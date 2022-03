Kërcënimet e Medvedevit: Kemi të drejtë të përdorim armët bërthamore edhe armët konvencionale

Rusia ka të drejtë të përdorë armë bërthamore edhe përballë veprimeve sulmuese duke përdorur armë konvencionale, tha Dmitry Medvedev, ish-president rus dhe nënkryetar aktual i Këshillit të Sigurimit të vendit.





“Ne kemi një dokument të veçantë për parandalimin bërthamor. Ky dokument tregon qartë arsyet pse Federata Ruse ka të drejtë të përdorë armë bërthamore”, tha Medvedev, vendi i të cilit ka rreth 6000 koka bërthamore – stoku më i madh në botë i armëve bërthamore.

“Ka disa prej tyre, më lejoni t’ju kujtoj: Situata numër një është kur Rusia goditet nga një raketë bërthamore. Rasti i dytë është çdo përdorim i armëve të tjera bërthamore kundër Rusisë ose aleatëve të saj. E treta është një sulm ndaj një sulmi kritik, infrastruktura që do të ketë paralizuar pengesat tona bërthamore. Dhe rasti i katërt është kur ka një akt agresioni kundër Rusisë dhe aleatëve të saj, i cili rrezikon vetë ekzistencën e vendit, edhe pa përdorimin e armëve bërthamore, pra me përdorimin e armëve konvencionale”, tha ai.

Ai shtoi se ekziston “vendosmëria për të mbrojtur pavarësinë, sovranitetin e vendit tonë, për të mos dhënë asnjë arsye për të dyshuar as më të voglin se jemi të gatshëm t’i japim një përgjigje të denjë çdo cenimi të vendit tonë, pavarësisë së tij”.

Nga ana e tij, ministri rus i Mbrojtjes Sergei Shoigu u shfaq në publik për herë të parë pas dy javësh në një video të drejtuar prej tij në një takim për buxhetin e armatimeve të Rusisë.

“Ne vazhdojmë të dorëzojmë armë dhe pajisje paraprakisht përmes kredisë. Prioritetet janë armët me rreze të gjatë, me precizion të lartë, pajisjet e avionëve dhe ruajtja e gatishmërisë së forcave strategjike bërthamore”, tha ai.

It took two weeks, but Russia has finally released a slightly more convincing proof-of-life video of Sergei Shoigu after the defense minister vanished without explanation pic.twitter.com/tt3db5PoyW — max seddon (@maxseddon) March 26, 2022

Komentet e shtynë presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky të paralajmëronte në një lidhje video në Forumin e Dohas në Katar se Moska ishte një kërcënim i menjëhershëm për botën. “Rusia mburret se mund të shkatërrojë me armë bërthamore, jo vetëm një vend, por të gjithë planetin”, tha ai.

Kryeministri japonez Fumio Kishida tha sot se perspektiva e përdorimit të armëve bërthamore nga Rusia ishte “gjithnjë e më reale” dhe përshëndeti vizitën e ambasadorit amerikan në Hiroshima, qyteti i parë që u sulmua me armë bërthamore.

Japonia, i vetmi vend që është sulmuar me armë atomike, ka deklaruar vazhdimisht kundërshtimin e tij ndaj armëve bërthamore. Kishida, i cili përfaqëson Hiroshimën në parlament, vizitoi sot monumentin e qytetit dhe muzeun e paqes me ambasadorin e SHBA në vend Ram Emanuel.

“Kur përdorimi i mundshëm i armëve bërthamore nga Rusia bëhet gjithnjë e më real, unë besoj se vizita e ambasadorit Emanuel në Hiroshima dhe përvoja e tij për të parë realitetin bërthamor do të jetë një mesazh i fortë për komunitetin ndërkombëtar. “Unë mendoj se vizita jonë ishte thelbësore”.

Ai tha se pushtimi rus i Ukrainës tregoi vështirësitë e krijimit të një bote pa armë bërthamore.

My first time in Hiroshima today, to follow Japanese Prime Minister Fumio Kishida & US Ambassador to Japan Rahm Emanuel pay tribute to victims of the Hiroshima bombings amid Russia’s nuclear saber rattling. They laid wreaths at the victims memorial: pic.twitter.com/vwmcr6YhZy — Michelle Ye Hee Lee (@myhlee) March 26, 2022

Putin nuk ka kërcënuar drejtpërdrejt me një sulm bërthamor. Por ai paralajmëroi gjatë pushtimit të 24 shkurtit se kushdo që bllokon Rusinë do të përballet me “pasoja të tilla që nuk do t’i shihni kurrë në historinë tuaj” – një deklaratë që disa liderë e kanë marrë si një kërcënim për përdorimin e armëve bërthamore.

Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov tha të martën se Rusia do të përdorë armë bërthamore vetëm në rast të “një kërcënimi ekzistencial për vendin tonë”.

Udhëheqësit e Grupit të Shtatë kanë paralajmëruar Rusinë të enjten që të mos përdorë armë biologjike, kimike apo bërthamore në luftën në Ukrainë.

Rusia kryen stërvitje ushtarake në ishujt e diskutueshëm me Japoninë

Rusia ka kryer stërvitje ushtarake në ishujt që pretendojnë Tokion, raportuan mediat japoneze të shtunën, disa ditë pasi Moska ndërpreu bisedimet me Japoninë në Ukrainë. Rrethi Ushtarak Lindor i Rusisë ka njoftuar se po kryen stërvitje ushtarake në Ishujt Kuril, me më shumë se 3,000 trupa dhe pajisje të fuqishme, njoftoi agjencia ruse e lajmeve Interfax.

Nuk përmendet se në cilin arkipelag, i vendosur midis Gadishullit Kamçatka të Rusisë dhe ishullit më verior të Japonisë, Hokkaido, u zhvilluan stërvitjet. Mediat japoneze, megjithatë, raportuan se stërvitjet po mbaheshin në territorin e pushtuar nga sovjetikët në fund të Luftës së Dytë Botërore, e cila pretendohen nga Tokio.

Katër ishujt, të cilët Rusia i quan Kurilët e Jugut dhe Japonia Territoret Veriore, kanë qenë subjekt i më shumë se 70 viteve të konfliktit midis dy vendeve.

Si rezultat i konfliktit, Rusia dhe Japonia nuk kanë nënshkruar ende një traktat paqeje për t’i dhënë fund Luftës së Dytë Botërore.

Të premten, Ministria e Jashtme japoneze njoftoi se do të ngrijë asetet e 25 rusëve të tjerë dhe do të ndalojë eksportet në 81 organizata ruse, si pjesë e sanksioneve për pushtimin rus të Ukrainës.

Kryeministri japonez Fumio Kishida ka thënë se Japonia do të marrë hapa për të hequr regjimin tregtar të kombit më të favorizuar nga Rusia dhe për ta parandaluar atë nga shmangia e sanksioneve ekonomike duke përdorur burimet digjitale.