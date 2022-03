Ja kush do të ketë fat në dashuri/ Çfarë ka rezervuar horoskopi për ju sot

Dashi





Energjia planetare e bën këtë një ditë të mirë për meditim dhe jo për veprim. Nëse ndjeni dëshirën për të blerë, mos e bëni. Flini në vendime. Tregojini kujtdo që ju kërkon mendimin tuaj se ju duhet kohë për të menduar për të. Në aspektin sentimental do të keni shans.

Demi

Pasioni dhe romanca janë në ajër, ndaj shfrytëzoni sa më shumë atmosferën e mrekullueshme! Të gjithë duket se janë në humor festiv. Ju ndiheni të afërt me të tjerët dhe ndjeni mirënjohje të thellë për njerëzit e dashur në jetën tuaj.

Binjaket

Mund të merrni disa lajme shqetësuese nga një pjesëtar i familjes sot. Mund t’ju bëjë të lëkundeni për një moment, por kur të gjeni kohë për të menduar më shumë për këtë, do të kuptoni se gjërat nuk janë aq shqetësuese sa dukeshin në fillim.

Gaforrja

Ju duhet të peshoni kufizimet tuaja fizike me dëshirën tuaj për të bërë gjithçka. Ju rrezikoni të lodheni dhe të sëmureni pikërisht kur përfundoni detyrat tuaja. Kërkoni ndihmën e të tjerëve, nëse mundeni, për të gjitha ato punët dhe detyrat që absolutisht duhet të bëhen.

Luani

Sot mund të kuptoni se një mik është në të vërtetë shpirti juaj binjak. Ju keni kaluar shumë kohë së bashku duke marrë pjesë në ngjarje sociale dhe keni kuptuar se sa shumë prisni nga shoqëri e njëri-tjetrit. Niveli juaj i ri i dashurisë duket i qartë, por do të ishte mirë ta shprehni me fjalë.

Virgjeresha

Ju mund të ndiheni në kundërshtim me pjesën tjetër të botës tani, Virgjëreshë, ndërsa dëshironi të kaloni një kohë të qetë vetëm. Shihni nëse mund të gjeni një ekuilibër midis kalimit të kohës me familjen tuaj dhe kohës vetëm. Nëse e vendosni alarmin që t’ju zgjojë herët, mund të shijoni paqen dhe qetësinë e agimit.

Peshorja

Lëngjet tuaja krijuese po rrjedhin, ndaj përdorni ato në avantazhin tuaj. Kjo është një kohë e mirë për të shtuar pak ngjyra në vendin tuaj të punës. Ridekoroni hapësirën tuaj në një farë mënyre. Sjellja e kreativitetit në mjedisin tuaj do të ndihmojë të sillni më shumë kreativitet në vetë punën tuaj.

Akrepi

Dikush po sfidon idetë tuaja në një mënyrë shumë agresive. Ky person thotë se idetë tuaja bazohen më shumë në fantazi sesa në realitet. Ndoshta ky person ka të drejtë, por kjo nuk do të thotë që ju duhet të ndryshoni këndvështrimin tuaj.

Shigjetari

Do të përjetoni një përparim të madh, në të cilin do të ndiheni shumë më të qëndrueshëm për vendin ku jeni. Nga kjo pikë sigurie, do të ndiheni më rehat duke bërë hapa në nivelin tjetër. Ndjehuni të lirë të shkoni më tej nga sa keni menduar se mund të shkoni ndonjëherë.

Bricjapi

Nuk duket e drejtë që ngarkesa juaj e punës është rritur këto ditët e fundit. Mos e shqetësoni që ju keni ende të gjitha detyrat tuaja normale për të bërë, shefi juaj pret që ju të finalizoni një buxhet të ri dhe të shkruani gjithashtu një propozim? Kërkoni ndihmën e të tjerëve nëse mundeni.

Ujori

Prisni që energjitë planetare të sotme të rrisin ndërgjegjen tuaj sociale. mund të jeni duke reflektuar për lidhjen dhe përgjegjësitë tuaja ndaj njerëzimit. Pse nuk lini mënjanë pak kohë ose para për bamirësinë që keni zgjedhur? Nëse i ndjeni këto nxitje, mos hezitoni të veproni sipas tyre!

Peshqit

Mund t’ju kërkohet të gëlltisni krenarinë tuaj dhe t’i dorëzoheni vullnetit të dikujt tjetër sot. Kjo do të jetë e vështirë për ju ta bëni këtë. Prisni të merrni disa lajme të mira nga një burim tjetër, të cilat gjithashtu do t’ju ndihmojnë të qetësoheni.