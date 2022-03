“Vazja mos kini turp”/ Këngëtarja braziliane përfundoi në urgjencë pasi i vinte turp të lëshonte gazra para të dashurit të saj të ri (Video)

Sipas psikologëve, marrëdhënia në çift hyn në fazën e pjekurisë kur pushon së ekzistuari “turpi i përditshmërisë”. Më pas duket se lidhja e re e këngëtares braziliane 27-vjeçare, Viviane de Queiroz Pereira, e njohur ndryshe si ‘pocah’, është thuajse fatale për jetën e saj.





Pereira kishte turp të “ajrosej” para të dashurit të saj të ri. Rezultati ishte që pas një nate ëndërrimtare pasioni të transportohej në spital me daulle pasi turpi që ndjeu duke shfryrë para partnerit të ri për të mos prishur romancën e momentit, çoi në grumbullimin e gazrave të rrezikshëm në trupin e saj. Gjatë gjithë natës Pereira ishte në vështrirësi dhe mezi i mbante gazrat. Rezultati ishte transferimi i saj keq në urgjencë.

Çështja u bë e njohur kur këngëtarja e famshme -në vendin e saj- ndjeu se duhej të ndante përvojën e saj me 15.7 milionë ndjekësit e saj në instagram, të cilët më pas u zhdukën.

Shikoni videon:

“U zgjova herët në mëngjes me dhimbje të forta stomaku dhe përfundova në spital. Vajza tani jam mirë, mora mjekimin. Unë kam një këshillë për ju: Mos kini turp të ventiloni para syve të meshkujve. Ajo që është me të vërtetë e sikletshme është të të çoj në spital me bark dhe me diagnozë të bllokimit të gazrave.Tani e tutje turpi ka mbaruar. Do të ajrosem lirisht, njësoj si ai”.

Sipas raportimeve, telashet e Pereira-s nisën pasi ajo nuk pranoi të lëshonte gazrat para partnerit të saj pavarësisht se të dy nuk kishin “rregullore” për këtë temë. Këngëtarja thuhet gjithashtu se ka dëgjuar video këshilla në TikTok duke këshilluar të injorohen dhimbjet e stomakut. Këto dhimbje janë të zakonshme kur metani nuk lëviz normalisht në zorrë, duke shkaktuar dhimbje të forta ose parehati në bark.