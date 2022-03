(VIDEO) “Jemi lind të dashuruar”/ Enca publikon mesazhet e “fiksimit”

Enca Haxhia padyshim është nja nga këngëtaret më seksi të estradës shqiptare. Ajo numëron plotë 2.4 milion ndjekës në Instagram.





Enca ia del gjithmonë të bëjë zhurmë me projektet muzikore, e sidomos me paraqitjen e saj. Kohëve të fundit ajo ka qenë shumë aktive në instagramin e saj, duke ndarë me ne foto provokuese nga pushimet e saj ekzotike, si fillim në Zanzibar e më pas në destinacionin e preferuar të vipave, Dubai.

Mirëpo në ndryshim nga herët e tjera, këtë herë autorja e hitit “Bow Down” ka ndarë në storin e saj një video me një lumë mesazhesh nga një fans i çmendur i saj.

“Jemi të dashuruar të lindur, spo mundem më pa ty, jemi bashk” janë vetëm disa nga mijëra mesazhet që lexohen në videon e postuar nga Enca.

Me sa duket këngëtares i është sosur durimi duke i bërë publike këto mesazhe, ku shkruan: “E dini kuptimin e fjalës Stalker”.