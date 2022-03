Ministria e Bujqësisë përditëson të dhënat për Gripin e Shpendëve: Po punojmë për shuarjen e vatrave! Dëmshpërblimi, proces që do zgjasë!

Në një konferencë për mediat, zëvendësministrja e Bujqësisë, Ermira Gjeçi deklaroi se vijon puna për asgjësimin e shpendëve të zbuluara si të prekura nga sëmundja e gripit.

Sipas Gjeçit, nuk ka raste të tjera të përhapjes në qytete të tjera, ndërsa shtoi se, po punohet që të parandalohet përhapja e gripit të pulave në fermat e tjera. Gjeçi ka deklaruar se ushqimet që po tregtohen nuk kanë rrezik dhe se ato janë të kontrolluara.

Deklarata e Zëvendësministres së Bujqësisë, Ermira Gjeçi:

Në lidhje me situatën e gripit të shpendëve, gjatë 24 orëve të fundit nuk kemi patur konfirmime për asnjë rast të ri nga ISUV, Po ashtu nuk ka patur as denoncime apo njoftime në numrin e gjelbër “0800 33 66”. Në të gjithë territorin e vendit vazhdon procesi i eliminimit dhe groposjes së shpendëve të ngordhur sipas Planit të Kontigjencës dhe protokolleve përkatëse duke zbatuar rregullat e mirëqenies së kafshëve në maksimumin e mundësive reale logjistike.

AKVMB ka vazhduar monitorimin e situatës me veterinerët zyrtarë të shërbimit me kontrolle në ferma me drejtim për prodhim vezë, mishi dhe miks, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Nga kontrollet e kryera për monitorim, situata paraqitet e shëndetshme, pasi nuk ka vatra të tjera të dyshuara. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit po vazhdon rregullisht kontrollet në të gjithë territorin e vendit dhe nuk janë konstatuar shkelje apo problematika.

Gjithashtu, u miratua urdhri Nr.131, datë 25.3.2022 “Për marrjen e masave kufizuese për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjes së influencës aviare në shpendë, në mjediset e hapura dhe në tregjet e kafshëve të gjalla” dhe po vijojmë bashkëpunimin me njësitë e bashkëqeverisjes vendore në lidhje me marrjen e masave për ndalimin e tregtimit të shpendëve të gjallë në mjediset e hapura të pamiratuara për shitjen e tyre, përfshirjen e trupës veterinare në rritjen e vigjilencës dhe ndërgjegjësimit të fermerëve.

Aktualisht nuk kemi asnjë rast të ri të konfirmruar. Nuk kemi asnjë stabiliment me drejtim prodhim për mish të infektuar

Janë marrë masat për kontrollin e lëvizjes së shpendëve nga ferma në fermë dhe nga ferma në tregje përkatësisht për qarkun Durrës, Dibër, Korçë dhe Fier. Po kryejmë monitorimin e vazhdueshëm në Organizatën Botërore të Shëndetit të Kafshëve mbi situatën epidemiologjike të shfaqjes së influencës aviare me qëllim marrjen e masave kufizuese për importin në vend.

Po fuqizojmë flotën e veterinerëve zyrtarë. Jemi në monitorim të vazhdueshëm të të gjithë territorit

Vazhdojmë fushatën sensibilizuese për informimin e fermerëve mbi evidentimin dhe raportimin e rasteve të dyshuara. Është e rëndësishme të theksojmë vazhdimisht se ushqimet në tregun tonë, në qendrat e licensuara janë të sigurta për konsumatorin. Nuk ka asnjë rrezik nga konsumi i mishit dhe vezëve të gatuara me temperature më të larta se 70 gradë Celsius siç është edhe procedura normale e gatimit. Në faqet web të Ministrisë së Bujqësisë, Autoritetit Kombëtar të Ushqimit si dhe të Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve mund të gjeni informacionin e nevojshëm për konsumatorët dhe fermerët.