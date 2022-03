“Ju mund të vini tek ne”/ Turiqa i hap derën oligarkëve rus të vendosur nën sanksion

Oligarkët rusë janë të mirëpritur në Turqi, por do të duhet të respektojnë ligjin ndërkombëtar për të bërë biznes, tha sot ministri i Jashtëm turk, Mevlüt Çavuşolulu.





Turqia ka kritikuar ashpër pushtimin rus të Ukrainës, por në parim kundërshton sanksionet e vendosura nga aleatët e saj të NATO-s.

“Nëse gjeneralët rusë … ose ndonjë qytetar rus duan të vizitojnë Turqinë, sigurisht që munden”, tha Tsavousoglu në përgjigje të një pyetjeje në Forumin Ndërkombëtar të Dohas.

“Nëse do të thotë se këta oligarkë mund të bëjnë biznes në Turqi, atëherë sigurisht nëse është e ligjshme dhe jo në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, unë do ta konsideroj. Nëse është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, atëherë është çështje tjetër”, tha ai.

Dy jahte luksoze që i përkasin miliarderit rus Roman Abramovich janë ankoruar në resortet turke.