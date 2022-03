“Sfidon” Berisha: Nëse SHBA publikon një fakt të vetëm ndaj meje, i gatshëm të marr çdo vendim! Do e takoja edhe Bashën

Ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se është i gatshëm të marrë çdo vendim ndaj vetes së tij në rast se SHBA publikon një fakt të vetëm që tregon se ai apo familja e tij kanë përfituar nga pasuritë publike.

Ai deklaroi se çdo demokrat është i lirë të diskutojë për situatën në PD dhe të kontribuojë për procesin e bashkimit, ndërsa tha se do e takonte edhe Lulzim Bashën tashmë si deputet të PD.

“Në këtë proces është vota e lirë për çdo demokrat. Komisioni i Rithemelimit do të vendoset në selinë e përcaktuar në statut. Komisioni dhe Sali Berisha dhe çdo anëtar është i hapur të diskutojë, të debatojë me çdo demokrat dhe demokrate që dëshiron dialog. Dhe do të kontribuojë në procesin e bashkimit. Ne nuk përjashtojmë asnjë. Kundërshtitë e mia më të mëdha kanë qenë me Lulzim Bashën. Nëse do ta dija që ishte në atë zyrë. Ai është deputet i Partisë Demokratike dhe ne mbetemi të hapur për çdo demokrat.

Marrëdhëniet e mia me SHBA janë dhe do mbeten marrëdhënie të diktuara nga vlerat e lirisë dhe parimet e demokracisë që mbajnë popujt e lirë. Por meqenëse në këtë mënyrë do jap edhe një përgjigje të dytë. Kjo parti është e spektrit konservator dhe ka për partner të saj Republikanët. Jeni dëshmitarë se eksponentë ndër më të rëndësishëm të kësaj partie e kanë quajtur vendimin e Blinken një vendim politik të diktuar nga Soros dhe Edi Rama”, u shpreh Berisha.