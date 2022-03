E plotë/ Biden mban fjalimin para popullit polak: Putin nuk mund të qëndrojë në pushtet

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden tha të shtunën në Poloni se lideri rus Vladimir Putin “nuk mund të qëndrojë në pushtet” pasi filloi pushtimin ndaj Ukrainës, duke mbyllur një fjalim që përfshinte një mbrojtje të ashpër të NATO-s dhe një thirrje për “një të ardhme më të ndritshme të rrënjosur në demokraci dhe parime”





Dukej se ishte deklarata e parë e Biden që bën thirrje për t’i dhënë fund sundimit të Putinit, një muaj pasi ai filloi një luftë në Ukrainë që ka rezultuar në vdekje dhe shkatërrim në të gjithë vendin. Më gjerësisht, Biden e përdori fjalimin për t’u bërë thirrje aleatëve të Amerikës që të kenë “sy të qartë” në një “betejë midis demokracisë dhe autokracisë, midis lirisë dhe shtypjes”.

Biden foli gjithashtu drejtpërdrejt me popullin rus në fjalimin e tij, përpara se të kthehej te Putini në fund. “Ukraina nuk do të jetë kurrë një fitore për Rusinë, sepse njerëzit e lirë refuzojnë të jetojnë në një botë pashpresë dhe errësirë”, tha Biden. “Ne do të kemi një të ardhme ndryshe, një të ardhme më të ndritur, të rrënjosur në demokraci dhe parim, shpresë dhe dritë, në mirësjellje dhe dinjitet të lirisë dhe mundësive. Për hir të Zotit, ky njeri nuk mund të qëndrojë në pushtet”.

Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë sqaroi se Biden nuk po bënte thirrje për “ndryshim regjimi” në fjalimin e tij. “Qëndrimi i presidentit ishte se Putini nuk mund të lejohet të ushtrojë pushtet mbi fqinjët e tij apo rajonin”, tha zyrtari. “Ai nuk po diskutonte fuqinë e Putinit në Rusi, apo ndryshimin e regjimit”. Presidenti është në pjesën e fundit të një udhëtimi katër-ditor në Bruksel dhe Varshavë, me luftën përtej kufirit nga aleatët e NATO-s në krye të agjendës së tij. “Ne qëndrojmë me ju”, tha Biden në një fjalim në Kështjellën Mbretërore në kryeqytetin polak para rreth 1,000 të pranishmëve, përfshirë presidentin polak Andrzej Duda dhe stafin e ambasadës së SHBA.

“Çdo brezi i është dashur të mposhtë armiqtë moralë të demokracisë. Kjo është mënyra e botës. Sepse bota është e papërsosur siç e dimë. Aty ku orekset dhe ambiciet e disave kërkojnë të dominojnë jetën dhe lirinë e shumë njerëzve”, tha Biden.

“Betejat e sotme në Kiev dhe Kharkiv janë betejat e fundit në një luftë të gjatë. … Gjatë 30 viteve të fundit, forcat e autokracisë janë ringjallur në të gjithë globin. Shenjat dalluese të tij janë ato të njohura, përbuzja për shtetin e së drejtës, përbuzja për lirinë demokratike, përbuzja për vetë të vërtetën”.

Biden tha gjithashtu se nuk kishte “thjesht asnjë justifikim apo provokim për zgjedhjen e luftës nga Rusia. … Nuk është asgjë më pak se një sfidë e drejtpërdrejtë ndaj rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla të vendosur që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore. Dhe kërcënon të kthehet në dekada të luftës që rrënuan Evropën përpara se të vendosej rendi ndërkombëtar i bazuar në rregulla. Ne nuk mund të kthehemi tek ajo”.

Duke folur drejtpërdrejt me popullin rus, Biden tha: “Ju nuk jeni ai që jeni. Kjo nuk është e ardhmja që meritoni për familjet dhe fëmijët tuaj, po ju them të vërtetën. Kjo luftë nuk është e denjë për ju, popullin rus. Putini mund dhe duhet t’i japë fund kësaj lufte. Populli amerikan do të qëndrojë me ju”.

Më herët, pas një takimi dypalësh me Dudën në Pallatin Presidencial në Varshavë, Biden tha se neni 5 është një “angazhim i shenjtë” për Shtetet e Bashkuara, duke iu referuar artikullit që e trajton një sulm ndaj një vendi të NATO-s si një sulm ndaj të gjitha kombeve të NATO-s. “Liria juaj është liria jonë”, shtoi Biden.

Biden tha se Putini ishte “duke llogaritur në një NATO të ndarë” – gjë që Biden ka thënë vazhdimisht se nuk ka ndodhur – dhe se SHBA dhe Polonia duhet të qëndrojnë në “kontakt të vazhdueshëm”.

“Aftësia e Amerikës për të përmbushur rolin e saj në pjesë të tjera të botës mbështetet në një Evropë të bashkuar dhe një Evropë të sigurt,” tha Biden. “Stabiliteti në Evropë është jashtëzakonisht i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara për sa i përket interesit tonë jo vetëm në Evropë, por në mbarë botën”.

Biden aludoi gjithashtu për “ndjenjën e madhe të kërcënimit” që po ndjen populli polak nga bombardimet e gjera ruse vetëm 10 milje nga kufiri i tyre. Rreth 2 milionë refugjatë ukrainas kanë ikur përtej kufirit perëndimor në Poloni.

Të shtunën pasdite, Biden u takua me refugjatët, zyrtarët polakë dhe ofruesit e shërbimeve humanitare në stadiumin PGE Narodowy në Varshavë. Presidenti, i cili kishte vendosur edhe maskë, foli me kuzhinierin e Kuzhinës Qendrore të Botës, Jose Andres, ndërsa vizitonte tendat e ushqimit në oborrin e stadiumit, sipas raporteve të pishinës. Pasi foli me refugjatët, disa nga qyteti i shkatërruar juglindor i Mariupolit, ai e quajti Putinin “një kasap”.

Në takimin e Biden me Dudën, të dy udhëheqësit diskutuan “bashkëpunimin tonë të fuqishëm dypalësh të mbrojtjes, mbështetjen e SHBA-së për përpjekjet e Evropës për të reduktuar varësinë e saj nga energjia ruse dhe për të përmbushur qëllimet tona klimatike”, sipas një leximi të Shtëpisë së Bardhë.

Më herët të shtunën, Biden iu bashkua Sekretarit të Shtetit Antony Blinken në një takim në Warsaw Marriott me Ministrin e Jashtëm të Ukrainës Dmytro Kuleba dhe Ministrin e Mbrojtjes Oleskii Reznikov, ku diskutuan qëllimet ushtarake, diplomatike dhe humanitare. Ata diskutuan gjithashtu “veprimet e vazhdueshme për të mbajtur presidentin Putin përgjegjës për agresionin brutal të Rusisë, në koordinim me aleatët dhe partnerët tanë, duke përfshirë veprimet e reja të sanksioneve të shpallura nga Presidenti në Bruksel më 24 mars”, sipas një leximi të Shtëpisë së Bardhë.

Turneu i Biden në Varshavë erdhi pasi Rusia dukej se po zhvendoste fokusin e saj agresiv nga kryeqyteti ukrainas i Kievit për të ndërmarrë një përpjekje të ripërtërirë për të konsoliduar kontrollin në rajonin e diskutueshëm të Donbasit në lindje, sipas zyrtarëve rusë dhe amerikanë.

“Ne mendojmë se ata po përpiqen të ndërpresin zonën e Donbasit,” u tha gazetarëve në Pentagon të premten një zyrtar i lartë i mbrojtjes, “ata po vendosin prioritetet dhe përpjekjet e tyre në lindje të Ukrainës, dhe këtu ka ende shumë luftime të rënda”.

Sidoqoftë, Biden të shtunën dukej se hodhi disa dyshime mbi atë vlerësim. I pyetur nga një gazetar nëse ai mendon se Rusia ka ndryshuar strategjinë e saj, ai u përgjigj: “Nuk jam i sigurt se e kanë ndryshuar”.

Ofensiva e ngecur ruse në veri dhe perëndim të Kievit ka qenë një shqetësim i madh për Kremlinin, i cili ka parë humbje të mëdha trupash dhe rënie morale, sipas zyrtarëve amerikanë. Në të njëjtën kohë, Rusia ka intensifikuar sulmin e saj në qytetin verior të Chernihiv dhe qytetin perëndimor të Lvivit, rreth 40 milje nga kufiri polak, i cili të shtunën ishte vendi i një granatimi rus të një depoje karburanti.

Zëvendësministri i Jashtëm i Polonisë, Marcin Przydacz, tha të shtunën se Putini mund të jetë duke konsideruar “një lloj strategjie largimi për të shpëtuar fytyrën”.

“Rusia nuk i ka arritur qëllimet e saj. Ajo nuk e ka kapur Kievin, nuk e ka ndryshuar qeverinë e Ukrainës”, raportoi Associated Press. “Dhe kjo është vetëm për shkak të faktit se ushtria ukrainase po ecën kaq mirë.”

Biden është planifikuar të kthehet në Uashington, DC, më vonë të shtunën, duke u nisur nga aeroporti Chopin i Varshavës me një ndalesë karburanti në Mildenhall, U.K.