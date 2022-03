U arrestuan pas denoncimit të ministrit Manja/ Çfarë e detyroi Gjykatën të shtynte vendimin për zyrtarët e arrestuar të Kadastrës së Sarandës

Në Gjykatën e Sarandës u paraqitën sot 4 punonjësit e Kadastrës, të arrestuar në kuadër të operacionit “Heshtja 2”.





Ata u shoqëruan për verifikimin e masës së sigurimit “Arrest ne burg” të caktuar të enjten nga Gjykata, por seanca ka zgjatur vetëm pak minuta pasi, avokatët mbrojtës kanë kërkuar kohë për t’u njohur me dosjen.

Për këtë shkak Gjykata ka vendosur shtyrjen për në ditët në vijim.

Operacioni i Policisë për arrestimin e zyrtarëve:

Në kuadër të këtij operacioni përfunduan në pranga shtetasit, Andri Dhima, 34 vjeç, banues në Sarandë, me detyrë ish-drejtor i ASHK-së Sarandë; Vasil Lango, 37 vjeç, banues në Sarandë, me detyrë përgjegjës i Sektorit të Hartografisë, pranë ASHKsë Sarandë; Saimir Braho, 32 vjeç, banues në Sarandë, me detyrë hartograf pranë ASHK-së Sarandë; si dhe Erliton Ymeri, 37 vjeç, banues në Sarandë, me detyrë hartograf pranë ASHK-së Sarandë.

Ndërkohë, është shpallur në kërkim shtetasja Kozeta Stafa, lindur në Sarandë dhe banuese në Bolonja, Itali, me detyrë ish-drejtoreshë e ASHK-së Sarandë.

Policia bëri me dije se hetimet ndaj zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve kanë nisur pas një procedimi penal të regjistruar nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë, në vitin 2021, dhe në bazë të kallëzimit penal të ardhur nga Drejtoria e Antikorrupsionit pranë Ministrisë së Drejtësisë, në vitin 2022. Zyrtarët sipas hetimeve, kanë legalizuar ndërtimet pa leje në Sarandë dhe Ksamil.

“Si rezultat i këtij operacioni, është bërë i mundur dokumentimi i plotë ligjor i aktivitetit të kundërligjshëm në fushën e ndërtimeve pa leje, në Sarandë dhe Ksamil, si dhe janë ekzekutuar masat e sigurisë për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”. Këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë shpërdoruar detyrën duke pajisur në mënyrë të kundërligjshme, me certifikata pronësie, disa shtetas, për pasuri, tokë dhe prona, në zonat bregdetare të qytetit të Sarandës dhe të Ksamilit”, thuhet në reagimin e Policisë.

Kozeta Stafa, ka drejtuar institucionin e Kadastrës në Sarandë gjatë vitit 2020, ndërsa vitin e shkuar është transferuar në Tiranës, duke u emëruar në vend të saj, Andri Dhima. Pas punës në Tiranë, ajo është larguar jashtë vendit, ndërsa më herët ka drejtuar edhe portin e Sarandës.

Denoncimi i ministrit Ulsi Manja:

Ministria e Drejtësisë denoncoi më 15 mars një sërë abuzimesh me legalizimet në Pogradec dhe në Sarandë. Ministri Ulsi Manja tha e në disa raste ishin legalizuar objekte edhe brenda shkollave publike, ndërsa denoncoi rreth 20 zyrtarë dhe ish zyrtarë.