Nuk ka gol në Barcelonë, mbyllet pjesa e parë në ndeshjen Spanjë-Shqipëri, kuqezinjtë vetëm një rast të artë

Është mbyllur 0-0 pjesa e parë e ndeshjes miqësore mes Spanjës dhe Shqipëri, sfidë që luhet në “RCDE Stadium”, teksa kuqezinjtë e Edi Rejës do të zhvillonin një pjesë të parë relativisht të mirë përballë djemve të Luis Enriques.





Ferran Torres jep sinjalin e parë në portën e Etrit Berishës në minutën e 5-të, me gardianin shqiptarë që pret gjuajtjen e spanjollit. Po ashtu edhe Gavi do të provonte t’i afrohet portës së Berishës me një ritëm shumë të shpejtë, por bllokohet në kohë nga Marash Kumbulla.

Ndërsa kuqezinjtë do të përgjigjeshin me Sokol Cikalleshin 13’ i cili rrëzohet në zonë, pas një ndërhyrje nga Eric Garcia, djemtë tonë kërkojnë penallti por nuk është i këtij mendimi gjyqtari i cili lejon vazhdimin e lojës.

Edhe pse është një miqësore trajneri Edi Reja kërkon ta shfrytëzojë në maksimum këtë ndeshje, ku ka zgjidhur dilemat për sa i përket sulmit. Formacioni është ai i zakonshmi 3-4-1-2 me Brojën dhe Cikalleshin që do të formojnë dyshen e sulmit.

Përsa i përket shiritit të kapitenit, do ta mbajë portieri Etrit Berisha edhe pse në konferencën e fundit përkrahë trajnerit doli mbrojtësi Elseid Hysaj.

Formacionet Zyrtare

SPANJA: Martin; Carvajal, Garcia, P.Torres, Alonso; Gavi, Rodri, Pedri; F.Torres, Morata (k), Sarabia. Trajner: Luis Enrique.

SHQIPËRIA: Berisha (k); Gjimshiti, Kumbulla, Ismajli; Hysaj, Gjasula, Laçi, Balliu; Bare; Broja, Cikalleshi. Trajner: Edy Reja.

Minutë pas minute

45’ Sarabia tenton portën nga një goditje dënimi , por nuk gjen katërkëndorin.

44’ Karton i verdhë për Gjimshitin pas një faulli ndaj Moratës.

43’ Shpërthim spektakolar i Brojës në krahun e djathtë, kalon dy mbrojtës dhe nis topin për Cikalleshin i cili nuk arrin të devijojë para portës.

38’ Shpërthim i Brojës në krahun e djathtë, ku bën 40 metra me topin në këmbë mes futbollistëve kundërshtarë dhe në fund fiton një goditje këndi.

34’ Pedri provon me një gjuajtje të shpejtë nga e majta e sulmit, Berisha është në pozicion.

32’ Vazhdon e njëjta tablo, me spanjollët që mbajnë topin, por asnjë prej tyre nuk arrin të shfaqet rrezikshëm para Berishës.

28’ Presing i lartë i përfaqësueses shqiptare, që mundohet të mbajë Spanjën sa më larg portës së Berishës, duke ndaluar ndërtimin e aksioneve nga mbrojtja.

22’ Dominim i spanjollëve në këto minuta të para, por kuqezinjtë kanë arritur të kontrollojnë rreziqet e mëdha para Berishës.

20’ Pedri gjuan në kufijtë e zonës, Berisha ia del të kontrollojë sferën e shmangë rrezikun.