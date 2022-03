Dha dorëheqjen para 8 Janarit/ Rikthehet në punë edhe roja i PD

Pëllumb Matraku u bë personazh i lajmeve në portale para datës 8 Janar, kur dha dorëheqjen mes një klime luftarake në selinë blu. Në njërën anë ishin ndjekësit e Berishës që ishin nisur me gurë, hunj dhe koka dashi të merrnin godinën. Në anën tjetër mbështetësit e Lulzim Bashës, që blinduan dyer e dritare, dhe u “armatosën” me fikëset e zjarrit për ta mbajtur godinën me çdo kusht.





Kur kokat nxirrnin flakë, Pëllumb Matraku ofroi shembullin e tij modest, dorëheqjen nga detyra si roje i PD-së.

Tani që gjykata i dha të drejtë Komisionit të Rithemelimit dhe ujërat po qetësohen, Matrakun e kanë rikthyer në detyrë. Ka ruajtur jo vetëm vendin e punës, por edhe bindjet dhe dinjitetin. Duke qenë se dyert e blinduara u hoqën dhe armiqësitë po shuhen, Matraku nuk pritet të ketë shumë punë si roje këto kohë.

Kot nuk thonë: Bëj punën që do dhe nuk do punosh asnjë ditë!