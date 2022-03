Kriptovalutat nuk janë kërcënimi kryesor për regjimin e sanksioneve

Javën e kaluar, Senatorja amerikane, Elizabeth Warren (D-MA) prezantoi Aktin e Përmirësimit të Përputhshmërisë së Sanksioneve të Aseteve Digjitale, për të cilin ajo argumenton se është i nevojshëm për të mbyllur zbrazëtirat që mund të lejojnë oligarkët rusë të shmangin sanksionet duke përdorur kriptovalutat. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre kanë vendosur një sërë sanksionesh të gjera dhe gjithnjë në rritje kundër Rusisë, me një qëllim të dyfishtë: të bëjnë presion ndaj Vladimir Putinit dhe këshilltarëve të tij me ndikim për t’i dhënë fund luftës duke rrëmbyer pasuritë e tyre dhe duke ndrydhur stilin e tyre të jetesës, dhe duke ndërprerë aksesin në burimet që mund të ndihmonin në nxitjen e makinës ruse të luftës. Nëse elita ekonomike e Rusisë, me vlerë miliarda dollarë, thjesht mund të transferojë pasurinë e saj në asete digjitale dhe t’i tregtojë ato lirshëm, masa do të shkatërronte regjimin e sanksioneve. Por frika se kriptovalutat funksionojnë si zbrazëtirë sanksionesh, përgënjeshtron të paktën tre mite rreth teknologjisë dhe rrezikon të shpërdorojë kohën dhe burimet nga format e tjera, më efektive të krijimit të shtetit ekonomik.





Së pari, kriptomonedha është një mjet këmbimi që përdor teknika kriptimi për të kontrolluar krijimin e njësive dhe për të verifikuar transferimin e fondeve. Ndryshe nga dollari, i kontrolluar nga Rezerva Federale dhe Departamenti i Thesarit për politikën monetare dhe fiskale, tregon se kriptomonedha nuk është nën kontrollin e qeverisë. Në vend të kësaj, transaksionet kryhen në një blockchain të decentralizuar, i cili është një libër që regjistron në mënyrë të përhershme dhe publike të gjitha transaksionet. Por decentralizimi nuk është sinonim i anonimitetit apo mungesës së llogaridhënies. Përkundrazi, duke qenë se të gjitha transaksionet janë publike, oligarkët që transferojnë para janë në shumë raste të hapura për shqyrtim publik. Transaksionet e oligarkëve mund të jenë pseudonime, por zbatimi i ligjit është përgjithësisht i vëmendshëm ndaj transaksioneve të mëdha, gjë që është mënyra se si një çift famëkeq që pastroi miliarda në kriptovaluta u dënua kohët e fundit. Shuma e parave e nevojshme për të bërë një ndryshim në drejtim të evazionit të sanksioneve do të ngrinte në mënyrë të ngjashme flamujt lart.

Së dyti, dhe ndoshta më thelbësore, asetet e oligarkëve rusë me bazë rubla mund të konvertohen në kriptomonedhë vetëm nëse gjejnë një blerës. Për shembull, nëse do të përpiqeshin të blinin Bitcoin, ata do të gjenin një sasi shumë jo tërheqëse rubla-bitcoin, të nxitur në mënyrë të pafavorshme nga numri i rusëve mesatarë që përpiqen të blejnë Bitcoin. Prandaj, oligarkët mund të luftojnë për të gjetur blerës në ato vëllime, dhe ata gjithashtu ka të ngjarë të paguajnë një çmim jo tërheqës. Në lidhje me këtë, shumica e aseteve të mbajtura nga elitat ruse janë ngrirë dhe sasia e likuiditetit të kriptove është një pjesë e tregut global të monedhës, gjë që krijon probleme shtesë për individët që kërkojnë të lëvizin sasi të mëdha kapitali nëpërmjet kriptomonedhës.

Së treti, shumë shkëmbime të kriptove kanë vendndodhje fizike që krijojnë ndjeshmëri ndaj regjimeve ekzistuese të sanksioneve të bazuara në vend. Për shembull, Coinbase është një kompani amerikane dhe shkëmbimi më i madh i kriptomonedhave për nga vëllimi. Nga njëra anë, Coinbase mban një angazhim për decentralizimin dhe vaksinimin nga kontrolli i qeverisë qendrore. Nga ana tjetër, Coinbase ka një nxitje për të shmangur iniciativat rregullatore drakoniane, dhe për këtë arsye ka stimuj për t’iu përmbajtur sanksioneve të qeverisë.

Në të vërtetë, megjithëse deklaratat e hershme nga kompania sugjeruan se Coinbase nuk do të bllokonte transaksionet ruse, ata e kanë ndryshuar kursin, duke thënë se janë të përkushtuar ndaj pajtueshmërisë me sanksionet dhe se “sanksionet luajnë një rol jetik në promovimin e sigurisë kombëtare dhe frenimin e agresionit të paligjshëm”. Për shkak se shkëmbimet si Coinbase i nënshtrohen rregulloreve të “njihni klientin tuaj”, ato mund të identifikojnë dhe ngrijnë lehtësisht llogaritë e mbajtura nga elitat ruse.

Shkëmbimet e decentralizuara si dYdX, të cilat mbështeten në teknologjinë peer-to-peer, mund të përbëjnë një kërcënim më të madh për regjimin e sanksioneve, pasi shkëmbime të tilla nuk i nënshtrohen ligjeve të “njohni klientin tuaj”, duke i lejuar elitave ruse të errësojnë më lehtë identitetin e tyre. Thënë kështu, shkëmbimet e decentralizuara mund të monitorojnë ende aktivitetin e llogarisë dhe transaksionet e mëdha mund të ngrenë ende alarmin e qeverisë. Më tej, vëllimi i Binance, Coinbase dhe shkëmbimeve të tjera të centralizuara i tejkalon shumë shkëmbimet e decentralizuara dhe këto shkëmbime të decentralizuara nuk lejojnë tregtimin e dollarëve, që do të thotë se dikush duhet të ketë hyrë përmes kriptomonedhës në fillim.

Disa vëzhgues mund të kundërshtojnë se mund të ketë zgjidhje të tjera të bazuara në kripto për regjimin e sanksioneve. Për shembull, elitat e zgjuara ruse mund të përdorin “shërbimet e përzierjes së kriptove”, të cilat i ndajnë tregtitë e mëdha në më të vogla dhe më pak të dukshme për t’i shpëtuar zbulimit; Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare ka lëshuar së fundmi një paralajmërim për këtë qëllim. Mikserët janë në thelb kuti të zeza që mjegullojnë lidhjen midis dërguesve dhe marrësve në transaksionet kripto. Ata e bëjnë këtë duke bashkuar të gjitha kriptomat që hyjnë në mikser në mënyrë që të mund të vërehet vetëm se një dërgues ka transferuar fonde në ‘mikser’ dhe se një marrës ka marrë fonde nga ‘mikser’, por jo që marrësi ka marrë fondet nga një dërgues specifik.

Por përsëri, kjo metodë ngre pyetje praktike dhe anonimiteti për elitën ruse – do të ishte joefikase dhe kërkon shumë kohë të përziheshin sasi të mëdha përmes mikserëve në këtë mënyrë, dhe shumë shkëmbime kriptomonedhash e shënojnë monedhën që ka kaluar përmes një mikser si “të ndotur”, duke e cilësuar është e vështirë të tregtohet. Përzierësit mund të funksionojnë mirë për sasi të vogla dhe për qytetarët që përpiqen të shmangin, për shembull, kontrollet e Putinit, por janë të këqija për përpjekjen për të fshehur qindra miliona dollarë. Hajdutët e kriptove të përshkruar më sipër u kapën edhe pas përzierjes për shkak të sasive të mëdha në lojë.

Po në lidhje me mundësinë që qeveria ruse të mund të minojë Bitcoin ose monedha të tjera digjitale për të ushqyer makinën e saj ushtarake? Disa prova sugjerojnë, për shembull, se Irani ka minuar Bitcoin për t’iu shmangur sanksioneve. Megjithatë, bërja e një gjëje të tillë në vëllime të mëdha është tepër e kushtueshme – miniera kërkon kohë dhe energji intensive, kjo është arsyeja pse Irani në fund e ndaloi minierën e Bitcoin pasi shkaktoi një seri ndërprerjesh të energjisë elektrike. Për të goditur regjimin e sanksioneve, Rusisë do t’i duhej të minonte në vëllime astronomike, duke e bërë atë një mjet joefikas, jopraktik dhe si rrjedhim të pamundur për t’i shmangur ato.

Në përputhje me madhësinë e këtyre sfidave, nuk ka asnjë provë që sugjeron se kripto është përdorur ose do të përdoret në mënyrat e liga të sugjeruara nga ligjvënësit. Për më tepër, edhe nëse një farë evazioni ndodh përmes këtyre kanaleve, ka të ngjarë të jetë i vogël në shtrirje dhe, për rrjedhojë, të mos jetë një kërcënim i rëndësishëm për regjimin e sanksioneve. Problemet kryesore me evazionin e sanksioneve kanë të bëjnë me çështjet më të vjetra, jo-kriptomatike: së pari, “kalorësit e zinj” ose shtetet miqësore me Kremlinin, të cilat do të kalojnë burimet në duart e tyre; dhe së dyti, asetet e fshehura dhe përndryshe kufitare në parajsa fiskale ose vende me të drejta të forta pronësie që në fakt u përkasin miqve të Putinit. E para është një shkak i madh për shqetësim për Departamentin e Shtetit, veçanërisht në kontekstin e ndihmës kineze për rusët. Kjo e fundit përfshin detyrën e zellshme si ‘macja me miun’ për të zbuluar kompanitë e guaskës. Evazioni i sanksioneve ka ekzistuar për dekada para ardhjes së kriptomonedhave.

Si i tillë, zyrtarët qeveritarë duhet të kushtojnë kohë dhe burime që përndryshe do të shkonin për mbylljen e zbrazëtirave të kriptove për zbatimin e regjimit ekzistues të sanksioneve, i cili po dëmton elitat ruse, dhe duke eksploruar mjete të tjera, më konvencionale të krijimit të shtetit ekonomik.

National Interest