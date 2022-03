“Kur e thoja unë, nuk e kuptonin”, Iliri thumba për Donaldin 1 muaj pas mbarimit të “BBV”

Pas përfundimit të Big Brother Vip vëmendja e publikut duket se ende vërtitet te ish banorët e spekataklit. Marrëdhëniet e ish konkurrentëve, zënkat e thumbat ende vijojnë të “pushtojnë” titujt e kopertinave rozë.





Marrëdhënia e Ilir Shaqirit dhe Donald Veshajt është akoma edhe më e diskutuar kjo edhe për faktin se aktori i njohur pretendonte për çmimin e parë në BBV por edhe për relatat mes tyre në rrugëtimin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.

Së fundmi, ka qenë balerini ai që përmes një statusi në “Instastory” ka lënë të kuptohet se ka ironizuar aktorin. Iliri ka shpërndarë një thënie ku shkruhet: “Miku i të gjithëve, është miku i askujt”, teksa krah saj shkruan: “Kur e thoja unë, nuk e kuptonin”.

Dyshimet janë ngritur se ky status mund të jetë i dedikuar për Donaldin, pasi ai ka thënë se përpiqet t’i bëjë shokë të gjithë, për lojë dhe për interes dhe se nuk i do realisht. Ai shpesh i ka thënë aktorit nëpër debate se teorinë e tij do e tregojë koha dhe se kur të dilnin, sipas Ilirit, Donaldi nuk do shoqërohej më me ta.

Kujtojmë që më herët Iliri ka thënë se nuk ka kontakte me Donaldin, por i ruan me disa nga banorët e tjerë si Arjola, Meridiani dhe Arbëri.