të dëgjonim diçka pozitive për ekonominë tonë, pas cunameve të panumurta të rritjes ortek të çmimit të naftës, të energjisë elektrike, të mallrave ushqimore e me rradhë. Po si ta lexojmë këtë lajm të mirë? Një ekonomi rritet, kur i funksionon si duhet motorri i përhershëm i saj, huadhënia bankare. Kredia e shtuar bankare është termometri më i mirë, për të kuptuar nëse një trup ekonomie është i shëndetshëm, apo jo. Nëse ekonomia dergjet në një shtrat krize dhe pesimizmi, apo, në të kundërt, ecën, madje edhe vrapon. Me fjalë të tjera, pavarësisht goditjes së çmimeve ndërkombëtare nga invazioni rus në Ukrainë, pavarësisht shtimit të dukshëm të kostos së jetesës dhe shqetësimeve të drejta të konsumatorëve se çdo të bëhet në të ardhmen e afërt, rritja jonë ekonomike ka bazë të shëndetshme dhe të gjerë nga brenda. Ajo nuk do të shuhet, sikurse kanë nisur të parathonë disa pseudo-ekspertë të zellshëm për të bërë Kasandrën. Rritja pasqyron zgjerimin e thuajse të gjithë sektorëve të ekonomisë sonë. Ajo është ushqyer nga përmirësimi i besimit të konsumatorëve dhe sipërmarrësve, nga rritja e kërkesës së huaj, nga mjedisi i favorshëm monetar dhe financiar, si dhe nga nxitja fiskale qeveritare e dy viteve të fundit. Shtimi ekonomik është pasqyruar në rritje graduale të punësimit dhe përshpejtim të ritmit të rritjes së pagave.Të dhënat ë INSTAT tregojnë se punësimi u rrit me 2.1 përqind në periudhën tetor-dhjetor 2021, ndërsa paga në sektorin privat u rrit me 10.2 përqind. Politika monetare stimuluese e Bankës së Shqipërisë ka sjellë tregje financiare të stabilizuara, norma të ulëta interesi dhe kushte të favorshme financimi. Shtimi i kreditimit është ndikuar si nga rritja e kërkesës së biznesit dhe të familjeve, ashtu dhe nga politikat e favorshme të kreditimit, të aplikuara nga Banka e Shqipërisë dhe sektori bankar. Ky sektor vijon të karakterizohet nga bilance plot para(likuide) dhe të shëndetshme, si dhe rënie të kredive me probleme. Edhe pse goditja inflacioniste që ka shkaktuar sulmi i Rusisë në Ukrainë pritet të jetë më e fortë dhe më afatgjatë në tregjet botërore, nga sa ishte menduar, banka jonë qëndrore është e bindur se rritja jonë ekonomike, edhe pse më e vogël nga sa ishte parashikuar përpara luftës, do të rezistojë. Ndihma kryesore do të vijë nga kredia e sektorit bankar, por edhe nga nismat prodhuese dhe eksportuese të bizneseve vendase. Qeveria i ka vënë skudin(mburojën) çmimit fundor të energjisë për familjarët dhe bizneset e vogla, pavarësisht çmimeve të çmendura dhjetë herë më të larta të blerjes së një megavat/ore në bursën e Budapestit këto ditë(luhaten nga 440-550 euro). Do të harxhojë nga Buxheti i Shtetit 100 milionë euro për blerjen e energjisë deri në fund të marsit 2022 dhe do të shpenzojë edhe 134 milionë euro të tjera gjatë prillit. Sa të ngrohet përfundimisht koha dhe të ulet konsumi i energjisë. Pavarësisht pasigurisë nga gjendja e luftës në Evropë, çmimet më të larta të shumë produkteve janë edhe nxitje për bizneset që të prodhojnë më shumë. Ja përse ekonomia jonë do të vijojë të rritet gjatë vitit 2022 dhe edhe në vitin 2023.