Yjet nën suksesin dhe ankthin e çmimeve OSCAR, veshja e tyre dhe efekti mahnitës i shqiptares Rita Ora (Foto)

Festa e para-Oscars CAA u mbajt në Bungaloës San Vicente në West Hollywood, të premten mbrëma.





Winnie Harlow mahniti me një komplet të purpurt, ndërsa Rita Ora nxirrte hiret seksi mr fustan me lëkurë të ngushtë. Andrew Garfield ishte i shkëlqyeshëm me një kostum vintage teksa largoheshin nga skuadra e mbushur me yje.

Modelja ikonike kishte veshur një mini-fund shumëngjyrësh me teksturë dhe xhaketë sportive, të cilat i bashkoi me taka të koordinuara.

Rita Ora tregoi fizikun e saj të bujshëm me fustanin e zi, të cilin e kishte veshur me stileto të zeza me rripa.

Andrew tërhoqi vëmendjen me një kostum portokalli, i cili mburrej me butona kontrasti, ndërsa zgjodhi një këmishë polo me ngjyrë të ngjashme.

Shpërblimi para Oscars vjen pasi pjesëmarrësit e çmimit Oscar 2022 kanë mbetur të frikësuar se do të humbasin ceremoninë ndërsa presin me nervozizëm rezultatet e dy testeve të detyrueshme PCR përpara ceremonisë së së dielës.

Për të marrë pjesë në shfaqjen e çmimeve – e cila po rikthehet në Dolby Theatre pas ceremonisë së shtyrë të vitit të kaluar në stacionin Union – të pranishmit duhet të rezultojnë negativë për Covid.

Yjet thuhet se e kanë quajtur panikun rreth rezultateve si ‘djersë me shtupë’, ndërsa kandidati për regjisorin më të mirë Kenneth Branagh gjithashtu përballet me mungesën e ceremonisë pasi ai vazhdon të izolohet pasi u prek nga virusi javën e kaluar.

Nëse ai vazhdon të rezultojë pozitiv për Covid, ai do të detyrohet të humbasë ceremoninë prestigjioze para Oscars Governors Ball të premten në mbrëmje dhe eventin kryesor të dielën.

Zëdhënësi i Kenneth tha për MailOnline se nuk ka ‘ende asnjë lajm përfundimtar’ nëse ai do të jetë në gjendje të marrë pjesë në ceremony.

Të gjithë të ftuarve në Oscars të këtij viti do t’u kërkohet të dorëzojnë teste negative për Covid dhe prova të vaksinimit. Prezantuesit dhe interpretuesit nuk do të duhet të vaksinohen, por do të duhet të tregojnë se kanë rezultuar negativisht për virusin.

Një burim i brendshëm nga agjentët e fuqisë së Hollivudit, United Talent Agency tha për The Sun: “Të gjithë kanë të bëjnë me efektin e shtupës. Ju fshini hundën dhe më pas jeni duke menduar nëse emaili do të dalë duke treguar se jeni pozitiv. Është një kohë vërtet ankthioze veçanërisht për yjet dhe kandidatët kryesorë, duke ditur se kjo mund të jetë shansi i tyre i vetëm për lavdi.

“Shoqërimi në ngjarje gjatë gjithë javës është padyshim një pjesë kryesore e festimeve, por ekziston frika se dikush mund të preket thjesht duke u përzier me një person të infektuar.”

Masat paraprake vijnë pas shqetësimeve se ceremonia e BAFTA-s më 13 mars ishte një ngjarje ‘super-përhapëse’, me disa të pranishmit që u përballën me virusin në ditët në vijim.

Një burim, i cili rezultoi pozitiv për Covid vetëm disa ditë pasi mori pjesë në Baftas, tha për The Hollywood Reporter: “Duket se fundjava mund të ketë qenë një ngjarje super-mahnitëse”.

Një tjetër pohoi: “Fjalë për fjalë të gjithë me të cilët po flas për momentin thonë se e kanë atë frikë”.

Është i tillë shqetësimi që çmimet Oscar do të ndjekin të njëjtën rrugë, që të gjitha ngjarjet në Los Anxhelos, duke përfshirë festat në shtëpi private të mbajtura nga A-listers, kërkojnë që pjesëmarrësit të bëjnë një test antigjeni në mbërritje.