Putin tashmë e ka shpallur 9 majin si fundin e luftës në Ukrainë në të njëjtën datë kur Rusia mundi nazistët në Luftën e Dytë Botërore

Vladimir Putin tashmë ka shpallur ‘fundin’ e luftës në Ukrainë, kanë pohuar zyrtarët në Kiev, në të njëjtën datë që Rusia feston mposhtjen e nazistëve në Luftën e Dytë Botërore.





Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës tha se propaganda ruse ‘imponon idenë se lufta duhet të përfundojë para 9 majit 2022′.

Rusia mban një paradë ekstravagante të ditës së fitores në Sheshin e Kuq të Moskës në atë datë çdo vit, për të shënuar dorëzimin e Gjermanisë naziste dhe fundin e Luftës së Dytë Botërore.

Në një postim në Facebook, shtabi i përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës tha: “Sipas informacioneve të disponueshme, në mesin e personelit të forcave të armatosura të Federatës Ruse, vazhdimisht po kryhet punë propagandistike, e cila imponon idenë se lufta duhet të përfundojë përpara datës 9 maj 2022.’

Ata gjithashtu pretenduan se institucionet mjekësore të Rusisë, të ngritura në territorin afër kufirit me Ukrainën, janë “të pushtuara nga ushtarakë të plagosur të Federatës Ruse që morën pjesë në luftën kundër Ukrainës dhe u ndeshën me njësi të forcave të mbrojtjes në luftim”.

Posta e forcave të armatosura ukrainase shtoi: “Si një çështje urgjente, armiku po merr masa për të rinovuar aftësinë luftarake të njësive ajrore të trupave ajrore, të cilat kishin pësuar humbje kritike si në fuqi punëtore ashtu edhe në pajisje ushtarake”.

Forcat e armatosura të Ukrainës thanë se pushtuesit rusë po përballen me “vështirësi të mëdha” në qytete të Ukrainës dhe “nuk kanë mbështetjen e popullatës lokale”.

Ata pretenduan se, në Krime, një brigadë ruse mbajti një ceremoni për 100 anëtarët e vdekur të njësisë. Ata thanë se skena të ngjashme janë parë në qytetin e Sevastopolit, ku ata pretenduan se marinsat në flotën e Detit të Zi ishin vrarë.

Përditësimi i Forcave të Armatosura të Ukrainës tha se trupat ruse kishin ngritur një “kamp filtrimi” në Dokuchaivsk, në rajonin e Donetsk, për civilët që përpiqen të largohen nga qyteti i rrethuar i Mariupol.

Ata pretenduan se njerëzit ishin detyruar të evakuonin Kreminën dhe Rubizhne përpara se të deportoheshin në rajonin e Voronezhit dhe se fermerëve iu sekuestruan traktorët në rajonin e Chernihiv, ndërsa trupat ukrainase hapën zjarr artilerie mbi një regjiment tankesh rus në rajonin e Kharvivit.

Festimi i madh i fitores së Rusisë në Luftën e Dytë Botërore mbahet çdo vit, një ditë pasi Evropa Perëndimore feston Ditën e Fitores më 8 maj për shkak të diferencës kohore midis Rusisë dhe vendeve të tjera të Bllokut Sovjetik dhe kohës së Evropës Qendrore.

Dita e Fitores në Rusi është një festë kombëtare, duke mbyllur shumicën e zyrave publike, shkollave dhe bizneseve, dhe për shkak të vendeve të tjera më pro-ruse që transmetojnë fjalimin e presidentit rus për ditën e fitores, ngjarja është një nga rastet më të ndjekura në botë të vitit.

Në vitin 2020, ngjarja u shty për më vonë gjatë vitit për shkak të pandemisë së koronavirusit, pavarësisht se ishte 75-vjetori i rëndësishëm i dorëzimit nazist në 1945, në orën 23:01 me kohën e Evropës Qendrore.

Për Moskën, e cila është në orën standarde të Moskës, fundi i luftës në Evropë erdhi pas mesnatës, që do të thotë se vendi feston një ditë më vonë.

Putin urdhëroi që ngjarja e vitit 2020 të zhvillohej më 24 qershor, duke përdorur rreth 14,000 ushtarë që kishin pasur tashmë koronavirus, dhe kështu kishin zhvilluar imunitet kundër virusit.

Në vitin 2021, ngjarja vazhdoi si zakonisht, pavarësisht se Rusia regjistroi të paktën 8,000 infeksione të reja çdo ditë në atë kohë.

Lufta e Rusisë në Ukrainë – e synuar të jetë një mision ushtarak njëditor për të prerë kokat e qeverisë dhe për ta rikthyer vendin nën ndikimin e Moskës – tani po kalon në muajin e dytë me humbje të mëdha për të dyja palët.

Rreth 300 njerëz u vranë në një sulm ajror rus javën e kaluar që shpërtheu në hapjen e një teatri në Mariupol, thanë autoritetet ukrainase të premten, në atë që do ta bënte atë sulmin më vdekjeprurës të njohur të luftës ndaj civilëve deri më tani.

Në një përpjekje për të mbrojtur qindra njerëz që fshiheshin brenda teatrit, fjala ‘FËMIJË’ në rusisht ishte shtypur me germa të mëdha të bardha në tokë në dy vende jashtë ndërtesës madhështore me kolona për ta bërë atë të dukshëm nga ajri.

Për ditë të tëra, qeveria në qytetin e rrethuar dhe të rrënuar të Mariupolit nuk ishte në gjendje të jepte një numër të viktimave për sulmin e 16 marsit.

Në njoftimin e numrit të të vdekurve në kanalin e saj Telegram të premten, ajo citoi dëshmitarë okularë. Por nuk ishte e qartë nëse punonjësit e urgjencës kishin përfunduar gërmimin në rrënojat e Teatrit të Dramës në Mariupol ose se si dëshmitarët arritën në figurë.

Megjithatë, tabloja e shfaqur është e sigurt që do të nxisë akuzat që Moska ka kryer krime lufte duke vrarë civilë, qoftë me dashje apo me zjarr pa dallim. Dhe kjo mund të rrisë presionin ndaj NATO-s për të rritur ndihmën ushtarake.

Aleanca ka refuzuar deri më tani të furnizojë avionë luftarakë ose të krijojë një zonë ndalim-fluturimi mbi Ukrainë nga frika e hyrjes në një luftë me Rusinë.

Kjo vjen pasi Vladimir Putin akuzoi sot Perëndimin se po përpiqet të anulojë Rusinë gjatë një përçartjeje të jashtëzakonshme mes luftës së lëkundur në Ukrainë.

SHBA, BE dhe Britania e Madhe e kanë goditur Rusinë me sanksione pas sulmit të Putinit ndaj Ukrainës – duke e shkëputur atë nga sistemet bankare dhe tregtia – ndërkohë që markat perëndimore tërhiqen duke e lënë ekonominë e tij në rrënim.

Por Putini u zemërua veçanërisht me vendimin e disa institucioneve perëndimore për të hequr veprat e artistëve, autorëve dhe kompozitorëve rusë në përgjigje të luftës.

Në qytetet e Ukrainës, dita ditës ngjajnë gjithnjë e më shumë me rrënojat që forcat ruse lanë pas në fushatat e tyre në Siri dhe Çeçeni, mjerimi për civilët bëhet gjithnjë e më i mprehtë.

Në kryeqytetin, Kiev, hiri i të vdekurve po grumbullohet në krematoriumin kryesor, sepse kaq shumë të afërm janë larguar, duke lënë mbetje. Qyteti verior i rrethuar i Chernihiv është tashmë i vdekur.

Chernihiv humbi fillimisht urën e tij kryesore rrugore mbi lumin Desna nga një sulm ajror rus këtë javë. Granatimet pasuese dëmtuan një urë për këmbësorë, duke bllokuar banorët e mbetur brenda qytetit pa energji, ujë dhe ngrohje, thanë autoritetet. Më shumë se gjysma e popullsisë së Chernihiv prej 285,000 të paraluftës mendohet se ka ikur.

Për të pambrojturit – të moshuarit, fëmijët dhe të tjerët të paaftë për t’u bashkuar me miliona që po shkojnë drejt perëndimit – mungesa e ushqimit duket në një vend të njohur dikur si shporta e bukës për botën.

Në Kharkivin e bombarduar pamëshirshëm, kryesisht gra të moshuara u rreshtuan në mënyrë stoike për të mbledhur ushqime dhe furnizime të tjera urgjente këtë javë, ndërsa shpërthimet u përplasën në distancë. E ngacmuar nga pritja, një vajzë e re shikonte teksa një thikë vullnetare preu një pllakë gjigante djathi, duke gdhendur feta të trasha, një për çdo person të uritur.