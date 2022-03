Cikalleshi dhe Broja në vijën e parë të sulmit, publikohen formacionet e ndeshjes Spanjë-Shqipëri

Spanja dhe Shqipëria do të përballen mes tyre në miqësoren që nis në orën 19:45, takim që do të luhet në “RCDE Stadium” në Barcelona.





Një ndeshje luksi kjo për kombëtaren shqiptare e cila do të vihet përballë kombëtares iberike, ku kuqezinjtë e Edi Rejës do të kërkojnë të zhvillojnë një ndeshje të mirë kundër djemve të Luis Enruiqes.

Tekniku italian i kuqezinjve i beson shumë rreshtimit të skuadrës me 3-5-2, ku sulmin do ia besojë Armando Brojës dhe Sokol Cikalleshit.

Në portë Berisha vesh dorezat e sfidës, ndërsa mbrojtja me 3 nuk ndryshon me Gjimshitin, Kumbullën dhe Ismajlin, teksa në mesfushë do të rreshtohen Hysaj dhe Balliu nga krahët, Gjasula-Bare-Laçi në mesin e fushës.

Edhe Enrique ka zgjedhur 11-të titullarët e kësaj sfidë ndërsa në sulm ka preferuar Torres dhe Moratan.

Formacionet zyrtare: