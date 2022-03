Çudira nga Shqipëria/ Miu hyn në parketin e ‘Asllan Rusit’ dhe ndërpret ndeshjen e basketbollit, lojtaret braktisin edhe stolat rezervë

Kategoria e parë e basketbollit të femrave hapi dje javën e 15-të me ndeshjen ndërmjet Partizanit dhe Elbasanit, takim i zhvilluar në pallatin e sportit “Asllan Rusi”, që shënon edhe startin e fazës së tretë. Por më shumë se rezultati, pasi diferencat mes kryeqytetaseve dhe vajzave elbasanase ishin shumë të mëdha, vëmendjen e mori një incident i ndodhur në çastet e fundit të ndeshjes.





Kur kishte mbetur rreth një minutë nga sirena përfundimtare e sfidës, në parket u shënua një incident i pazakontë. Pankina e skuadrës së Partizanit pati një vizitor të “paftuar”, teksa nëpër këmbët e vajzave parakaloi një mi. Kjo mjaftoi që të krijohej panik, teksa të gjitha basketbollistet përfshirë edhe trajneren Ledina Koçi ja futën vrapit. Për disa çaste u krijua një situatë e pazakontë, madje në radhët e të kuqeve u panë edhe të qara, nga fobia. Por përtej kësaj që po ndodhte, me stolin që ishte braktisur tërësisht, në parket vazhdonte loja normalisht.

Duhet theksuar se pallati i sportit “Asllan Rusi” është në gjendje mizerabël. Një impiant sportiv që për dekada me radhë nuk vihet dorë, që nuk përmbush as kushtet më minimale. Era e mykut dhe e banjave kutërbon në të gjitha anët. Për të mos përmendur temperaturat, krejtësisht jashtë çdo lloj standardi për të zhvilluar aktivitete sportive apo dhomat e zhveshjes…

Ndërkohë, duke u kthyer te ndeshja, ashtu sikurse pritej, Partizani nuk e pati aspak të vështirë për të siguruar fitoren. Të kuqet triumfuan me rezultatin treshifror 116-48 (26-9, 26-17, 33-13, 31-9).

Në paraqitjet individuale spikatën kapitenia Ornela Lalaj me 22 pikë dhe 12 kërcime, Ketjona Fekollari me 26 pikë, 8 kërcime e 7 asiste, si dhe Xhulia Velias me 18 pikë e 9 kërcime.

Për Elbasanin më e mira ishte Sidorela Zenuni, autore e 9 pikëve dhe 15 kërcimeve. (panoramasport)