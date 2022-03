VIDEO/ Me dron dhe raketë, sulm terrorist në Arabinë Saudite. Shënjestrohen depot e naftës, flakët përfshijnë zonën

Një zjarr i fuqishëm është raportuar në një depo nafte në qytetin saudit të Jeddah, pas të cilit rebelët Houthi të Jemenit pranuan se kishin nisur një seri sulmesh ndaj mbretërisë.

Media shtetërore saudite të premten raportoi një varg sulmesh me dronë dhe raketa nga grupi Houthi i Jemenit i mbështetur nga Irani dhe një shtëllungë e madhe tymi të zi u pa që ngrihej në Jeddah, ku do të mbahet një garë e Formula 1 të dielën.

Ndërsa Arabia Saudite dhe kompania shtetërore Saudi Aramco nuk e pranuan menjëherë zjarrin, ai u duk se ishte i përqendruar në të njëjtën depo karburanti që Huthit sulmuan ditët e fundit.

Më vonë të premten, zëdhënësi ushtarak Houthi, Yahya Sarea tha se grupi sulmoi objektet e Aramco me raketa dhe rafineritë Ras Tanura dhe Rabigh me drone.

Sarea shtoi se sulmi kishte në shënjestër edhe objekte jetike në kryeqytetin saudit Riad.

Sulmet kishin në shënjestër “objektet e Aramco në Jeddah dhe objektet jetike në kryeqytetin e armikut saudit, Riad”, shkroi Saree në Tëitter. Objektet e gjigantit të naftës Aramco u sulmuan gjithashtu në Jizan, Najran, Ras Tanura dhe Rabigh me “një numër të madh dronësh”, shtoi ai.

TV Al Arabiya, duke cituar koalicionin, tha se sistemi i mbrojtjes ajrore të mbretërisë shkatërroi dy dronë të ngarkuar me eksploziv që synonin Najran, raporton Aljazeera.

NEW – #Houthi strike just hit an #Aramco facility in #Jeddah, on the eve of the #SaudiArabia Grand Prix.pic.twitter.com/nRKYAvk2y7

— Charles Lister (@Charles_Lister) March 25, 2022