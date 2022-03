Zelenski do të shfaqet në ekranin e parlamentit grek, po në Shqipëri?

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski do t’i drejtohet parlamentit grek përmes telekonferencës së ardhshme, me shumë gjasa të mërkurën ose të enjten.





Kryeministri Kyriakos Mitsotakis i bëri ftesë Zelenskit të premten gjatë një telefonate, e treta që ata kanë pasur që nga pushtimi i Rusisë një muaj më parë. Zelenski, i cili tashmë ka bërë disa fjalime të tilla, duke përfshirë Kongresin Amerikan dhe parlamentet e Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Japonisë, në një përpjekje për të mbledhur mbështetjen për vendin e tij të luftuar, pranoi.

Kryetari i Parlamentit Kostas Tassoulas ka folur me ambasadorin e Ukrainës në Greqi, Sergii Shutenko dhe të dy ranë dakord që ngjarja virtuale do të zhvillohet javën e ardhshme, me të mërkurën ose të enjten të jenë datat më të mundshme.

Zelenski gjithashtu i dërgoi urime Mitsotakis me rastin e Ditës së Pavarësisë. Të dy folën edhe për Odesën, një qytet tjetër ukrainas, përveç Mariupolit, me lidhje greke, që së shpejti mund të vihet nën sulmin e drejtpërdrejtë rus. Pikërisht në Odesa, Filiki Etaireia (Shoqëria e Miqve), shoqëria sekrete që hodhi themelet për kryengritjen e 1821, u themelua nga tre emigrantë grekë në 1814.

Ftesa e Mitsotakis është pjesë e dënimit të qartë të Greqisë për pushtimin dhe mbështetjes për Ukrainën. Greqia ishte ndër vendet e para që dërgoi ndihma humanitare dhe ushtarake në Ukrainë, kjo e fundit në formën e municioneve, pushkëve – kryesisht një grup i madh i sekuestruar nga një anije gati për t’i transportuar ato në Libi – dhe raketahedhës. Ajo gjithashtu ka mbështetur me vendosmëri thirrjet për sanksione kundër Rusisë.

Si SYRIZA e krahut të majtë dhe Lëvizja Socialiste për Ndryshim, dy partitë më të mëdha opozitare, e mirëpritën ftesën për Zelenskin.

Zyrtarët e SYRIZA thanë se ftesa ishte një lajm i mirë, duke shtuar se ata e kanë mbështetur popullin ukrainas që në fillim.

“Ftesa e Presidentit Zelenski për t’iu drejtuar parlamentit është një gjest pozitiv solidariteti”, shkroi në Twitter Giorgos Katrougalos, ish- Ministër i Jashtëm gjatë muajve të fundit të qeverisë së SYRIZA-s 2015-19. “Greqia, si një vend i paqes dhe fuqisë së butë, duhet të luajë një rol udhëheqës në përpjekjet diplomatike për një fund të menjëhershëm të luftës”, shtoi ai.

Partia Komuniste Greke nuk e miratoi ftesën e krijimit të një “kreu të një qeverie reaksionare” dhe fajësoi Rusinë dhe Ukrainën njëlloj për luftën.

Duket se Presidenti i Ukrainës do të takojë të gjitha vendet e Ballkanit por nuk ka të dhëna akoma nëse ka marrë ndonjë ftesë nga qeveria shqiptare.