Sot luhet miqësorja Spanjë- Shqipëri/ Çfarë pritet të ndodhë në këtë përballje,formacionet dhe surprizat e ndeshjes

Spanja do të luftojë për t’i bërë tri fitore radhazi në të gjitha kompeticionet. Ajo do të përballet me Shqipërinë në një miqësore ndërkombëtare në stadiumin RCDE(Estadi Cornellà-El Prat) sonte në mbrëmje.





Nga ana tjetër, La Roja mundi 1-0 Suedinë në ndeshjen e tyre të fundit në nëntor, ndërsa Shqipëria fitoi 1-0 ndaj Andorrës në ndeshjen e fundit të kualifikimeve për Kupën e Botës 2022.

Spanja siguroi me lehtësi vendin e saj në Kupën e Botës 2022 duke përfunduar në krye të Grupit B me 19 pikë të mbledhura nga tetë ndeshje.

Skuadra e Luis Enrique pësoi një humbje 2-1 ndaj Francës në finalen e Ligës së Kombeve të UEFA-s në tetor, por ata ishin fitues në katër ndeshjet e fundit kualifikuese të Kupës së Botës, kështu që vendasit do të hyjnë në këtë garë me rezultate pozitive.

Spanja do të zhvillojë dy miqësoret me Shqipërinë dhe Islandën deri në përfundim të muajit mars përpara se të përballet me kundërshtarët e saj, Portugalinë në Ligën e Kombeve të UEFA-s në fillim të qershorit.

Megjithatë, skuadra e Enrique-s do të mendojë tashmë për Kupën e Botës dhe ata do të bëjnë përpjekje për të lënë një përshtypje të mirë në këtë kompeticon që prej triumfit të tyre në 2010.

Ndërkohë, Spanja arriti në gjysmëfinalen e Euro 2020 dhe sigurisht që është në gjendje të japë një performancë të shkëlqyer kete vit në Kupën e Botës, edhe për faktin që tanimë skuadra ka potencial të rinjsh jashtëzakonisht të talentuar.

Shqipëria, megjithatë, nuk do të konkurrojë në Kupën e Botës 2022, pasi ka përfunduar e treta në Grupin I, duke marrë 18 pikë nga 10 ndeshjet e saj, dy pikë prapa Polonisë së vendit të dytë.

Kuqezinjtë nuk janë kualifikuar asnjëherë në finalet e një Botërori, por konkurruan në Euro 2016, duke humbur dy nga tre ndeshjet e tyre për të dalë nga turneu në fazën e grupeve.

Skuadra e Edoardo Rejas do të zhvillojë këtë ndeshje pas fitores 1-0 ndaj Andorrës nëntorin e kaluar, dhe ata gjithashtu do të përballen me Gjeorgjinë në një miqësore këtë muaj përpara se të kthejnë vëmendjen në Ligën e Kombeve UEFA, duke filluar fushatën e tyre kundër Islandës në fillimi i qershorit.

Shqipëria pati vështirësi në ndeshjen e fundit , duke pësuar disfatë 5-0 nga Anglia, ndërsa nuk ka dalë fituese në ndeshjet e saj miqësore që nga fundi i 2017-ës.

Kombëtarja jonë kanë humbur secilën nga shtatë ndeshjet e fundit kundër Spanjës, duke përfshirë një humbje 3-0 në takimin e tyre të fundit në 2017, ndërsa ata nuk kanë shënuar as gol kundër La Roja që nga humbja 5-1 në shtator 1993.

Trajneri i Spanjës, Enrique e ka lënë David de Gean jashtë skuadrës së tij, pavarësisht formës mbresëlënëse të portierit të Manchester United këtë sezon.

David Raya i Brentford do të shpresojë të bëjë debutimin e tij për La Roja gjatë dy ndeshjeve të tyre të ardhshme, ndërsa lojtarë si Carlos Soler, Hugo Guillamon, Gavi, Raul de Tomas dhe Yeremi Pino duhet të përfshihen të gjithë.

Enrike pritet të dërgojë një ekip relativisht me përvojë në fushë për këtë lojë, megjithatë, me Ferran Torres, Pablo Sarabia dhe Dani Olmo që ka të ngjarë të startojë si treshen e parë, që sjell që Alvaro Morata, i cili është golashënuesi kryesor në skuadër me 23 gola gjithsej, mund të duhet të pranojë një vend në stol.

Sa i përket Shqipërisë, Enea Mihaj është detyruar të tërhiqet nga skuadra për shkak të testit pozitiv me COVID-19, ndërsa në këtë ndeshje nuk do të përfshihet edhe Nedim Bajrami për shkak të dëmtimit.

Trajneri Reja ka gjasa të dërgojë në fushë formacionin 3-5-2, me Rey Manaj dhe Myrto Uzuni, të cilët kanë 10 gola ndërkombëtarë mes tyre, si dy të parët.

Armando Broja, surpriza e kësaj ndeshje, i cili ka shkëlqyer si i huazuar te Southampton këtë sezon, mund të përfshihet në një fazë gjatë ndeshjes.